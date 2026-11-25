Děti, hypotéka a dalších tisíc věcí. Jak investovat, když rodinný rozpočet táhne několika směry
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- Investice v průběhu života: praktický průvodce II.
- Po výplatě uhradí bydlení, nákupy, kroužky a pořád jim zbývá dvacet tisíc korun. Mohli by je investovat, zkrátit si cestu k životu bez hypotéky nebo je schovat dětem na studia.
- Rodina kolem čtyřicítky obvykle potřebuje všechno najednou. Jak peníze rozdělit, aby vedle dnešních starostí zbylo i na budoucnost?
Martin by tento měsíc poslal víc peněz do investic. Petra by raději snížila hypotéku, protože na jaře končí fixace a nová splátka může být vyšší. Oba mají dobrý důvod, jenže pak přijde řeč na děti. Starší za šest let možná odejde studovat do jiného města a rodinné auto také nevydrží navždy. Dvacet tisíc korun, které jim zbývají po výplatě, má najednou víc možných uplatnění, než se zdálo.
Ve čtyřiceti už může být příjem vyšší než na začátku kariéry, jenže přibylo závazků i lidí, kteří jsou na něm závislí. „Zatímco mladí lidé investují především kvůli vytvoření finanční rezervy nebo budoucímu bydlení, ve středním věku přibývá zajištění pro děti i na vlastní důchod,“ říká Radim Krejčí, zakladatel Portu. Kolik mohou lidé této věkové kategorie dlouhodobě investovat, určí jejich plány a termíny.
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Nejdřív zjistit, co je opravdu volné
Petře a Martinovi je v našem modelovém příkladu 39 a 41 let, jejich dětem osm a dvanáct. Dohromady vydělají čistých 105 tisíc korun měsíčně. Provoz rodiny včetně hypotéky vyjde na 85 tisíc. Zahrnuli do něj i nepravidelné výdaje, jako jsou pojistky, servis auta nebo letní tábory. Pomůže projít výpisy za celý rok a větší předvídatelné platby rozpočítat na měsíce.
Na rezervním účtu drží 510 tisíc korun, tedy šest měsíců současných výdajů. Dalších 180 tisíc mají na auto a vedle toho dlouhodobé investice v hodnotě milionu korun. „Jak velká má rezerva být, záleží na životní fázi. Rodina s dětmi, hypotékou a s dalšími závazky potřebuje větší polštář než dvacetiletý svobodný člověk,“ upozorňuje Vladimír Holovka, ředitel brokerské firmy XTB. Rezerva má překlenout výpadek příjmu nebo zaplatit nečekanou opravu bez prodeje investic. Při změně splátky či příjmů ji bude potřeba znovu posoudit.
Petra s Martinem chtějí za dva roky vyměnit auto za 300 tisíc korun. K odloženým 180 tisícům potřebují přidat 120 tisíc, což vychází na pět tisíc měsíčně. Při výpočtu zatím vynechávají úroky i změnu ceny. Pro blížící se nákup potřebují mít peníze včas k dispozici, bez závislosti na burze. Posloužit může spořicí účet nebo termínovaný vklad s vhodnou splatností.
Dalších pět tisíc měsíčně vyhradí dětem. Ze zbývající desetitisícovky mohou zatím polovinu investovat do vlastní budoucnosti a polovinu odkládat na účtu pro případnou mimořádnou splátku hypotéky. Čtyři pravidelné převody po výplatě jim pomohou udržet přehled, které peníze mají jaký úkol. Pokud zbývá méně, může rodina odložit auto nebo zlevnit své plány. Co nevychází z příjmů a času, by neměla zachraňovat očekávání mimořádného výnosu.
Děti nemají stejný investiční kalendář
Také peníze pro děti potřebují konkrétní účel. Příspěvek na bydlení během studia, pobyt v zahraničí a pomoc s prvním bytem jsou různé cíle s různými termíny. Rodiče nemusejí znát budoucí školu ani město, měli by však vědět, jakou část nákladů chtějí převzít. Staršímu dítěti zbývá do plnoletosti šest let, mladšímu deset. Při stejných vkladech bude mít mladší i bez výnosu naspořeno více. Rodiče si proto musejí ujasnit, zda chtějí oběma odkládat stejně každý měsíc, nebo jim zajistit podobnou pomoc při startu do dospělosti. Druhá možnost může znamenat, že nyní pošlou více staršímu.
Lišit se může i způsob investování. U mladšího mají více času na překonání poklesu, u staršího už se první výdaje přibližují. Peníze na začátek studia proto není rozumné nechat celé v akciích až do posledního léta před nástupem. Částku na první rok mohou postupně přesouvat do méně kolísavé, dostupné podoby. Nemusejí přitom prodávat vše, co má sloužit i v dalších letech. „Pokud člověk ví, kdy bude peníze potřebovat, dá mu kvalitní dluhopis víc jistoty než akcie. Platí to ale hlavně při držení do splatnosti, protože do té doby cena dluhopisu kolísá podle úrokových sazeb,“ vysvětluje Holovka. Záleží ovšem i na schopnosti dlužníka zaplatit a na měně budoucího výdaje. Dluhopisový fond nemá automaticky stanovený den, kdy investor dostane zpět celou vloženou částku, a může také ztrácet.
