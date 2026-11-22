Miliony mizí, výsledky zatím nepřicházejí. Proč solární podnikatel Skopal koupil fotbalové Slovácko?
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- Zakladatel solární skupiny Solar Global Vítězslav Skopal vykoupil podíly partnerů a stal se stoprocentním vlastníkem 1. FC Slovácko.
- Krok přichází v době, kdy se klubu výsledkově nedaří a část fanoušků je rozladěná.
- Málokdo si ale uvědomuje finanční souvislosti – majitelé museli loni provoz prvoligového klubu dotovat více než 80 miliony korun.
V podnikání se naučil trpělivosti, plánování a víře, že disciplína a pochopení čísel přinášejí výsledky. Pak Vítězslav Skopal vstoupil do fotbalu. Do světa, kde ani dobrý plán a desítky milionů nezaručují úspěch. Přesto šel dál. Od září vlastní celé Slovácko. Proč koupil klub, který si nedávno prožil historický úspěch, avšak vloni bojoval o přežití v první lize?
Jsou rozhodnutí, jimiž lze zvenku porozumět jen stěží. Třeba když dokoupíte zbylé podíly ve fotbalovém klubu, který téměř celý rok prohrával, na jeho provoz musíte každoročně přispívat desítkami milionů korun a část fanoušků vás veřejně vyzývá k odchodu.
Většina lidí by si v takové situaci hledala jinou vášeň. Vítězslav Skopal, investor do solární energetiky, se ale naopak zatvrdil a osamostatnil se v roli majitele fotbalového klubu Slovácko. Důvodem tohoto rozhodnutí přitom podle něj nebyla lehkomyslná paličatost, ale pocit zodpovědnosti vůči svému milovanému klubu.
Ve hře byl i prodej
Ještě v červnu přitom mohlo být všechno jinak. „Pokud by se objevil důvěryhodný a silný partner, který by měl skutečný zájem o rozvoj fotbalu na Slovácku a dokázal klubu zajistit lepší budoucnost, jsme připraveni jednat. Nikdy jsme se takové možnosti nebránili a nebráníme se jí ani dnes,“ tvrdili tehdy ještě všichni tři spolumajitelé. Čtvrtinové podíly v té době vlastnili dva další společníci – skupina Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka a Pavel Buráň ze skupiny Auto UH group.
Nakonec se jejich cesty rozešly a ze Skopala, někdejšího spolumajitele, se tak stal člověk, s jehož jménem bude další směřování klubu spojováno ještě výrazněji.
Konsolidace podílů je zároveň dozvukem velkých změn vlastnických poměrů v celé první fotbalové lize. Za poslední tři roky se proměnili majitelé hned dvanácti ze současných šestnácti ligových klubů. Výjimku představují pouze Sparta Praha, Ostrava, Bohemians Praha a Zlín.
Pro Slovácko to může být důležitý impulz. Za sebou má sezonu, v níž se o setrvání mezi elitou muselo poprat až v baráži proti Artisu Brno. Od historicky úspěšné sezony uplynulo jen několik let. Přesto se nálada kolem klubu dramaticky proměnila.
Největší příležitost k oslavám měli fanoušci Slovácka v květnu roku 2022. Jejich mužstvo získalo první velkou trofej v historii klubu, když ve finále domácího poháru MOL Cup zdolalo pražskou Spartu. Díky tomu si tým pod vedením Martina Svědíka následující sezonu mohl vyzkoušet, jaké to je zahrát si například proti slavnému Fenerbahçe. Poprvé se totiž ocitl v evropském poháru. Ve Svědíkově éře Slovácko v první lize navíc dvakrát obsadilo čtvrté místo, což byl opět historický výsledek.
Po jeho odchodu ovšem Slovácko hledalo svou tvář a výsledky byly čím dál horší. Vyvrcholení krize přišlo právě na konci loňské sezony, kdy klub hrál baráž o záchranu. Přestože si prvoligový status zachoval, ještě tentýž měsíc přišla od organizovaných fanoušků výzva majitelům, aby klub prodali. Skopal a jeho společníci připouštěli, že k nějaké změně dojít musí. Zajímavé a zároveň smysluplné nabídky zvenčí ale nepřicházely. Změna tedy musela přijít přímo zevnitř.
