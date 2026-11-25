Velký exit z Brna. Americký cestovní obr Expedia kupuje prodejce letenek Kiwi.com
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- Americký cestovní gigant Expedia Group se dohodl na koupi českého vyhledávače a prodejce letenek Kiwi.com, přičemž transakce má být dokončena do poloviny roku 2027.
Hodnotu obchodu firmy nezveřejnily, z brněnské společnosti se tak ale stahují její dosavadní majitelé v čele s americkým fondem General Atlantic a spoluzakladatelem Oliverem Dlouhým.
Expedia chce akvizicí posílit své technologie i postavení v evropské letecké dopravě a přebírá firmu s ročními tržbami kolem 5,6 miliardy korun, která se v posledních letech zotavovala ze ztrát a propouštěla.
Americká skupina Expedia se dohodla na koupi tuzemského internetového prodejce letenek Kiwi.com. Prodej má být uzavřen do pololetí 2027. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Hodnotu akvizice neuvedla. Kiwi.com s ročními tržbami okolo šesti miliard korun ztrátami způsobenými nižší poptávkou po létání ovládá od roku 2019 americký investiční fond General Atlantic, který vlastní většinu akcií, spoluzakladatel Oliver Dlouhý má menšinový podíl.
Kiwi vznikla v roce 2012 a na globálním trhu se uchytila díky tomu, že pracovala s unikátním algoritmem a začala prodávat letenky i nespolupracujících dopravců. Nyní se zaměřuje na větší využití umělé inteligence a automatizace a usiluje o vyšší efektivitu, vyšší marži a posílení pozice na trhu prodejců letenek.
Expedia chce podle svého sdělení rozšířit své kapacity v letecké dopravě. Akvizicí získá jedinečnou nabídku letenek, technologie a odborné znalosti, které mají přispět ke zlepšení služeb pro cestující i partnery. Dohoda také rozšíří působení Expedie do Evropy a otevře nové růstové příležitosti pro ostatní značky skupiny.
Širší výběr a větší jistota
„Spojením technologií Kiwi.com s velikostí a silou Expedia Group posílíme značku Expedia a postavení našeho firemního segmentu v oblasti letecké dopravy. Cestujícím i partnerům tak budeme moci nabídnout širší výběr, větší jistotu a lepší hodnotu,“ uvedla generální ředitelka Expedie Ariane Gorinová.
Brněnská společnost Kiwi podle Dlouhého již při svém založení před 14 lety vycházela z jednoduchého přesvědčení, že technologie může zákazníkům cestování zpřístupnit a udělat ho pro ně ještě příjemnějším. „Připojení Kiwi.com k Expedia Group je uznáním vynalézavosti, vytrvalosti a zaměření na zákazníka celého našeho týmu a zároveň příležitostí zpřístupnit to, co jsme vybudovali, mnohem většímu počtu cestovatelů z celého světa. Na této technologii můžeme nyní společně stavět a pomáhat tak ještě více cestujícím plánovat a rezervovat své cesty,“ dodal Dlouhý.
Český prodejce letenek Kiwi.com se v posledních letech potýkal se ztrátou, kterou způsobila snížená poptávka po létání v souvislosti s pandemií covidu-19. Loni tržby firmy klesly o šest procent na 227 milionů eur, což je v přepočtu 5,6 miliardy korun. Firmě se podařilo výrazně snížit ztrátu z více než devíti milionů eur na 0,6 milionu eur, tedy v přepočtu na 14,8 milionu korun. Na začátku letošního roku Kiwi oznámila, že propustí zhruba 250 ze 700 zaměstnanců.
Expedia Group vznikla v roce 1996 jako divize Microsoftu. Zprostředkovává rezervace ubytování, letenek, pronájem aut, zájezdů, aktivit a cestovní technologie pro koncové zákazníky i firemní partnery. Skupina zahrnuje tři vlajkové spotřebitelské značky – Expedia, Hotels.com a Vrbo. Firma působí v 70 zemích. Za poslední fiskální rok 2025 dosáhla skupina tržby 14,73 miliardy dolarů.