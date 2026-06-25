Volkswagen propouští, Škoda vydělává, ale jak dlouho? Elektromobily míchají kartami
- Škoda Auto se zařadila k nejvýdělečnějším automobilkám nejen ve svém segmentu.
- Úspěch opřela především o spalovací vozy, největší marže generovala hlavně na velkých SUV.
- Teď ji čeká náročný úkol: vydělávat stejnou měrou i na elektromobilech.
Úspěšně vykročila do éry elektrické, nejnáročnější úkol ale Škodu Auto teprve čeká. Mladoboleslavská automobilka má za sebou rušné dny. V úterý odprezentovala světu svůj dosud největší a nejdražší model Peaq, před měsícem zase spustila prodej nejmenšího a nejlevnějšího Epiqu. Po letech příprav tak dokončila první fázi své modelové ofenzivy v segmentu čistě elektrických vozů, kterou už dříve úspěšně opřela nejprve o Enyaq a poté o Elroq.
Jakkoliv představuje přechod od spalovacích motorů k bateriím jednu z největších transformací v historii automobilového průmyslu, ještě složitější výzvu mají mladoboleslavští manažeři teprve před sebou. Udržet Škodovku ve stávající kondici, kterou jí mohou závidět i šéfové Porsche. V kondici, do které ji dostaly marže z prodejů především spalovacích vozů, které jsou ovšem na ústupu.
S rentabilitou tržeb na úrovni 8,3 procenta se v prvním čtvrtletí tohoto roku zařadila k nejvýdělečnějším automobilkám na kontinentu, nejen těm, které obchodují v segmentu masově vyráběných vozů. Těch mimochodem Škoda dodala v prvním čtvrtletí 272 tisíc, meziročně o čtrnáct procent více, a vydělala přes šestnáct miliard korun.
Volkswagen, Škoda Auto a přechod na elektromobily
Pro srovnání: sesterský Volkswagen by podle svého vyjádření dosáhl na 3,5 procenta, pokud by nečelil výjimečným nákladům na restrukturalizaci, kvůli kterým spadla jeho rentabilita tržeb na 0,4 procenta. Zmíněné Porsche dosáhlo na 7,1 procenta, při vstupu na burzu v roce 2022 zmiňovalo jako dlouhodobý cíl přesahovat dvacet procent – v tak dobré kondici se Škoda nachází.
Výsledky jejího počínání na trhu s elektromobily se budou promítat do jejího hospodaření čím dál silněji: už loni byla každá čtvrtá prodaná škodovka elektrická, započítáme-li i plug-in hybridy. „Na všech těchto prodaných elektromobilech generujeme mnohem nižší marže než u spalovacích automobilů,“ řekl předseda představenstva Škody Klaus Zellmer v březnovém rozhovoru pro e15.
Premiéra nového modelu Škoda Peaq. |
Dodal, že Škoda musí skládat nabídku vozů způsobem, který je méně příznivý z pohledu konečného zisku. Stejně jako ostatní musí i ona upřednostňovat elektrické vozy před spalovacími, a to primárně kvůli zpřísňujícím se emisním pokutám EU.
Veškeré nové osobní vozy, které automobilka vyrábí, totiž nesmí v průměru generovat více než 93,6 gramu oxidu uhličitého na ujetý kilometr. Každý jeden gram navíc znamená pokutu 95 eur, a to za každé nově registrované auto, což mohou být ve výsledku mimořádně bolestivé sankce v řádu miliard. Má-li Škoda uspět i v nové elektrické éře, musí splňovat emisní limity a zároveň generovat dostatečné zisky i na bateriových vozech, což se zatím podle Zellmera nedařilo.
Co do množství prodávaných „elektrik“ přitom Škoda patří k nejšikovnějším. Elroq byl loni druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě, Enyaq skončil sedmý. V Německu patří oba modely k vůbec nejžádanějším.
Uspět i s novou vlajkovou lodí, modelem Peaq, jehož cena v Česku začíná na 1,15 milionu korun, však nebude snadné. Soupeřit bude v nabitém segmentu velkých rodinných SUV. Konkurenci může představovat například Kia EV9 s cenou od 1,5 milionu, Hyundai Ioniq 9 začínající na 1,76 milionu, BYD Tank dostupný od 1,7 milionu, Volvo EX90 startující na dvou milionech nebo Tesla Model Y od 980 tisíc.
„Dobře postavená modelová řada i pohonový mix, atraktivní cenové pozicování v relaci ke kvalitě auta i silný brand,“ jsou podle experta EY Petra Knapa důvody, proč se Škodě až dosud velmi dařilo na náročném trhu s elektromobily. Má-li v tom pokračovat, musí správně vybalancovat cenu a výbavu nově uváděných vozů Epiq a Peaq, které parkují na opačných koncích nabídky. Cena prvního a nejlevnějšího začíná v Česku na 619 tisících, u nejdražšího Peaqu startuje na 1,15 milionu. Mimochodem v Německu lze Peaq pořídit od 49 990 eur (1,212 milionu).
Až sedmimístný Peaq, jehož světová premiéra proběhla v úterý ve francouzském Monnetier-Mornex s výhledem na vrcholky Mont Blancu, nabízí dvě verze baterie – o kapacitě 63 a 91 kilowatthodin – a tři varianty výkonu mezi 150 a 220 kilowatty. Základní verze má nabídnout dojezd přes 450 kilometrů, nejsilnější přes 630 kilometrů. Z 10 na 80 procent má řidič dobít vůz zhruba za 28 minut.
„Klíčovým rozlišovacím prvkem zůstává praktičnost typická pro vozy Škoda. S až 935 litry zavazadlového prostoru (pětimístná verze) a dalším zavazadlovým prostorem nabízí Peaq nejvelkorysejší objem v rámci značky. Kromě toho se může pochlubit tažnou kapacitou až 2000 kilogramů, což je v segmentu elektromobilů stále neobvyklé číslo,“ všímá si německý portál Automobilwoche.
Peaq v Česku začíná na cenovce 1,15 milionu korun, což znamená o 155 tisíc více než Kodiaq, tedy jeho obdoba ve spalovací verzi. Větší ziskovou marži nicméně Škoda generuje na Kodiaqu, přiznal při premiéře Zellmer. „Obhájit titul je mnohem náročnější než ho vyhrát. Ubíráme se ale správným směrem,“ prohlásil bývalý vrcholový manažer Porsche. Naznačil tím hlavní úkol, který před ním i celou automobilkou stojí: udržet si skvělou kondici, díky které nemusí škrtat nákladové položky tak dramatickým tempem, jako to dělá mateřský Volkswagen v Německu.