Lanovka po dvou letech znovu vyjede na Petřín. Mění se ceny i zastávky
- Nové vozy vyrobili ve Švýcarsku podle návrhu českého designerského studia Anny Marešové.
- Provoz se obnovuje po dvou letech, původní trať zničily přívalové deště v září 2024.
- Jednorázové jízdenky výrazně podražily.
Lanovka na pražský Petřín začne po rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7:00 a poté budou jezdit zhruba každých deset minut. Provoz bude končit denně ve 22:15.
Zkrácení intervalů dovolila změna provozu lanovky. Cestou z Petřína dolů už nebudou vozy zastavovat v mezistanici Nebozízek. To má zrychlit cestu a tím i navýšit přepravní kapacitu.
„Pokud se potřebujete dostat z Nebozízku na Újezd, vyjeďte lanovkou nahoru do stanice Petřín a následně sjeďte dolů do stanice Újezd. Pro tuto cestu vám vystačí jedna nepřestupní jízdenka,“ uvedla Pražská integrovaná doprava.
Nové vozy vyrobila za 138 milionů korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Oproti dřívějším vozům jsou více prosklené a nabídnou tak lepší výhled na město, jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících.
Jízdenka za stovku, schody zůstaly
Praha už dříve rozhodla o tom, že cesty lanovkou zdraží. Jednotlivé jízdenky budou stát 100 korun, v aplikaci PID Lítačka 90 korun. Před rekonstrukcí byla cesta za 60 korun. Přitom až do roku 2021 zde lidem stačila obyčejná krátkodobá jízdenka za 24 korun.
Pro majitele dlouhodobých časových kuponů nebo denních a třídenních jízdenek se nic nemění. Jízda lanovkou je pro ně zdarma. Stejně jako pro držitele turistické karty Prague Visitor Pass, děti do 15 let, seniory nad 65 let a další skupiny, které mají pražskou veřejnou dopravu zdarma.
I když byla lanovka uzavřena déle než dva roky a trať prošla kompletní přestavbou, stanice se dočkaly jen menších úprav. A stále nebudou bezbariérové. Dolní stanice se totiž nachází v soukromém domě.
„Se zpřístupněním se počítá do roku 2030. Po dlouhých debatách zejména s vlastníky domu na Újezdě, ve kterém se spodní stanice nachází, začíná projektová příprava, kterou bude následovat vypořádání majetku, soutěž na zhotovitele a v letech 2029 až 2030 samotná stavba,“ informovala Pražská integrovaná doprava. Nové vozy jsou ale lépe přizpůsobené pro přepravu kočárků a kol.
Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, nabízí nevšední výhled na město a spojení k petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Využívají ji také studenti vysokoškolských kolejí na Strahově.
Lanovka se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891. Poprvé se zastavila v roce 1916 kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 trať zničily rozsáhlé sesuvy půdy a na obnovu se čekalo dalších dvacet let. Po prudkých deštích v září 2024 se situace opakovala, k už chystaným novým vozům se tak přidala i celková rekonstrukce trati.