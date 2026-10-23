České firmy objevují nový trh pro expanzi. Láká svou velikostí a dobrým výhledem, skrývá ale řadu překážek
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- České firmy objevují ve stále větší míře lukrativní indický trh.
Země je pro zahraniční společnosti v mnoha ohledech atraktivní, uspět v ní však není snadné.
Většina firem v Indii hledá lokální byznysové partnery, kteří expanzi na tamní trh výrazně usnadňují.
Tuzemské firmy se stále častěji poohlížejí po expanzi do Indie. Tamní trh láká svou velikostí v kombinaci s rychlým růstem ekonomiky i dobrým výhledem do budoucna. Možnost rozvoje česko-indických obchodních vazeb vidí i ministerstvo průmyslu a obchodu.
„Česká řešení mají v Indii dobré jméno, ať už jde o železniční a městskou dopravu, energetiku, letectví, obranný průmysl, nebo moderní průmyslové technologie. Pro řadu našich firem může být Indie jedním z klíčových exportních trhů příštích let,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), který v říjnu vedl českou podnikatelskou misi do Indie.
Několik dohod s místními firmami v rámci ní podepsala například strojírenská skupina Witkowitz. Týkají se například čištění odpadních vod, výstavby bioplynových stanic a rozvoje jaderné energetiky včetně malých modulárních reaktorů, ale také třeba bezpilotních technologií. „Věříme, že naše společné projekty mají potenciál dalšího rozvoje nejen na indickém trhu, ale i v mezinárodním měřítku,“ uvádí předseda dozorčí rady společnosti Viktor Chrobok.
Své první zakázky by v následujících dvou letech mohla získat v Indii také plzeňská Škoda Group. Mimo jiné se chce také zapojit do tendru na dodávku 900 vlaků pro region Bombaje a okolí. Ten byl už jednou vypsaný, došlo však k jeho zrušení a nyní se vypisuje znovu. „Aktuálně v zemi pracujeme na třech tendrech a předpokládáme, že první vysoutěžené kontrakty by mohly přijít v horizontu jednoho až dvou let,“ předpokládá generální ředitel Škoda Group Petr Novotný.
Důležitost místních vazeb
Pro zahraniční firmy je velmi komplikované uspět v Indii „na vlastní pěst“. „S ohledem na to, že Indů je téměř 1,5 miliardy a potřebují zajistit práci pro své lidi, si chrání svůj trh, a pokud chce zahraniční firma dělat v Indii velké zakázky, musíte mít lokálního partnera a výrobní zázemí v zemi,“ popisuje Havlíček.
Právě lokální partner je pro expanzi na indický trh klíčový. Motivovat firmy k tomu, aby vyráběly přímo v Indii a spolupracovaly s místními podniky, se tamní vláda premiéra Narendry Módího snaží také prostřednictvím ekonomické strategie Make in India.
Například Škoda Group v Indii loni navázala partnerství s konglomerátem Tata Group, prostřednictvím něhož chce do země pronikat. Koncern podniká v široké škále oborů a vlastní mimo jiné také automobilku Jaguar Land Rover. Česká skupina s ním založila společný podnik, takzvaný joint venture, na výrobu vlakových součástek, například pohonných jednotek či motorů. Dalšími potenciálními obchodními partnery jsou státní firmy BHEL, vyrábějící pohony pro lokomotivy, a BEML, která vyrábí celá kolejová vozidla.
Zbrojařská skupina CSG Michala Strnada se v zemi letos spojila s konglomerátem Adani Group indického miliardáře Gautama Adaniho, který je podle Forbesu 31. nejbohatším člověkem na světě. Společně založili podnik Astraan Defence. „Cílem joint venture je rozvíjet v Indii výrobní kapacity v oblasti munice a jejích komponentů, zejména se zaměřením na velkorážovou munici,“ uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Čekání na úspěch
Prorazit na indickém trhu navíc zpravidla trvá dlouhou dobu. Konkurence je velká jak ze strany lokálních podniků, tak všech příchozích ze zahraničí, kteří by si na lukrativním trhu atakujícím 1,5 miliardy obyvatel rádi ukrojili svůj podíl. Roky se zde příliš nedařilo například Škodě Auto, až v loňském roce její prodeje v Indii vystřelily o téměř 100 procent. V roce 2024 dodala na tamní trh 36 tisíc automobilů, loni už přes 70 tisíc. Mladoboleslavská automobilka vyrábí pro indický trh modely Kylaq, Kushaq a Slavia. Pomáhá jí také, že vsadila na výrobu z lokálních součástek.
Také plzeňské Škodě Group se úspěch na trhu nedostavil hned a na první indickou zakázku zatím čeká. Skupina už se v zemi účastnila v rámci těchto konsorcií několika tendrů, zatím však neúspěšně. „Pár z nich bylo zrušeno, nemůžeme také očekávat, že se nám vše povede hned,“ komentuje Novotný.
Náročnost a specifika trhu řadu firem od expanze do Indie odrazují. „Čím dál víc vnímáme u mnoha českých firem strach z přílišné administrativy, certifikací, licencí a celkově obtížně čitelného prostředí. Je ale na místě připomenout, že naprosto stejné podmínky mají také místní společnosti i všechny zahraniční firmy, které se sem snaží proniknout,“ uvedl pro web exportmag.cz ředitel zahraniční kanceláře CzechBusiness v Bombaji Petr Buchtyar.
Podle něj je tak nutné obrnit se obrovskou dávkou trpělivosti. „Obecně lze říci, že důraz na dlouhodobou formu spolupráce patří mezi nejoceňovanější vlastnosti firem, které se snaží proniknout na zdejší trh. A pokud to české firmy s Indií myslí vážně, čeká na ně obrovské množství příležitostí,“ doplnil Buchtyar.
Indická ekonomika v současné době rychle roste. Hrubý domácí produkt (HDP) země se loni podle dat Světové banky přiblížil čtyřem bilionům dolarů, tedy více než 86 bilionům korun. Navíc se předpokládá, že růst bude i nadále pokračovat rychlým tempem a například podle výhledu poradenské společnosti EY by indický HDP mohl v roce 2050 dosáhnout 30 bilionů dolarů.
Evropsko-indická dohoda
Větší příležitosti na indickém trhu nejen pro české firmy přináší také dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Indií, kterou obě strany uzavřely počátkem letošního roku po téměř dvaceti letech přerušovaných jednání.
Indie je devátým největším obchodním partnerem sedmadvacítky. V loňském roce představovala 2,3 procenta z celkového obchodu EU a mezi stranami se vyměnilo zboží za více než 118 miliard eur, tedy přibližně 2,9 bilionu korun. Největším obchodním partnerem unie jsou Spojené státy, které se na jejím obchodu s ostatními zeměmi podílejí ze 17,7 procenta. Následuje Čína (14,7 procenta) a Velká Británie (9,8 procenta).