Jednotný směr
„Když se ta možnost objevila, tak jsem ji využil. Stoprocentní vlastnictví nám umožňuje pružněji rozhodovat o dlouhodobých prioritách a realizovat změny, které považujeme za důležité. Zároveň to znamená větší odpovědnost za fungování celého klubu,“ sdělil věčně zaneprázdněný byznysmen ve vyjádření, jaké by novinář čekal spíše u obchodní transakce.
Když se však byznysmen Skopal rozpovídá o samotném fotbale, emoce vzplanou a důvod diplomatických vyjádření začíná být zřejmý. Fotbalový klub není obyčejná firma. A člověk, který se rozhodne vlastnit 100 procent organizace, nezískává pouze právo rozhodovat. Po každém zápase dostává také vysvědčení, a to od lidí, pro něž Slovácko není jen víkendovou zábavou, ale často láskou na celý život. Každé jeho slovo fanoušci zkoumají stejně důkladně jako videorozhodčí spornou situaci na obrazovce VARu.
„Když se klubu nedaří, jakékoli vyjádření klubu se může obrátit proti nám. Je to pochopitelné. Pro mě to ale znamená, že nepotřebuji jitřit emoce. Teď potřebujeme pracovat. Máme příležitost začít naplňovat dlouhodobou vizi a investovat do mládeže. To je pro mě podstatné,“ vysvětluje podnikatel, který by se nejraději viděl v klidných vodách ve středu tabulky. Momentálně však Slovácko zůstává na jejím chvostu. Pod ním je už jen ještě více se trápící Zlín.
Angažmá místního Beckhama
Po několika minutách z rozhovoru s Vítězslavem Skopalem vyplývá, že hlavní změna bude v přístupu k mládeži. „Nechtěl bych to ale stavět tak, že někdo měl o mládež větší zájem a někdo menší. Slovácko má v práci s mladými hráči dlouholetou tradici a akademie byla vždy důležitou součástí klubu. My na tuto tradici chceme navázat a posunout ji dál. Považujeme ji za jeden z hlavních pilířů budoucnosti Slovácka. Současná vlastnická struktura nám umožňuje rozhodovat o těchto věcech přímočařeji a vytvářet dlouhodobou koncepci,“ vysvětluje.
Vítězslav Skopal chce talentovaným hráčům nabídnout nejen individuální přístup, ale především schůdnější cestu z mládežnických kategorií do ligového fotbalu. |
Nejde jen o obecné fráze, kterých je na toto téma ve světě fotbalu plno. Klub v létě posílil sportovní management o místní fotbalovou legendu Michala Kadlece a do vedení akademie postavil známou trenérskou tvář Jiřího Vorlického. „Posilujeme i skauting a celkově budujeme lepší zázemí, abychom byli schopni přilákat šikovné hráče z celého regionu,“ podotýká Skopal.
Právě Kadlec je podle něj nejlepším příkladem, jak výchova mladého fotbalisty má vypadat. „Prošel naším klubem, udělal velkou zahraniční kariéru a vrátil se do Slovácka. V roce 2022 pak jako kapitán dovedl mužstvo k historickému vítězství v domácím poháru. To je přesně ten příběh, který ukazuje, jaký význam může mít vlastní akademie,“ popisuje s nadšením.
Nejdelší investice začíná u dětí
Na první pohled to může působit skoro paradoxně. První mužstvo potřebuje body, fanoušci chtějí výsledky a majitel mluví o výchově dětí, z nichž řada do profesionálního fotbalu vůbec nedojde. Přesto je to jeho hlavní téma. „Pokud chceme mít úspěšný klub, musíme hledat rovnováhu mezi potřebami prvního mužstva a dlouhodobým rozvojem akademie,“ soudí Skopal.
