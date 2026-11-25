Investoři jí svěřili stamiliony. Česká platforma zmizela z internetu, na účtech zbyly stokoruny
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- Investiční platforma pro české drobné investory skončila v likvidaci, dlužit může stovky milionů korun.
Investory lákala třeba na obchod se zlatem z Konga s výnosem 50 procent ročně.
Na účtech firmy mají zbývat stokoruny, šance věřitelů na vrácení peněz jsou mizivé.
Měl to být magnet pro investory a také se tak stalo: projekt nákupu a prodeje technologického zlata z afrického Konga. Někdejší crowdfundingová platforma Invester se s ním před několika lety trefila do černého a potřebných 27 milionů korun od drobných investorů se podařilo nabrat poměrně rychle. A to i díky příslibu padesátiprocentního ročního výnosu. Konžské zlato se přitom stalo jedním z několika desítek byznysplánů, které platforma pomáhala spolufinancovat. Vesměs přitom tak, že drobným investorům prodávala své vlastní dluhopisy.
Po ještě nedávno viditelné plejádě projektů se mezitím na webových stránkách portálu slehla zem. Voda se ostatně zavřela nad celou platformou i jejím provozovatelem. Byznysový odkaz? Více než dvě stě milionů korun dlužných českým drobným investorům.
Milionový hráč
„Věřitel uzavřel dne dvacátého července 2026 s dlužníkem Invester Group Holding smlouvu o úpisu 100 kusů dluhopisů emise TOP40 Německo s výnosem 4,7 procenta za dvouměsíční investiční období,“ naznačuje příslib relativně velmi vysokého výnosu v jiném projektu firmy v insolvenčním rejstříku investor Tomáš, který do firmy investoval sto tisíc korun. „Smluvní datum konečné splatnosti bylo stanoveno na dvaadvacáté září 2026. Věřitel dosud neeviduje úhradu dlužné jistiny ani příslušného výnosu,“ dodává v zápisu z jedenáctého listopadu tohoto roku Tomáš.
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