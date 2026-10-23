Projekt pro BMW sliboval investici tří miliard a stovky pracovních míst. Teď míří ke krachu
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- Na Slovensku se dostal do problémů projekt továrny na součástky pro elektromobily BMW, který chtěl investovat více než 126 milionů eur (přibližně tři miliardy korun).
- Italská společnost Meta System plánovala vytvořit téměř 500 pracovních míst, nakonec jich vznikl jen zlomek.
- Firma nyní sama požádala o konkurz. Slovenská vláda společnosti původně schválila milionovou investiční podporu.
Projekt italské společnosti Meta System, která chtěla na Slovensku vyrábět komponenty pro elektromobily německé automobilky BMW, čelí vážným finančním problémům. Firma META SYSTEM Slovakia požádala 5. října o vyhlášení konkurzu a Okresní soud v Nitře následně 19. října zahájil konkurzní řízení. Společnost přitom plánovala investovat více než 126 milionů eur a vytvořit stovky pracovních míst. O případu informoval deník Hospodárske noviny.
Nový závod v Zavaru nedaleko Trnavy měl vyrábět palubní nabíječky pro elektromobily. Investor si Slovensko vybral po získání zakázky od BMW, přičemž při hledání vhodné lokality zvažoval také Polsko a jižní Itálii. Podle původních plánů mělo do konce roku 2029 vzniknout 494 pracovních míst. Slovenská vláda projektu v květnu 2024 schválila investiční pomoc ve výši 9,25 milionu eur formou daňové úlevy. Společnost však v říjnu následujícího roku sama požádala o její zrušení, aniž by podporu čerpala.
Přestože firma zahájila výrobu a dosahovala milionových tržeb, hospodařila se ztrátou. Podle údajů portálu FinStat vykázala v roce 2024 ztrátu přibližně 6,52 milionu eur, loni pak dalších 2,66 milionu eur a její tržby za rok 2025 dosáhly 18,84 milionu eur. Podle dostupných údajů měla společnost letos pouze 50 až 99 zaměstnanců, tedy výrazně méně, než původně plánovala. Nyní o společnosti rozhodne soud.