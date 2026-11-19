Největší vstup na burzu všech dob. AI gigant Anthropic překonal Muskovu SpaceX
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- Primární veřejná nabídka (IPO) akcií americké společnosti Anthropic vynesla 81,3 miliardy dolarů (zhruba 1,8 bilionu korun).
- Stala se tak největší v historii.
- Předchozí rekord držela firma SpaceX miliardáře Elona Muska, jejíž červnový vstup na burzu vynesl 75 miliard dolarů.
Společnost Anthropic patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI). Firma v čtvrteční zprávě uvedla, že v rámci IPO se prodalo 980 milionů akcií, jejichž cena byla stanovena na 83 dolarů za kus. Původně přitom plánovala prodej 825 milionů akcií za cenu v rozmezí od 70 do 78 dolarů za kus. Své plány však upravila v reakci na silnou poptávku.
Cena 83 dolarů za akcii ohodnocuje celý podnik na zhruba 1,5 bilionu dolarů (přes 33 bilionů korun). S akciemi společnosti Anthropic by se ve čtvrtek mělo začít obchodovat na americké burze Nasdaq. Samotná firma Anthropic v rámci IPO prodala zhruba 956,4 milionu akcií. Dalších zhruba 23,6 milionu akcií prodali její spoluzakladatelé.
Rizika spojená s AI
Drobní čeští investoři mohou začít nakupovat akcie společnosti Anthropic po ukončení otevírací aukce na burze Nasdaq v podvečerních hodinách středoevropského času, kdy se titul začne veřejně obchodovat. Pravděpodobně to bude až mezi 17:30 až 19:00, řekl analytik Portu Marek Malina.
Vstup společnosti Anthropic na burzu je významnou zkouškou toho, zda zájem investorů o AI převáží nad obavami z rizik spojených s tímto rychle se rozvíjejícím odvětví. Přichází po týdnech výprodejů technologických akcií a po volbách v USA, v nichž se prosadili kandidáti naslouchající odporu veřejnosti vůči výstavbě datových center.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.