Byznys české rodiny, která se stará o hvězdy Hollywoodu, přebírá nová generace
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Z recepce pražského hotelu vyrostl byznys, který dnes zajišťuje cestování hollywoodských hvězd i špičkových manažerů.
Rodinná TYP Agency si vybudovala pověst díky diskrétnosti a postupně rozšířila své služby daleko za hranice filmových produkcí.
Firmu dnes přebírá další generace, která do tradičního byznysu přináší technologie, umělou inteligenci a ambiciózní plány na další růst.
Když Natálie Jonášová jako malá holčička slavila s rodiči narozeniny v McDonaldu v Mostecké ulici v Praze, přišel na oslavu Geoffrey Rush, který pár dní předtím dostal Oscara. Seděl u stolečků ve fastfoodu s českými dětmi a sledoval kouzelníka. Pro Jonášovy je to jedna z mnoha historek z jejich života. Když totiž do Česka přijede točit filmová produkce z Hollywoodu, svěří se téměř pokaždé do péče jedné firmy: TYP Agency Romana Jonáše.
Jeho dcera Natálie stejně jako syn Adam dnes byznys po otci přebírají a také ho posouvají dál. Řekli si, že když jsou jejich služby dobré pro hollywoodské hvězdy, začnou je nabízet korporátní klientele. Podařilo se. Jejich agentura teď pracuje i pro manažery těch největších společností v zemi.
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Kdy pro mě přijede taxi?
Na začátek tohoto takřka filmového příběhu se podívejme do roku 1992. Praha se po pádu železné opony učí dýchat v rytmu svobodného trhu. Západní svět, ten filmový i reklamní, začíná objevovat její neokoukané kulisy. V ikonickém hotelu Forum (dnešní Corinthia) stojí za pultem na recepci mladý Roman Jonáš. Právě zde, v ruchu hotelového lobby, se rodí jeho nápad, který o tři dekády později vyroste v dominantního hráče na trhu cestovního ruchu pro filmové produkce.
V Praze se tehdy natáčel jeden z prvních velkých západních filmů – temný a mysteriózní Kafka režiséra Stevena Soderbergha. V hlavní roli zazářil Jeremy Irons. A právě on se stal nechtěným tvůrcem budoucího byznysu Romana Jonáše. „Chodil za mnou na recepci každý večer a ptal se: Kdy mám zítra taxíka? Kdy mě odvezou na natáčení?“ vzpomíná zakladatel TYP Agency. „Vždycky jsem pak musel volat do produkce a napadlo mě, proč vlastně neexistuje nějaká konektivita mezi těmi lidmi. Tak se zrodila myšlenka, že si založím firmu a propojím filmový byznys s tím hotelovým.“
Jako výchozí bod byla recepce skvělé stanoviště. Praha byla tehdy méně rušná a vlastně „menší“ než dnes. Všichni v oboru se znali. Jonáš věděl všechno o zázemí a manažerech pražských hotelů, o jejich cenové politice i to, jak vyjednávat. Rozhodl se tedy přejít na druhou stranu a začal objíždět místní produkce s jasnou vizí. „Řekl jsem jim: Mám tenhle nápad, budu se o vás starat. Volejte mi, neřešte to s deseti hotely najednou. Já vám to celé sjednotím,“ popisuje.
Reakce byly zčásti udivené, ale nakonec vstřícné. Produkcí byly v Praze tehdy jednotky a šéf každé byl rád, že se zbaví složitých logistických operací. Mimochodem s TYP Agency spolupracuje většina z nich doteď.
Nic neprozradíme
Rozjezd firmy se nesl v duchu doby, kterou dnes Roman Jonáš označuje za sympaticky punkovou. Postupně přicházely stále větší projekty. Do Česka zamířil velkofilm Johanka z Arku režiséra Luca Bessona, točila se tu Mission: Impossible s Tomem Cruisem, sjížděly se sem hvězdy pro natáčení filmů jako Bídníci. Zahraniční štáby si Prahu oblíbily nejen pro její architekturu, ale i pro nevídaný klid. V devadesátých letech zde neoperovaly agresivní hordy paparazziů a hollywoodské hvězdy mohly zažívat obyčejný život.
