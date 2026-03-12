Nové auto je dnes pro mladé nejhorší investicí. Střílím do vlastních řad, říká Hurt z Porsche
- Trh s novými auty se loni poprvé od covidu stabilizoval, ceny symbolů, jako je VW Golf, startují vysoko nad dřívějšími limity.
- Trendem je operativní leasing, lidé tolik neřeší celkovou cenu, ale výši měsíční splátky.
- Z portfolia vozů Porsche ČR dominuje v prodejích Volkswagen, raketový růst zaznamenala Cupra.
Český trh s novými vozy se loni poprvé po koronavirové pandemii nadechl a poptávka po nových vozech se vrátila na předcovidovou úroveň. Ceny se však dostaly výš. Jan Hurt ze společnosti Porsche ČR v rozhovoru pro pořad FLOW přiznává, že automobily za posledních pět let zdražily asi o 15 procent a vlastnictví vozu se zejména pro mladé lidi stává „nejhorší investicí“.
Trendem je operativní leasing a lidé už neřeší jen celkovou cenu, ale i výši měsíční splátky a to, zda se jim vejde do rodinného rozpočtu.
Auto za 6700 korun měsíčně
Podle Hurta se téma vlastnictví auta dramaticky posunulo. „Před 30 lety jsme kupovali auto za hotové. Dnes je vlastnit auto – a teď budu střílet do vlastních řad – ta nejhorší investice,“ říká. Trh se proto masivně přesouvá k jinému financování. Například u ikonického Golfu dnes lidé slyší spíše na splátku 6 700 korun měsíčně než na cenovku atakující 700 tisíc korun.
Společnost Porsche Česká republika, kterou Hurt zastupuje, je největším dovozcem osobních a užitkových vozidel do České republiky. Má v portfoliu značky jako Volkswagen, Audi, SEAT nebo Cupra, které Hurt v rozhovoru označuje za „highlight“ loňského roku s obrovským růstem. Značka zaznamenala raketový nárůst téměř o 43 procent. Prodejům stále dominuje Volkswagen s více než patnácti tisíci prodanými vozy.
Elektromobily netáhnou
Zájem o elektromobily je stále na chvostu a tvoří zhruba pět procent trhu. Hurt však vidí budoucnost optimisticky a myslí si, že elektromobily mohou ve střednědobém horizontu tvořit až třicet procent trhu. Odmítá však umělé zákazy.
„Loď automotive jsme nasměrovali špatně. Směřování k cíli bylo dáno spíše idealismem než pragmatickým rozumem. Automobilky teď musí investovat duálně, protože nikdo neví, co bude zákazník za pět let kupovat,“ říká ve FLOW, kde také otevřeně mluví o tom, jak moc evropské automobilky drtí Čína.
