České dráhy mají nejlepší pololetí v historii. Do zisku se vrátilo i ČD Cargo
- Skupina České dráhy (ČD) za první pololetí letošního roku vykázala zisk před zdaněním dvě miliardy korun, zatímco loni měla za stejné období zisk před zdaněním 444 milionů korun, jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny.
- V zisku skončily všechny společnosti ze skupiny včetně ČD Cargo, které bylo poslední roky ztrátové.
- Hospodaření táhla především osobní doprava, ČD o tom informovaly v dnešní tiskové zprávě.
Hospodářský výsledek osobní dopravy před zdaněním činil 1,489 miliardy korun, což je meziroční zlepšení o více než 40 procent. Tržby v tomto segmentu meziročně vzrostly o 8,9 procenta. „Výrazně rostla především vnitrostátní doprava, a to jak v příměstské, tak v dálkové dopravě," uvedl náměstek generální ředitelky ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Mezinárodní doprava zůstala na podobné úrovni jako loni.
Dopravce letos za první pololetí přepravil 85,5 milionu cestujících, meziročně o 6,8 procenta více a nejvíce od předcovidového roku 2019, kdy za prvních šest měsíců ČD přepravily přes 91,6 milionu lidí. Podle Ješety se na zájmu cestujících o vlaky ČD pozitivně podepsaly investice do vlaků a služeb. Za celý loňský rok dopravce evidoval 168 milionů cestujících, meziročně o 800 tisíc méně.
ČD Cargo vykázalo v pololetí zisk před zdaněním 385 milionů korun. Ve stejném loňském období skončil nákladní dopravce ve ztrátě 945 milionů korun a za celý rok 2025 ve ztrátě 3,82 miliardy korun. Důvodem byla restrukturalizace, jejímž cílem bylo přizpůsobit společnost situaci na trhu. ČD Cargo se loni zbavovalo nadbytečných vozů, lokomotiv a snížilo i počet zaměstnanců a další výdaje společnosti.
Desítky tun zboží
Nákladní dopravce za prvních šest měsíců přepravil 27,8 milionu tun zboží, což je více, než plánoval. Loni v prvním pololetí Skupina ČD Cargo přepravila 29,9 milionu tun nákladu, z toho 26,4 milionu tun přepravily vlaky ČD Cargo.
Dopravce v prvním pololetí zprovoznil novou halu údržby v Havlíčkově Brodě a pokračoval ve stavbě opravárenského zázemí v Chebu, Olomouci, Brně, České Třebové a Hradci Králové. Chebské zprovoznil počátkem září. Dceřiné společnosti rozvíjely aktivity zaměřené na certifikace a testování železničních technologií nebo poskytování IT služeb.
Na jaře společnost vydáním dluhopisů za 500 milionů eur (zhruba 12,2 miliardy korun) refinancovala dluhopisy z roku 2019. Ratingová agentura Moody’s také zlepšila hodnocení ČD z Baa2 na Baa1 se stabilním výhledem, což by nejlepší rating v historii národního železničního dopravce.
Změna ve vedení
„České dráhy přebírám v době, kdy mají za sebou hospodářsky velmi úspěšné pololetí a zároveň před sebou řadu důležitých úkolů. Čekají nás náročné soutěže na zajištění dopravní obslužnosti a musíme dál zvyšovat efektivitu celé společnosti, abychom v nich obstáli. Chci navázat na to, co se daří, důkladně poznat fungování Českých drah a společně se zaměstnanci hledat další prostor pro zlepšení," uvedla ředitelka ČD Lenka Hamplová, která začátkem září nahradila ve vedení společnosti Michala Krapince. Podle nové ředitelky je cílem zdravá a sebevědomá společnost, která dokáže dobře hospodařit a obstát v konkurenci.
Krapinec vedl ČD od roku 2022 a skončil po jednání dozorčí rady, která se zabývala důvody, proč vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Hamplová přišla do ČD z ministerstva dopravy, kde do té doby působila jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce.
Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo Dopravní vzdělávací institut. Loni skupina průměrně zaměstnávala 20.812 lidí. ČD jsou akciovou společností, jediným akcionářem je stát.