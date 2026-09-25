Milionům aut Volkswagenu hrozí selhání řízení. Nebezpečný problém se má týkat i škodovek
- Miliony vozů koncernu Volkswagen mohou mít nebezpečnou závadu řízení, problém má zasahovat také vozy Škoda.
- Závada by se mohla týkat zhruba milionu zatím blíže neurčených škodovek a oblíbených modelů Golf, Tiguan a Audi Q3.
Problém způsobuje šroub, jehož ulomení může vést k selhání řízení.
Miliony vozů koncernu Volkswagen by mohly mít problémy s řízením. Napsal to v pátek portál t-online.de, který se odvolává na údaje Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA). U některých modelů značek Volkswagen a Audi může řízení selhat kvůli poškození šroubu, který upevňuje mechanismus řízení.
Podle informací německého deníku Handelsblatt se ale problém týká také vozů Škoda a Seat. Konkrétní modely mladoboleslavské automobilky zatím nejsou známé. Celkem by podle informací německého deníku mohly do servisů zamířit přibližně čtyři miliony vozů koncernu Volkswagen, z toho více než milion škodovek.
U vozů Volkswagen se závada týká modelů Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy a Golf vyrobených od 24. září 2013 do 1. července 2024. Celosvětově se problém ale může týkat až téměř 2,16 milionu těchto vozů, z toho 900 tisíc v Německu. Stejný problém se vyskytuje u modelů Audi Q3 vyrobených od 31. října 2017 do 23. května 2024. Celosvětově by mohlo být zasaženo téměř 700 tisíc vozů, z toho 58 555 v Německu.
„V rámci interních kontrol kvality bylo zjištěno, že u některých vozidel vybraných modelových řad značek Volkswagen, Audi a Seat může za určitých provozních podmínek a po dlouhodobém provozu v prostředí se silniční solí dojít ke korozi upevňovacího šroubu systému řízení. Pokud by koroze výrazně pokročila, mohla by v ojedinělých případech narušit upevnění systému řízení, a tím omezit jeho funkci," uvedl mediální zástupce dovozce značek koncernu Volkswagen Jan Klíma.
V Česku proběhne svolávací akce
V Česku výrobce svolá do servisů 44.756 vozidel Volkswagen modelových řad Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Sportsvan, Golf Variant a Caddy, 1971 vozidel Seat modelových řad Ateca a Tarraco a 894 vozů Audi Q3.
„S cílem zajistit zákazníkům nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti proto výrobce preventivně svolává dotčená vozidla do autorizovaných servisů, kde bude příslušný šroub bezplatně vyměněn za konstrukčně upravenou verzi se zvýšenou odolností proti korozi. Realizace svolávací akce bude probíhat postupně v jednotlivých fázích s ohledem na míru korozního zatížení na jednotlivých trzích a dostupnost potřebných náhradních dílů," uvedl Klíma. Majitelé vozů budou o dalším postupu informováni.
Podle KBA zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit. Koncern podle zdrojů předpokládá, že závadu vykazuje ve skutečnosti pouze malá část vozidel.