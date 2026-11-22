O desetitisíce levnější servis a méně oprav. Majitelé elektroaut si ale připlácejí jinde
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- Sítě autorizovaných servisů v Česku se chystají na vlnu čistě elektrických aut.
Servisům generují méně zakázek, průměrná útrata je navíc podstatně nižší než u aut se spalovacím motorem.
Majitelé elektrovozů si naopak připlácejí za pojištění, rizikem je i rychlejší ztráta tržní hodnoty vozu.
S narůstajícím množstvím čistě elektrických automobilů na českých silnicích se postupně mění chování zákazníků při návštěvách servisů. Zajíždějí do nich méně často než majitelé aut se spalovacím motorem, zároveň utrácejí výrazně nižší částky. Tvrdí to alespoň zástupci nejprodávanějších značek na českém trhu. Naopak pojištění vychází u elektromobilů dráže, významným rizikem je i rychlejší ztráta hodnoty.
Ryzí „elektrika“ už nepředstavuje mizivý ani marginální segment. Výhradně baterie pohánějí přes 83 tisíc aut v Česku, jejich podíl na prodejích navíc relativně svižně roste. Jen letos do října přibylo šestnáct tisíc registrovaných elektromobilů, meziročně o 37 procent více. Podíl na všech nově zaregistrovaných vozech se tak zvýšil na necelých osm procent, uvádí Centrum dopravního výzkumu. Oproti benzinovým nebo naftovým vozům se liší mimo jiné tím, že se skládají z menšího množství mechanických částí, které vyžadují pravidelný servis.
„U elektromobilů jsou nejčastějšími úkony běžná údržba, kontrola brzd, podvozku, pneumatik, geometrie nebo aktualizace softwaru. Specificky se kontroluje stav trakční baterie, rozdíly mezi napětím jednotlivých článků, případně izolační odpor vysokonapěťového systému, kabeláž, konektory, nabíjecí systém nebo chladicí okruh baterie. Byť se setkáváme s mechanicky poškozenými nebo deformovanými obaly trakčních baterií, které je pro zachování integrity komponentů a těsnění akumulátoru nutné měnit, opravy samotného trakčního akumulátoru se provádějí jen velmi zřídka,“ říká David Pavlíček, mluvčí značky Hyundai.
Elektromobily a změny pro servisy
Hyundai má v Česku šedesát autorizovaných servisů, které jsou autorizované i na nakládání s elektromobily. Zhruba 110 tisíc zákazníků jihokorejské značky, kteří je ročně navštěvují, vytváří asi osm tisíc zakázek na servis čistě elektrických vozů. A mají za něj utrácet výrazně méně.
Hyundai vyčísluje rozdíl na pětiletém modelu Kona. Zatímco za servis spalovací verze s motorem 1,6 T-GDI platí zákazník v průměru přes 55 tisíc korun za pět let, u elektrické verze Power má účet činit necelých 17 tisíc. Náklady vycházejí ze servisního intervalu jeden rok nebo 15 tisíc ujetých kilometrů u spalovací verze a dva roky nebo 30 tisíc kilometrů u verze elektrické. Pořizovací cena spalovací verze začíná v Česku standardně na 675 tisících korun, elektrická na 900 tisících.
„Moderní trakční baterie jsou konstruované tak, že je v případě poruchy možné vyměnit pouze konkrétní modul nebo další vnitřní komponenty. U značky Hyundai za posledních deset let evidujeme nutnost kompletní výměny trakční baterie pouze v osmi případech. Vždy to bylo z důvodu poruchy a vždy v rámci záruky, která je u baterie osm let nebo 160 tisíc ujetých kilometrů,“ dodává Pavlíček. Cena za výměnu celé baterie po záruce se pohybuje napříč trhem ve stovkách tisíc korun, oprava či výměna jednoho modulu dosahuje desetitisíců.
Toyota, 100 tisíc vozidel a 180 tisíc zakázek
Ve stejném duchu popisují praxi i zástupci dalších značek. Například společnost Porsche Česká republika, která dováží vozy značek Volkswagen, Audi, Seat, Cupra a Volkswagen Užitkové vozy, eviduje nutnou výměnu celé trakční baterie jen ve čtyřech procentech případů. Většina oprav vysokonapěťových baterií končí výměnou jednotlivých modulů.
„Z deseti nejčastějších příčin návštěvy servisu souvisí pouze jedna s vysokonapěťovou soustavou vozidla, a to až na čtvrtém místě. Náklady na pravidelnou údržbu elektromobilů bývají obecně nižší než u srovnatelných vozidel se spalovacím motorem. Odpadají například výměny motorového oleje a souvisejících filtrů,“ říká mluvčí společnosti Jan Klíma. Specialisté s kvalifikací opravovat otevřené vysokonapěťové baterie se nacházejí ve 24 ze 102 autorizovaných servisů. Do tří let chce Porsche ČR pokrýt kompletní síť.
Podobně postupuje i Škoda Auto, z 219 autorizovaných servisů jich může provádět opravy vysokonapěťové soustavy vozů 49, dalších osm se na tyto práce připravuje. Nejvíce, celkem 14, se jich nachází v Praze. Podrobnosti ohledně počtu obsluhovaných zákazníků nebo zakázek servisů v případě spalovacích a elektrických vozů značka neposkytla.
