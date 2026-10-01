První český e-shop s auty. Zajistí registraci a za deset tisíc ho přiveze až domů
- Společnost Louda Auto začala prodávat nová auta přes internet.
- Firma nabízí výhradně skladové vozy.
- Zákazník si může auto převzít osobně, nebo si jej nechat doručit.
Společnost Louda Auto začala nabízet kompletní prodej nových aut přes internet. Zákazník si auto on-line objedná, vybere si financování a pojištění a firma vůz na něj přihlásí a dodá na zvolené místo. Do konce roku firma očekává prodej vyšších desítek vozů. Oznámili to zástupci společnosti. Podobnou službu v Česku jiný prodejce nenabízí.
Prodej aut se podle předsedy představenstva Pavla Loudy v příštích letech výrazně změní. „Zákazníci jsou zvyklí řešit on-line bankovnictví, dovolenou nebo nákupy za desítky tisíc korun a postupně budou stejnou jednoduchost očekávat i při pořízení auta. Neznamená to, že zmizí autosalony a prodejci. Zákazník ale musí dostat možnost vybrat si, jestli chce celý nákup řešit osobně, nebo si večer sedne k počítači, vybere konkrétní vůz a během půl hodiny ho objedná,“ uvedl.
Služba se zaměřuje výhradně na nové vozy, které má Louda Auto fyzicky skladem. Těch je v současnosti asi 2000. Zákazník si tak neobjednává automobil, který se teprve bude vyrábět, ale vybírá konkrétní vůz s danou motorizací, výbavou, barvou i cenou. Po jeho výběru se zaregistruje nebo přihlásí do svého zákaznického účtu a uhradí vratný rezervační poplatek ve výši 20 tisíc korun. Vůz je pro něj následně rezervován po dobu potřebnou k dokončení nákupu.
Louda Auto očekává, že mezi prvními zákazníky e-shopu budou lidé, kteří rádi využívají nové technologie a jsou zvyklí vyřizovat maximum věcí on-line. Nemusí se nutně jednat jen o technologické nadšence. Druhou významnou cílovou skupinou jsou zákazníci, kteří už konkrétní automobil znají a při jeho dalším nákupu nepotřebují absolvovat celý proces výběru znovu.
Nákup do deseti dnů
Spotřebitelé i firemní zákazníci mohou cenu za nový vůz uhradit v plné výši bankovním převodem. Díky spolupráci s Raiffeisen-Leasing mohou navíc podnikatelské subjekty využít také financování integrované přímo do on-line nákupního procesu. Pro spotřebitele bude možnost on-line financování dostupná od začátku roku 2027.
Prodejce za zákazníka zajistí také registraci nového vozu. K tomu potřebuje plnou moc. Spotřebitelé ji musí nechat úředně ověřit na Czech Pointu nebo u notáře a následně zaslat prodejci. Firmy a podnikatelé mohou dokument zaslat prostřednictvím datové schránky.
Zákazník si při objednávce zvolí, zda chce vůz převzít na vybrané pobočce, nebo si jej za příplatek 9990 Kč nechá doručit na svoji adresu. Díky tomu, že se jedná výhradně o skladové vozy, neměl by celý proces od objednávky po předání trvat déle než deset dní. Nákup prostřednictvím e-shopu přináší spotřebitelům také možnost od smlouvy do 14 dnů od převzetí vozu odstoupit.
Louda Auto patří mezi nejvýznamnější tuzemské prodejce automobilů. Společnost je největším dealerem vozů Škoda, Hyundai, Renault a Dacia v Česku. Ve své síti dále zastupuje značky Volkswagen, Ford, Audi, Mazda, Seat, Cupra a BYD. Společnost je součástí holdingové skupiny Louda, která působí v šesti odvětvích a zaměstnává více než 1500 lidí.