Slovácko má dnes na hráčském trhu složitější pozici než kdy dřív. S příchodem miliardářů do českého fotbalu se rozpočty jednotlivých klubů výrazně rozevřely a celek z Uherského Hradiště má proto jen omezené možnosti, jak přilákat hotové hráče.
O to větší význam má pro klub práce s mladými fotbalisty, v níž může ostatním klubům přece jen trochu více konkurovat. Talentovaným hráčům chce nabídnout nejen individuální přístup, ale především schůdnější cestu z mládežnických kategorií do ligového fotbalu. Právě v tom může mít výhodu oproti největším českým klubům, kde je možnost prosadit se v A týmu značně omezená.
I tak má sázka na mládež jednu zásadní nevýhodu: její výsledky se dostavují pouze velmi pomalu. Hráč, kterému je dnes deset let, nepomůže prvnímu mužstvu v nedělním zápase. Možná ani za pět let. A možná se profesionálním fotbalistou nikdy nestane.
Jednodušší cesta do „áčka“ však není zdaleka to jediné, po čem mladí talentovaní hráči pokukují. Například prestiž velkoklubu může zahrát na ještě silnější strunu. Sparta, Slavia a další velké akademie navíc nabízejí podmínky, jimž se menší regionální klub jen obtížně vyrovnává.
Skopal si to uvědomuje, přesto podle něj jiná cesta není. „Pokud chceme budovat klub, který bude dlouhodobě úspěšný, musíme do výchovy mladých talentů investovat soustavně a s trpělivostí. A návratnost takové investice se nemusí měřit jen penězi z přestupů. Úspěchem je i odchovanec, který nastoupí za naše áčko, hráč, který se dostane do reprezentace, nebo mladík, jemuž fotbal pomůže osvojit si hodnoty a návyky důležité pro celý život,“ dodává.
Podnikatel, který vsadil na slunce. Skopal nepatří k lidem, jejichž jméno by se na veřejnosti objevovalo hlavně ve spojení s fotbalem. Ve skutečnosti média nevyhledává. Jeho podnikatelský příběh je přitom košatý a začal dávno předtím, než se stal předsedou představenstva Slovácka.
Pochází z Veselí nad Moravou, dlouhodobě žije v Kunovicích a profesně se prosadil v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jeho Solar Global patří mezi zavedené české skupiny podnikající ve fotovoltaice, skladování elektřiny a v dalších energetických technologiích.
Když se kolem roku 2006 začal věnovat solární energetice, šlo v Česku o obor, jehož budoucnosti řada lidí příliš nevěřila. Banky a investory bylo potřeba přesvědčovat, že projekty mohou ekonomicky fungovat. Obnovitelné zdroje ještě neměly pozici, jakou získaly v následujících letech.
Skopal patřil k těm, kdo se rozhodli vsadit na jejich dlouhodobý potenciál. Jeho skupina postupně rozvíjela další oblasti podnikání. Vedle samotných solárních elektráren se začala zabývat ukládáním energie do baterií a výrobou zeleného vodíku. Z byznysu postaveného na jednom typu energetického zdroje vyrostla společnost hledající příležitosti v širší proměně evropské energetiky. Na rozdíl od řady svých známějších konkurentů navíc přečkala všechny krize, které obor přinesl. Jen od roku 2023 zkrachovaly společnosti jako Malina, Solek, S-Power Energies či Woltair.
Podobné podnikání vyžaduje zvláštní druh trpělivosti. Nejdřív je potřeba rozpoznat příležitost, potom získat financování, postavit zařízení, zajistit jeho provoz a teprve během dalších let zjišťovat, zda se původní předpoklady naplnily. Mezitím se mohou změnit ceny, legislativa, technologie i nálada investorů.
Přesto existuje zásadní rozdíl mezi energetikou a profesionálním fotbalem. Solární elektrárnu lze navrhnout, spočítat její předpokládaný výkon, odhadnout výrobu a vytvořit ekonomický model. Samozřejmě s riziky a nejistotami, které k podnikání patří.
U fotbalového mužstva podobný výpočet selhává mnohem rychleji. Můžete zaměstnat schopného trenéra, zajistit hráčům dobré podmínky, postavit kvalitní sportovní vedení a přivést několik posil. Jenže v neděli soupeř vstřelí gól v poslední minutě a výsledek několikaměsíční práce se vmžiku rozplyne.