Tento klid a osobní přístup generovaly historky, které dnes znějí až surreálně. Třeba jako ta z narozenin v McDonaldu. „Přišel Geoffrey Rush s manželkou a Liam Neeson s manželkou Natashou,“ vypráví Jonáš. Natálie si z oslavy vybavuje spíše střípky. „Dostala jsem kompletní Barbie set. To, že měl někdo Oscara, mě v té době asi moc nezajímalo,“ směje se.
Dnes by podobná událost okamžitě obletěla sociální sítě. TYP Agency si však na diskrétnosti postavila svůj neprůstřelný byznys model. Absolutní anonymita hvězd je v jejich firemní DNA zakódována tak hluboko, že je pro ně tabu mluvit o probíhajících projektech nebo historkách, které mají zůstat skryty. „Nikomu neprozradíme, kde kdo bydlí, kdy přiletí, kdy odletí. Nikdo ze zaměstnanců nesmí o připravovaném ani současném projektu mluvit. Až když jde film do kin, můžeme říct: Na tomhle jsme pracovali,“ zdůrazňuje Jonáš.
Když film utrácí v Česku
Teď filmový příběh na chvíli zastavme. Je čas na komerční pauzu, protože příběh TYP Agency, dnes ověnčený bezmála půlmiliardovými tržbami, nestojí sám uprostřed ničeho. Filmový průmysl a audiovizuální výroba vykazují v České republice i napříč Evropou dlouhodobý růst, který je nyní tažen především masivní expanzí globálních platforem, jako je Netflix, HBO či Apple TV+. Tomu pomáhají systémy státních filmových pobídek.
Konkrétně v Česku dosáhl v roce 2025 celkový obrat audiovize 11,3 miliardy korun, přičemž samotné zahraniční štáby zde utratily přes 6,6 miliardy korun. V dosud rekordním roce 2022 přinesly zahraniční produkce dokonce přes jedenáct miliard. Zásadním ekonomickým efektem těchto investic je, že přibližně 60 procent z celkové utracené částky propadává mimo samotnou filmovou branži přímo do lokální ekonomiky, především do ubytovacích služeb, dopravy, stavebnictví, nájmů a do gastronomie.
Kouzlo TYP Agency spočívá v tom, že dokáže přesuny třeba pětisethlavého štábu po Česku absorbovat a nakonec prezentovat kompletní přehledy a vyúčtování. „Musíte posbírat všechny penziony, nastávají tisíce změn, musíte být 24 hodin online.“
Stávka tě nepoloží
Po letech zkušeností bylo zakladateli firmy jasné, že její byznys nemůže stát pouze na jednom segmentu. Ukázaly to roky covidových omezení nebo stávka v Hollywoodu, které na chvíli pozastavily filmový byznys. TYP Agency časem vybudovala model stojící na třech pevných pilířích. Vedle filmových produkcí obsluhují subdodávky pro menší cestovní kanceláře a masivně pronikli do korporátního byznysu. Zajišťování služebních cest a letenek dnes tvoří téměř 60 procent obratu firmy. Třetím pilířem je eventové oddělení, jež organizuje exkluzivní výjezdy pro top managementy – od Japonska až po Antarktidu. Tuhle sekci má mimo jiné na starosti Natálie Jonášová.
Diverzifikace byznysu umožnila firmě růst i během globálních krizí. „Když byla stávka v Hollywoodu, filmový byznys šel sice dolů, ale ten korporátní zase nahoru,“ říká Roman Jonáš a zdůrazňuje další klíčový aspekt: „Od začátku firmu budujeme za naše peníze. Nikdy jsme si nevzali žádnou půjčku. Nikdy jsme nebyli v minusu,“ dodává.