Autorizovaná servisní síť Toyoty, letos zatím čtvrté nejprodávanější značky na českém trhu, ročně obslouží asi sto tisíc vozidel, ze kterých plyne zhruba 180 tisíc servisních zakázek. Japonská automobilka se zaměřuje hlavně na vozy s hybridním pohonem, na ryze elektrické vozy tak zatím připadá pouze jedna servisní zakázka ze sta, uvádí mluvčí Toyoty Jitka Jechová.
Příklad uvádí na průměrných cenách předepsané servisní údržby modelu C-HR 1,8 s hybridním ústrojím a nového elektromodelu C-HR+. Zatímco u hybridu stojí první prohlídka 5800 a druhá 7800, u elektromodelu vyjde první prohlídka na 3400 a druhá na 6500 korun. Pořízení elektrické verze však vyjde zákazníka asi o čtvrtinu dráž, cena standardně začíná na 999 tisících, zatímco hybrid startuje na 810 tisících.
Čínská BYD na začátku
„V případě páté generace baterií, kterými jsou vybaveny modely i4, i5 nebo například iX, má oprávnění i kvalifikovaný personál všech 23 našich servisních poboček. Nakládat s nejnovějšími bateriemi šesté generace s novou architekturou, které jsou uložené v modelech Neue Klasse, mohou pouze dvě pobočky: CarTec Ostrava a Invelt Plzeň. Zde je proškolený personál, potřebné vybavení, a hlavně vybudovaná servisní struktura potřebná pro práci na těchto bateriích,“ popisuje praxi BMW mluvčí českého zastoupení David Haidinger.
Síť servisů vytvářejí i čínské značky, které od nuly budují pozici na tuzemském trhu. Například BYD chystá specializované servisní centrum, které má zajišťovat opravy jednotlivých článků baterií. „Jeho certifikace proběhne do konce tohoto roku,“ říká produktový manažer BYD David Vaculík. Běžných servisních center plánuje firma otevřít pět desítek.
„Průměrná roční tržba servisu za plánovanou údržbu jednoho elektromobilu dosahuje zhruba poloviny oproti vozu se spalovacím motorem,“ dodává Vaculík. Průměrné roční útraty za servis elektromobilů BYD, například u modelu Sealion 7, se mají pohybovat v rozmezí 3100 až 3800 korun. U srovnatelných vozů se spalovacím motorem, což může být například plug-in hybrid Seal U DM-i, má rozmezí činit 6300 až 7000 korun.
Levnější servis potvrzuje i německý autoklub ADAC na základě letošního průzkumu u necelé stovky servisů. Zjistil, že pravidelné servisní prohlídky elektromobilů vycházejí až o 58 procent levněji než u srovnatelných spalovacích vozů. Britská spotřebitelská organizace Which? zase na základě průzkumu u více než 63 tisíc motoristů potvrdila, že elektromobily navštěvují servis méně často. Dlouhodobé náklady na mimořádné opravy, zejména po skončení záruky, nicméně zůstávají podstatně méně prozkoumané.
Drahé pojištění a propad tržní hodnoty
Do cen servisů promlouvá i fakt, že flotila elektrovozů v Česku je v průměru podstatně mladší než flotila vozů spalovacích. I proto vychází pojištění elektromobilů v průměru dráž, jelikož se často jedná o novější a prémiovější vozy. On-line srovnávač pojištění a finančních produktů Klik.cz například uvádí, že klienti loni platili v průměru 9282 korun za pojištění spalovacího auta a 17 703 korun u elektromobilu. Zatímco průměrná cena spalovacího vozu pojištěného proti havárii činila 357 tisíc, v případě elektromobilu dosáhla 772 tisíc. Například pojišťovna Kooperativa uvádí, že pojistné sazby jsou u elektroaut zhruba o deset až patnáct procent výše.
„Elektromobily nemusí být častějšími účastníky dopravních nehod, jejich opravy ale mohou být nákladnější. Podle údajů německé asociace pojišťoven GDV byly havarijní škody u elektromobilů v letech 2021 až 2023 v průměru o patnáct až dvacet procent dražší než u srovnatelných vozidel se spalovacím motorem. Oproti předchozím letům se však tento rozdíl postupně snižuje,“ konstatuje pojišťovna Allianz.
Jednou ze slabin elektromobilů zůstává rychlejší ztráta jejich tržní hodnoty oproti spalovacím vozům. Podle dat německé společnosti Deutsche Automobil Treuhand se tříletý benzinový vůz s ročním nájezdem dvacet tisíc kilometrů prodával na konci prvního čtvrtletí letošního roku v průměru za 59 procent původní katalogové ceny, zatímco srovnatelný elektromobil pouze za 47 procent. Za rychlejším znehodnocováním stojí především technologický pokrok, který přináší delší dojezd a rychlejší nabíjení nových modelů. Důvodem jsou i cenové války automobilek a státní dotace na nové vozy, jež snižují atraktivitu ojetin.