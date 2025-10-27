Purple Ventures podruhé investují do asijské půjčovny peněz bývalého Kellnerova manažera
Čeští investoři si vyhlédli horkého adepta, který by se podle dosavadních obchodních výsledků a projekcí na konci dekády mohl stát dalším jednorožcem: fintechový startup Kilde sídlící v Singapuru. Ten nyní dostal novou investici – dvanáct milionů korun mu poslali z fondu kvalifikovaných investorů Purple Ventures 2, dalších sedmnáct pak přidalo sedm investorů fondu prostřednictvím speciální účelové společnosti. Za firmou stojí Radek Jezbera, někdejší manažer, který pomáhal Petru Kellnerovi budovat Home Credit v Rusku.
Kilde funguje tak, že půjčuje kreditním firmám, které zase půjčují spotřebitelům – tedy propojuje kvalifikované investory s poskytovateli spotřebitelských úvěrů, kteří hledají alternativu k bankovnímu financování. Nabízí výnosy ve výši více než 10 procent vyplácené pravidelně každý měsíc či čtvrtletí.
Jakkoliv může tento konstrukt vyvolat v konzervativním investorovi obavu, jsou za ním reálná čísla, od svého vzniku v roce 2020 nikdy Kilde nezaznamenalo ztrátu na jakékoliv ze svých investic a nyní má ve správě 130 milionů dolarů aktiv.
Podle studie poradenské společnosti McKinsey z roku 2024 patří privátní úvěry k nejrychleji rostoucím segmentům finančního systému za posledních 15 let. Na konci roku 2023 dosahoval tento trh téměř dvou bilionů dolarů, což je zhruba desetinásobek oproti roku 2009. Podle banky Morgan Stanley by mohl do roku 2028 vyrůst až na 2,8 bilionu dolarů. V Asii, kde Kilde působí, má trh správy majetku hodnotu přibližně 100 bilionů dolarů a každoročně roste tempem okolo 20 procent.
