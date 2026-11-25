Čupr přichází o silného spojence. Amazon ukončí spolupráci s německým Rohlíkem a začne mu konkurovat
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- Už za dva měsíce zmizí z platformy Amazon nabídka zhruba 15 tisíc produktů německého Knuspru, dceřiné firmy Rohlíku.
Český internetový obchod s potravinami tím přichází o důležitý prodejní kanál na svém nejrychleji rostoucím trhu.
- Americký obr podobně ruší partnerství s potravináři i ve Francii, Španělsku a USA.
Od partnerství s americkým Amazonem si zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr sliboval nejen rychlejší expanzi v Německu, ale výhledově i vstup na americký trh. Po více než dvou letech ale Rohlík o svého obchodního partnera přijde a získá v něm naopak konkurenta. Amazon se rozhodl, že bude čerstvé potraviny opět rozvážet sám.
Od 19. ledna příštího roku již nebudou moci zákazníci Amazonu objednávat potraviny od německé odnože Rohlíku, která na tamním trhu působí pod značkou Knuspr. Americká společnost o ukončení spolupráce informovala své zákazníky prostřednictvím e-mailů i oznámení přímo na svém e-shopu. Upozornil na to německý server Supermarket Blog.
„Za poslední dva roky tato služba oslovila stovky tisíc uživatelů, což dokládá silnou poptávku po online nákupu potravin v Německu. Společnosti Amazon děkujeme za skvělou spolupráci,“ potvrdil informaci mluvčí Rohlíku Ondřej Obergruber. „Zákazníci byli informováni napřímo a mohou přes Knuspr na Amazonu objednávat až do ukončení služby. Vlastní nabídka Knuspru zůstává dostupná na knuspr.de a v aplikaci Knuspr. Zůstáváme plně odhodláni dalšímu růstu v Německu,“ uvedl Obergruber.
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