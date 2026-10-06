Evropské aerolinky, které znají i Češi, čeká tvrdý řez. O práci mohou přijít stovky lidí
- Lotyšská letecká společnost airBaltic by mohla v rámci restrukturalizačního plánu zrušit až 700 pracovních míst v Rize, Vilniusu a Tallinnu.
- Oznámila to v pondělí firma, která nyní v Pobaltí zaměstnává kolem tří tisíc lidí.
- Aerolinky airBaltic se v poslední době potýkají s rozsáhlými finančními problémy. Minulý měsíc požádaly ve Spojených státech o soudní ochranu před věřiteli, nadále však pokračují v provozu.
„Lotyšská národní letecká společnost airBaltic pokračuje v realizaci svého nového podnikatelského plánu. Činí kroky k přizpůsobení aktivit budoucímu podnikatelskému modelu. V rámci tohoto procesu chystá airBaltic úpravy pracovní síly s cílem zajistit, aby struktura společnosti a její nákladová základna odpovídaly budoucímu rozsahu jejích aktivit," uvedla firma. Dodala, že tyto změny by mohly mít dopad na 500 až 700 pracovních míst.
Podrobnější informace hodlá firma zaměstnancům poskytnout tento měsíc. „Chápeme, že je to pro naše lidi důležitá a citlivá záležitost," uvedl šéf podniku Erno Hildén. Firma upozornila, že zatím nepadla žádná konečná rozhodnutí ohledně jednotlivých zaměstnanců a že celkový počet dotčených pracovních míst se ještě může změnit.
S problémy se potýkají i další aerolinky
Letecké společnosti po celém světě se nyní potýkají s nárůstem cen pohonných hmot v důsledku konfliktu na Blízkém východě. „Společnost airBaltic zažívá vážné finanční potíže kvůli kombinaci finančních a geopolitických faktorů," uvedla lotyšská firma minulý měsíc v žádosti o soudní ochranu před věřiteli.
Většinovým vlastníkem společnosti airBaltic je lotyšská vláda. Desetiprocentní podíl ve firmě mají německé aerolinky Lufthansa.
V České republice si společnost airBaltic získala pozornost v roce 2024, kdy nechala veřejnost hlasovat o názvech svých letadel. Mezi možnostmi byl rovněž název estonského města Kunda, který má v češtině vulgární význam. Do hlasování se podle médií ve velkém rozsahu zapojili čeští uživatelé internetu, kteří tak zajistili, že se tento název dostal mezi vítěze ankety.