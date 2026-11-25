Krach boxů, které nikdo nechtěl. Vyzyvatel Alzy spolykal přes sto milionů od drobných investorů
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- Síť výdejních boxů, která měla konkurovat zavedeným hráčům, skončila v konkurzu.
- Krach ambiciózního projektu známého podnikatele nepotěší drobné investory.
- Ti totiž spolufinancovali síť nákupem dluhopisů za desítky milionů korun.
Určitě je znáte z pražských ulic, ale pravděpodobně jste je nikdy nevyužili. A možná vám dokonce vrtalo hlavou, k čemu jsou vlastně dobré. V obojím přitom nejste sami. Řeč je o zhruba 180 šedých boxech, které tak trochu klamou tělem. Schránky ybox24 totiž vizuálně působí jako přímá konkurence výdejním boxům Alzy nebo Zásilkovny. Jenže tak plnohodnotně prakticky nikdy nefungovaly. Pokud by se před vámi náhodou otevřela libovolná šedá schránka, byla by totiž pravděpodobně prázdná. Co se může zdát jako jeden z mnoha politováníhodných byznysových omylů současného světa, vyznívá ve zcela jiném světle, pokud jste jedním z těch českých drobných investorů, kteří vznik této sítě financovali. A že jich bylo.
Poslední várku dluhopisů financujících síť šedých boxů kupovali investoři ještě letos v lednu. Už v srpnu vstoupila firma podnikatele Petra Štěpánka do insolvence. Zatím poslední kapku pro drobné investory přinesl uplynulý týden. Krajský soud v Praze totiž před několika dny poslal ybox24 do konkurzu. „Pokud se nenajde někdo, kdo dokáže tyto boxy ekonomicky využít v jejich současné podobě, očekáváme jejich rozprodej v konkursu hluboko pod pořizovací cenou, klidně na úrovni, která bude ekonomicky připomínat cenu šrotu. Pro držitele dluhopisů bude návratnost dost možná nulová,“ hodnotil šance investorů držících dluhopisy pravděpodobně za více než sto milionů korun získat své peníze už krátce po vstupu do insolvence dluhopisový portál Dluhopisar.cz.
Představte si, že máte fungující, byť poměrně silně zadlužený, leč ekonomicky smysluplný byznys a náhle vás osvítí paprsek zdánlivého poznání. Opřít svůj podnikatelský vesmír o další silnou nohu. Její byznysplán bude úplně jiný než ten dosavadní, zato s ambicí totální podnikatelské satisfakce. Takové mohlo klidně být uvažování známého buštěhradského byznysmena s auty Petra Štěpánka někdy zkraje roku 2024, kdy myšlenka rozjet síť ybox24 spatřila světlo světa. Původně projekt vznikl jako systém keyboxů pro sdílené předávání klíčů od vozů, než se rozšířil na obecnou síť samoobslužných schránek. Totiž… měl se rozšířit.
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