Co udělá nová splátka s rodinným plánem
Na jaře 2027 končí Petře a Martinovi fixace hypotéky. Dnes dluží čtyři miliony korun a do splacení zbývá dvacet let. Při sazbě 3,2 procenta vychází splátka asi na 22,6 tisíce měsíčně. Pětiprocentní úrok by u stejného dluhu a splatnosti znamenal asi 26,4 tisíce. Jde o modelové srovnání bez pojištění a poplatků, nikoli předpověď nabídky banky. Pokud by výdaje vzrostly o těchto 3800 korun a nic dalšího se nezměnilo, z měsíčního přebytku by zůstalo asi 16 200 korun. Rodina může nejprve ubrat z pěti tisíc odkládaných na mimořádnou splátku. Auto, příspěvky dětem i pravidelné investice by zatím mohly pokračovat.
Od banky si nechají připravit sazbu a přepočet splátek. Zjistí také, jak by další splácení změnila mimořádná splátka, kdy ji lze provést a za jakých podmínek. Vedle případných nákladů zohlední daňový dopad, pokud si úroky odečítají. Teprve pak mohou porovnat úsporu s tím, co by od stejných peněz čekali v investicích. Nižší dluh ušetří budoucí úroky, peníze ze splátky ale nemohou jednoduše vybrat zpět při ztrátě práce. Výnos investic je zase nejistý a prodej může přijít nevhod. Vyšší úrok posiluje důvod hypotéku snížit, delší investiční horizont a dostatečná rezerva mohou podpořit souběžné investování. Výnos akcií za poslední rok tento spor nerozhodne.
Portfolio má fungovat i vedle vlastního bytu
Pro vlastní budoucnost mají manželé alespoň patnáctiletý horizont. Tato část peněz může nést jiné riziko než úspory na auto nebo začátek studia. Modelově mohou uvažovat o 45 procentech v akciích, dvaceti v dluhopisech, třiceti v nemovitostním fondu a pěti v bitcoinu. Samotný věk takové rozdělení nepotvrzuje, rozhodují jejich cíle a riziko, které oba unesou. „Diverzifikace ale neznamená mít v portfoliu co nejvíc položek. Jde o to, aby se jednotlivé části v různých fázích ekonomiky chovaly jinak a každá měla svůj úkol,“ připomíná Holovka. Akciovou část mohou postavit na globálním ETF, tedy fondu obchodovaném na burze, který investuje do mnoha firem. Kvalitní dluhopisová část má pomáhat tlumit výkyvy. Dluhopisy developerů a realitní fond ovšem mohou být citlivé na podobné problémy s nemovitostmi a financováním.
Jejich vlastní byt má modelovou hodnotu osmi milionů korun a zatěžuje ho čtyřmilionová hypotéka. Přestože bydlení do poměru investic nezahrnují, velkou část rodinného majetku už vážou na jednu nemovitost. Vhodný fond může přidat něco jiného. „Nemovitostní fondy umožňují získat přístup k jiným typům nemovitostí, jako jsou logistické areály, administrativní budovy či retailové projekty, a rozložit riziko mezi desítky nájemců a více zemí,“ vysvětluje Hana Seifertová, předsedkyně představenstva a finanční ředitelka ATRIS. U vybraného fondu musí rodina ověřit, zda takové rozložení skutečně nabízí.
Další byt musí vycházet i bez růstu ceny. U investičního bytu potřebují manželé vědět, kolik jim zbude po všech měsíčních platbách. Pokud by novou hypotéku trvale dopláceli z dnešního přebytku, omezí další cíle ještě před první opravou. Do rozpočtu patří vedle splátky a nájmu také údržba, pojištění, náklady vlastníka, daně a období bez nájemce. Část splátky sice snižuje dluh, hotovost na ni však potřebují každý měsíc. Rostoucí cena bytu sama nezaplatí školní pobyt.
Nemovitostní fond nabízí přístup k většímu portfoliu s menším vstupním kapitálem a bez každodenní správy bytu. „Rozhodně bych ale nedoporučoval vybírat fond pouze podle historického nebo slibovaného výnosu. Zásadní je rozumět tomu, co fond skutečně vlastní, jak jsou nemovitosti oceněny, jaké má zadlužení, kdo je spravuje a za jakých podmínek lze investici ukončit,“ říká David Hauerland, spoluzakladatel a výkonný ředitel nemovitostní investiční skupiny Fidurock.
Výplata z fondu se řídí jeho pravidly a nemusí přijít okamžitě, za stanovených podmínek mohou být odkupy pozastaveny. Ani klidný graf není důvod zaměnit fond za pohotovostní rezervu. Bitcoin pak zůstává dobrovolným doplňkem s částkou, jejíž případná úplná ztráta neohrozí rodinné potřeby. Pokud manželům jeho riziko nevyhovuje, mohou peníze rozdělit mezi ostatní složky podle svého cíle.
Plán, na němž se shodnou oba
Účel jednotlivých částí majetku by si měli manželé zapsat. Oba by měli vědět, kde jsou účty a smlouvy, i když běžnou správu zajišťuje jen jeden z nich. Plán projdou při nové nabídce hypotéky, změně příjmů nebo potřeb dětí. Po nákupu auta mohou znovu rozdělit uvolněných pět tisíc měsíčně, pokud je nepotřebují na jiný blízký výdaj. Při výpadku příjmu mohou omezit nové vklady, místo aby portfolio prodávali.
Postupně mohou přizvat i děti a ukázat jim, proč se na větší věci odkládá dopředu. „Klíčovou roli hraje rodina. To, jak se k penězům stavějí rodiče, formuje člověka mnohem víc než škola,“ je přesvědčen Krejčí z Portu. Příští výplata už má své rozdělení mezi auto, děti, investice a peníze pro rozhodnutí o hypotéce. Vlastní budoucnost tak manželé nemusejí odkládat až na dobu, kdy budou děti samostatné a dluh na bydlení konečně splacený.