„V podnikání máte určité plány, čísla a výsledky, ale fotbal funguje jinak. Můžete udělat spoustu věcí správně, investovat velké prostředky, a přesto vám nikdo nezaručí sportovní úspěch,“ říká Skopal.
Od pohárové euforie k záchraně
K pochopení Skopalova vztahu ke Slovácku je potřeba vrátit se do roku 2022. Klub z Uherského Hradiště tehdy prožíval mimořádné období. Kapitán Michal Kadlec zvedal nad hlavu trofej, na kterou klub čekal celou svou historii. Skopal byl tehdy přímo na stadionu a sdílená euforie ho utvrdila v rozhodnutí vstoupit do klubu i majetkově. Ještě tentýž rok od skupiny Z-Group koupil poloviční podíl a zároveň se postavil do čela představenstva.
Sám připouští, že fotbal na Slovácku začal emotivněji sledovat až s jeho sportovními úspěchy. Vztah k regionu má ale zakořeněný. Ve Veselí nad Moravou vyrůstal a v sousedních Kunovicích si vybudoval rodinné zázemí.
O to bolestivěji nese současnou náladu mezi fanoušky. Po odchodu Martina Svědíka v roce 2024 se klub tabulkou postupně propadal. Musel řešit generační obměnu, změny na trenérské pozici i u sportovního vedení. Výsledky přestaly odpovídat tomu, na co si fanoušci zvykli, byť se lze oprávněně tázat, zda tak úspěšné sezony nebyly přece jen určitou anomálií.
Sám Skopal připomíná, že Svědíkova úspěšná éra byla výsledkem výjimečné souhry okolností. Sešla se silná generace hráčů, dobře fungující realizační tým, soudržná kabina i příznivá situace u konkurence. Takovou kombinaci podle něj nelze jednoduše zopakovat.
Jenže zatímco okolnosti, které Slovácko vynesly vzhůru, se změnily, očekávání fanoušků zůstala. Úspěšné roky zásadně posunuly jejich představu o tom, kam klub patří.
Fotbal za desítky milionů ročně
Největší rozdíl mezi tím, jak na klub nahlížejí fanoušci a jeho vlastník, se možná ukrývá v číslech. Skopal uvádí, že v minulosti museli akcionáři Slovácka každoročně pokrývat z vlastních zdrojů přibližně padesát milionů korun. V poslední sezoně podle něj ale tato částka přesáhla osmdesát milionů korun. Nejde automaticky o údaj totožný s účetní ztrátou klubu. Je to částka, kterou museli vlastníci doplnit, aby klub mohl fungovat.
„Český fotbal se ekonomicky výrazně změnil. Přicházejí silní investoři, zvyšují se rozpočty, rostou nároky hráčů i jejich finanční ohodnocení. Ve fotbale se zkrátka celkově zvedla cenová hladina,“ říká Skopal. Slovácko proto podle něj musí být chytřejší než ostatní a hledat neprošlapané cesty.
Ekonomika středně velkého klubu je přitom do značné míry daná. Výrazněji rozpočet navýší prakticky jen velký prodej hráče nebo příjmy z evropských pohárů. To platí pro většinu českých klubů, pro tým z 25tisícového města však dvojnásob. Zvlášť když přestavuje kádr a výsledky se nedostavují. Pak vyšší příjmy ze sponzoringu a od fanoušků čekat ani nelze.
„Udělali jsme vše pro to, abychom od fanoušků dostali čas. Chceme být otevřenější, vysvětlovat naše kroky a ukazovat, jakým směrem se klub ubírá. Proto jsme se oficiálně setkali s fanoušky, kde jsme jim naši cestu přiblížili. Kdo naše zápasy sleduje, určitě vidí posun ve výstavbě hry. Zatím nás v některých zápasech sráží finální fáze a efektivita. Já ale věřím, že výsledky naší společné práce se projeví,“ zůstává optimistou Skopal.