Růst do takových rozměrů by nebyl možný bez profesionální řídicí struktury. Přestože je TYP Agency klasickou rodinnou firmou, v jejím čele nestojí nikdo z rodiny, ale dlouholetý výkonný ředitel Hanuš Němeček. Tento tah zabraňuje tomu, aby se firma stala „one man show“ otce zakladatele, a zároveň se tím řeší častý a bolestivý problém nástupnictví. „Vím, že není dobré předávat firmu a říct zaměstnancům: Tady jsou moje děti a ty vám teď budou dávat úkoly. Hanuš ten byznys zastřešuje a mé děti fungují pod jeho vedením,“ vysvětluje pragmaticky Jonáš. „Já už jsem se změnil z mikromanažera na větu: Udělejte to tak, jak jsem vás to naučil. A obrovsky mě to uklidňuje.“
Adam a Natálie Jonášovi vstoupili do firmy velmi brzy. Oba začínali coby teenageři úklidem kanceláří. Natálie vystudovala byznys a marketing v nizozemském Rotterdamu, Adam je absolventem pražského ČVUT. „Naše síla je v tom, že jsme si vybrali obory, které firmu doplňují. Nešli jsme studovat hotelovku, ale rozšířili jsme si obzory jinde,“ podotýká Adam.
Natálie se zpočátku ujala péče o VIP klientelu, dnes má na starosti byznys development, management a eventy. Adam představuje technologický mozek firmy. Pod jeho vedením prochází TYP Agency digitální transformací. A případné rodinné rozepře? „Jdeme proti sobě hlavou, ale pak si dáme hodinu a dojdeme k nějakému závěru nebo kompromisu,“ prozrazuje s úsměvem Natálie.
Vypravit firmu na konferenci
Pro TYP Agency je stále důležitější pracovat pro korporátní klientelu. Také proto dovezla do Česka mimořádně robustní rezervační platformu. „Představte si ji jako rezervační portál, ale určený pro obří firmy s 20 tisíci zaměstnanci a 50 odděleními,“ vysvětluje Adam Jonáš. „Sekretářka vidí, že její ředitel letí do Londýna s ředitelem jiného oddělení. V systému je propojí, i když každý letí z jiného rozpočtu. Oběma přijdou letenky do mobilu a systém automaticky rozúčtuje a rozešle faktury na příslušná oddělení. Ve finále přijde firmě jedna faktura. Těm společnostem to šetří obrovské množství interní práce a peněz,“ vysvětluje.
Další metou je vývoj nástrojů umělé inteligence, do něhož firma investuje vlastní prostředky. Namísto nahrazování agentů však Adam směřuje k takzvanému augmented přístupu. AI systém umí číst rezervační systémy světových aerolinek ze systému IATA a začíná plně analyzovat příchozí e-maily klientů. „Klient pošle požadavek jakýmkoli volným textem. Naše AI z něj vybere parametry cesty, z databáze automaticky vytáhne pasové údaje, provede hledání a agentovi během vteřin připraví hotovou nabídku,“ popisuje budoucnost Adam.
Technologie pomáhají také s dalším moderním požadavkem, konkrétně s ESG reportováním a sledováním uhlíkové stopy. „Západní i české korporace, a dokonce i některé filmové produkce to dnes striktně vyžadují. My máme podrobné statistiky, umíme klientům rozebrat jejich cestování, ukázat úspory a vygenerovat reporty o zelené stopě, které potřebují pro audity,“ dodává Natálie.
Právě práce vlastních dětí a výkonného ředitele dává Romanu Jonášovi komfort nadhledu. Rád se schází s dlouholetými klienty nad kávou, probírá s nimi jejich cesty a předává jim své cestovatelské zkušenosti. „Společnými silami roste TYP Agency v řádu desítek procent a jsme otevřeni novým klientům a další expanzi. Pro mě je to krásná náplň mé současné životní etapy,“ říká zakladatel.