Akcie SpaceX jsou na trhu. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě
- Společnost SpaceX vstoupila na americkou burzu Nasdaq a v největším IPO všech dob získala 75 miliard dolarů.
Akcie firmy Elona Muska debutovaly s cenou 135 dolarů za kus a v úvodu obchodování se očekává jejich prudký růst.
Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Na trhu Nasdaq ve Spojených státech jsou od pátku veřejnosti k dispozici akcie americké společnosti SpaceX, kterou založil a vede podnikatel Elon Musk. O akcie je obří zájem. V primární veřejné nabídce akcií (IPO) podnik získal 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun), jde tak o největší IPO všech dob a Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Stačí mu k tomu, aby akcie firmy vystoupaly alespoň na 138,50 dolaru za kus, uvedl magazín Forbes. Předběžné propočty ukazují, že akcie by mohly v úvodu obchodování zpevnit alespoň o 28 procent na 174 dolarů za kus, uvedla agentura Reuters.
Zájem o akcie SpaceXu byl při úpisu enormní. Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje uvedla, že poptávka od institucionálních a drobných investorů přesáhla 350 miliard dolarů. Firma nabídla 555,6 milionu akcií.
Primární veřejná nabídka akcií SpaceXu tak vysoko překonala dosavadní rekord, který držela ropná společnost Saudi Aramco. Ta v roce 2019 získala prodejem akcií 29,4 miliardy dolarů.
Už samotný rozsah transakce z ní dělá mimořádně sledovanou událost. Ještě větší pozornost ale vzbuzuje skutečnost, že na burzu zamířila jedna z nejvýznamnějších soukromých technologických firem současnosti. Vedle raketových služeb provozuje satelitní síť Starlink a pokračuje ve vývoji systému Starship, který má výrazně snížit náklady na kosmickou dopravu.
SpaceX teď patří k nejhodnotnějším firmám na světě, jeho tržní kapitalizace těsně před vstupem na burzu dosahovala přibližně 1,77 bilionu dolarů (téměř 37 bilionů korun). Akcie vstoupily na burzu s cenou 135 dolarů za kus.
Musk se stal prvním dolarovým bilionářem
Pokud cena akcií Tesly zůstane nezměněna a akcie SpaceX uzavřou obchodování alespoň na 138,50 dolarů za akcii, potvrdí se Muskův status bilionáře. Bilionářem by byl i v případě, že by cena akcií Tesly vzrostla z 399 dolarů na 424 dolarů za akcii a akcie SpaceX zůstaly na stanovených 135 dolarech, což není příliš pravděpodobný scénář, uvedl Forbes.
Musk vlastní 4,8 miliardy akcií vesmírné společnosti. Kromě toho drží dalších 350 milionů akciových opcí s realizační cenou 8,40 dolaru za akcii v hodnotě 44 miliard dolarů, což mu dává 38procentní podíl ve společnosti, která byla i při čtvrteční ceně měla hodnotu 688 miliard dolarů.
Musk také vlastní něco málo přes desetinu akcií Tesly s tržní kapitalizací 1,5 bilionu dolarů v hodnotě 165 miliard dolarů a opce na získání dalšího téměř osmiprocentního podílu v hodnotě 114 miliard dolarů, dodal Forbes.
Jmění doplňují menší podíly v jeho start-upu Neuralink, který se zabývá vývojem mozkových rozhraní, a ve firmě na ražení tunelů Boring Company. Kromě toho by měl mít také několik miliard dolarů z předchozích prodejů akcií Tesly.
Přípravy na vstup na burzu se od běžných technologických IPO výrazně lišily také způsobem rozdělení akcií mezi investory. SpaceX totiž vyhradila až 30 procent nabízených akcií drobným investorům, zatímco u podobně velkých emisí se jejich podíl obvykle pohybuje mezi pěti a deseti procenty.
I pro české investory
Společnost navíc vyčlenila přibližně 55,6 milionu nově vydaných akcií přímo pro drobné investory v několika evropských zemích včetně Německa, Francie nebo Nizozemska. Akcie SpaceX jsou po vstupu na burzu dostupné také českým investorům. Možnost obchodování po IPO oznámila například investiční platforma XTB. Vedle ní nabízejí přístup k emisi také zahraniční brokeři a fintechové platformy jako eToro, Interactive Brokers nebo Revolut.