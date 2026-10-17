Češi investují ve Finsku do technologie hledající akviziční trháky
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- Finský startup zaujal globální poradenské firmy nástrojem, který dokáže v olasti malých a středních firem odhalit ideální akviziční cíle.
- Český fond Purple Ventures se zapojil do mezinárodního kola za 130 milionů korun na podporu této platformy.
- Na probouzejícím se evropském trhu fúzí a akvizic za stovky miliard dolarů nabízí nová technologie investorům informační náskok, jaký byl dosud výsadou jen těch největších světových bank.
Český fond Purple Ventures zakladatelů Davida Kašpera, Jakuba Nytry a Filipa Řehoře objevil svou novou investicí ve Finsku startup, který nehledě na aktuální investiční kolo stojí za pozornost. Jde o Comparables.ai. Jeho platforma dokáže vyhledávat ve světové džungli středních a malých firem ty vhodné k akvizici. Nástroj s ambicí stát se výbavou evropských investorů, private equity fondů či investičních bank už využívají manažeři velké čtyřky a v aktuálním seed investičním kole mu Purple a další poslali v přepočtu cca 130 milionů korun.
Comparables řeší ten problém, že trh fúzí a akvizic středně velkých společností naráží u investorů na nedostatečný přehled o trhu. “Pokud nevidíte celé hřiště, nemůžete vést nejlepší možný transakční proces. Comparables.ai jsme vytvořili proto, aby každý tým mohl získat informační výhodu, jakou má globální banka,“ popisuje spoluzakladatel Comparables.ai Martin Kangasniemi.
Firmám umožňuje jeho platforma zmapovat akviziční cíle ještě před první interní strategickou schůzkou. Investiční fondy, jimž je mezi jinými určen, mohou díky tomu souběžně prověřovat příležitosti k akvizicím na více trzích a poradci sestavovat širší seznamy potenciálních kupujících.
Comparables.ai dnes využívá více než 50 tisíc profesionálů ve více než 30 zemích a velcí firemní zákazníci rozšiřují její nasazení do dalších regionů. Jedna z poradenských společností velké čtyřky například rozšiřuje využívání platformy do více než deseti zemí.
Comparables.ai založili Niko Nalli, Markus Vesala a Martin Kangasniemi. Technologický rozvoj vede spoluzakladatel a technologický ředitel Muhammad Ammad-ud-din, který získal doktorát na katedře informatiky Univerzity Aalto a následně působil jako postdoktorandský výzkumník na Helsinské univerzitě. Specializoval se na propojování více datových zdrojů v doporučovacích systémech a publikoval mimo jiné v časopise Nature Biotechnology.
Nová investice podpoří další mezinárodní expanzi i rozvoj technologie, která propojuje roztříštěná data z různých trhů do jednotného přehledu o společnostech po celém světě. “Platforma nás zaujala kombinací mimořádně silného týmu a produktu, který řeší jeden z největších problémů trhu fúzí a akvizic. Zakladatelé mají za sebou transakce v hodnotě několika miliard dolarů a zkušenosti z velkých poradenských společností, takže velmi dobře rozumí tomu, jak dnes M&A procesy fungují,“ říká Jan Staněk, řídící partner fondu Purple Ventures. Technologie podle něj dokáže nahradit hodiny manuální analytické práce a přinést výrazně kvalitnější výsledky.
Aktuální investiční kolo vedly fondy Pragmatech a Araya Ventures, český fond Purple Ventures se zapojil částkou 10 milionů korun. Mezi dalšími investory byli také Gorilla Capital, hi5 Ventures, Somersault Ventures a další.
Investice nepřichází ze strategického hlediska ve špatnou dobu. Trh fúzí a akvizic se v roce 2025 odrazil ode dna a vykazuje růst. Celkový objem uzavřených transakcí v Evropě se podle analýz Boston Consulting Group (BCG) a PitchBook vloni ustálil nad hranicí 520 miliard dolarů, přičemž trh těží především z uvolňování měnové politiky Evropské centrální banky a vysoké likvidity private equity fondů.
Výrazným motorem zůstává silný příliv kapitálu ze Spojených států – podle dat PitchBooku se američtí investoři ve druhé polovině roku podíleli na takřka polovině celkové hodnoty velkých evropských transakcí.