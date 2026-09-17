Kolik stojí Uni Hobby? Realitní část dostala cenovku, prodej je zase o krok blíž
- Už delší dobu se spekuluje o prodeji sítě Uni Hobby z impéria Unimex byznysmenů Jiřího Šimáněho a Jaromíra Šmejkala.
- V posledních měsících Unimex projednal nabídku na koupi nemovitostí, v nichž Uni Hobby funguje.
- Mohl tak podstatně pokročit proces prodeje sítě čítající po Česku jedenáct hobbymarketů.
Český kutil stojí před jednou z nejzásadnějších proměn tuzemského hobbymarketového trhu za poslední léta. V plném proudu je zřejmě totiž prodej přinejmenším části řetězce Uni Hobby byznysmenů Jiřího Šimáněho a Jaromíra Šmejkala. Potvrzují to poslední dokumenty společnosti Unimex, podle nichž firma získala zájemce na nemovitosti, ve kterých Uni Hobby funguje. O prodeji hobbymarketové sítě se spekulovalo už dříve, hypotetičtí aktéři údajně chystané transakce se ale zdráhali zvěsti potvrdit.
„Valná hromada projednala nabídku na akvizici všech investic do nemovitostí z portfolia fondu, v nichž jsou provozovány markety českého DIY řetězce, včetně investic do nemovitostí, kterou jsou s nimi technologicky či funkčně spjaty,“ uvádí pololetní zpráva uzavřeného investičního fondu Unimex Group, jehož součástí jsou nemovitosti, v nichž se odehrává samotný byznys Uni Hobby. Zkratka DIY přitom vychází z anglického obratu Do It Yourself, tedy zhruba „udělej si sám“. Na svých vlastních stránkách tak přitom Unimex označuje právě řetězec Uni Hobby. „Uni Hobby je společnost podnikající v oblasti DIY,“ uvádí web Unimex Group. Jiná aktiva typu DIY zároveň fond neuvádí.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!