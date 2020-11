Představitel Deadpoola nebude bojovat s padouchy, rozdá si to s fotbalovými kluby v Anglii | E15.cz

RR McReynolds Company vlastněná Reynoldsem a ještě dalším, minimálně v tuzemsku méně známým, hercem Robem McElhenneyem se v půli listopadu stala majitelem velšského klubu, který momentálně působí v páté nejvyšší soutěži, takzvané National League. Pod hlavičkou The FA, nejstarší fotbalové federace světa, hrají společné ligy anglické a právě velšské kluby.

Reynolds k akvizici, která má být formálně vypořádána v následujících dnech, uvedl mimo jiné to, že by chtěl s klubem představovat “globální sílu”. To je rozhodně ambiciózní plán a bude znamenat mimo jiné nemalé investice a nutnost postupně vystoupat přes nižší soutěže. Reynolds počítá s počátečním vkladem do klubu ve výši minimálně dvou milionů liber (v přepočtu téměř 60 milionů korun). Pro představu - tato suma je zhruba ekvivalentem ročního rozpočtu ekonomicky slabších klubů nejvyšší české fotbalové ligy.

Podívejte se v galerii mimo jiné na to, komu a jaké kluby v Anglii patří.

Wrexham byl od roku 2011 spravován takzvaným trustem, což znamená, že byl financován primárně z příspěvků jeho fanoušků. Těmi by se ostatně měli stát i sami Reynolds s McElhenneyem, jehož mohou diváci znát například ze sitcomu It's Always Sunny in Philadelphia. Když jim prý tedy pracovní povinnosti dovolí.

Anglické fotbalové soutěže jsou považovány za nejlepší a zároveň ekonomicky nejsilnější v Evropě i na světě. Mezi majitele zdejších klubů se řadí mnoho majetných byznysmenů či celebrit s pasem Spojeného království i odjinud - přes Asii až po USA. Podle dřívějších spekulací se měl například o podíl v londýnské Chelsea v minulosti ucházet i nejbohatší Čech Petr Kellner.

Čtyřiačtyřicetiletý Kanaďan Reynolds patří mezi vůbec nejlépe placené herce na planetě. Podle magazínu Forbes je za rok 2020 druhým nejlépe honorovaným hercem, když měl inkasovat celkem 40 milionů dolarů za role v produkcích Netflixu u snímků 6 Underground (premiéra 2019) a Red Notice (plánovaná premiéra 2021). Jeho jmění odhaduje web Celebrity Net Worth na 100 milionů dolarů.