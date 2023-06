Anna Marešová: Trnitá cesta od tramvaje přes vibrátory ke koketní petřínské lanovce | e15.cz

Úplně na začátku byla větrná elektrárna. Moje studentská práce. Profesorům na škole se moc nelíbila – prý by nemohla fungovat. Ale její design zaujal mého spolužáka z jiného oboru Jirku. Prohlásil, že všechny moje návrhy jsou „takové čisté a vymazlené“. A jestli bych nechtěla zkusit erotické pomůcky.

Jak to dopadlo, už víte. Moje značka Whoop·de·doo zaměřená právě na ženské intimní pomůcky letos slaví deset let na trhu.

Pořád u sebe nosím několik bloků. Zapisuju si, co mě napadne, co mi kdo říká. Často se ke svým poznámkám vracím. Když mě něco zaujme hodně, přemýšlím o tom do té doby, než to buď zavrhnu, nebo zrealizuji.

A Jirkova slova jsem – přestože jsem si z toho nejdřív dělala legraci – vzala vážně. Pořád mi běželo hlavou, jestli by nestálo za to trh s erotickými pomůckami zkultivovat. Zbavit vulgarity. Přizpůsobit vibrátor potřebám těch, které ho používají, tedy ženám.

Každý produkt pro mě zároveň znamená otevření nějakého tématu. Svým přístupem k designu se k tématu vyjadřuju, to je můj jazyk. Nebráním se ničemu, jen mi to musí dávat smysl. Spousta lidí na škole i mimo ni nechápala, jak jsem si mohla pro diplomovou práci zvolit erotické pomůcky, když jsem u bakalářky uspěla s tramvají. Jaký styčný bod má tramvaj s vibrátorem?!

Jenže já tam viděla ten smysl: že můžu něco změnit. A právě přesah je pro mě podstatný – ne rozměry, ne materiál. Svou obhajobu diplomky jsem začala slovy, že i když se vibrátor používá k tomu, k čemu se používá, musí projít stejným výrobním procesem jako zubní kartáček.

Obhajoba byla mimochodem velmi rychlá, nikdo se na nic neptal. Jsem ráda, že od té doby se lidem rozvázal jazyk a už umějí o erotice a svých potřebách mluvit. Vím to, protože se s koncovým zákazníkem svých produktů setkávám. To beru jako největší plus svého podnikání. Proto jsem do toho šla.

Firma a erotické pomůcky ovšem nevznikly hned. Po škole jsem tři čtvrtě roku pracovala v Londýně pro firmu Lasvit. Byla to krásná zkušenost. Ale pořád jsem v sobě měla touhu vyrobit produkt, který by byl přesně takový, jak vypadá v mých představách. Když můžete ovlivnit jen design, tak je to spíš výjimka, po cestě k výsledku se musí udělat hodně kompromisů.

Moje návrhy na erotické pomůcky se v té době dostaly do časopisů a já byla pod palbou dotazů, kde je možné si je koupit. Vzala jsem veškeré úspory a s maximální možnou energií rozjela vlastní značku Whoop·de·doo. Takovou, jakou jsem ji chtěla mít.

Prvním produktem mé značky byly Venušiny kuličky. Jejich tvar a velikost jsem konzultovala se sexuology, gynekology, ale také s kamarádkami a někdy i kamarády. Právě díky kuličkám se mi otevřelo velké téma ženského intimního zdraví, konkrétně pánevního dna.

Dva roky po uvedení Venušiných kuliček jsem sehnala peníze přes crowdfundingovou kampaň a povedlo se přivést na svět vibrátor. Zatím posledním produktem mé značky je menstruační kalíšek.

Při designu všech svých produktů myslím na udržitelnost. V mém pojetí to znamená například lokální výrobu, snahu pořídit co nejvíc komponentů v Česku. A taky aby výrobek nebyl jen na jednu nebo dvě sezony.

Tím se obloukem vracím k tramvaji. Moje bakalářská práce zaujala podobně jako diplomka. Díky ní jsem dostala možnost navrhnout vyhlídkovou tramvaj T3 Coupé. Byla jsem nadšená a také plná pokory: vždyť navrhuju něco, co musí vydržet (a neokoukat se) desítky let!

Teď můj blok zaplňují poznámky k lanovce. S mou druhou značkou, designérským studiem Anna Marešová designers, jsme vyhráli výběrové řízení na nové vozy lanovky na Petřín.

Spolužák Jirka má jistě radost: zase bude čistá a vymazlená. A taky bude koketně mrkat. Jsem zvědavá, co na ni řeknete.

Anna Marešová (42) • Vystudovala produktový design na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a poté na University of Derby v Anglii. Zaujala už svou bakalářskou prací, jejímž tématem byl design tramvaje pro Prahu. V diplomové práci se zabývala návrhem sady intimních pomůcek pro ženy. Působila i v hudební branži, zastupovala například skupinu Tata Bojs. V roce 2009 začala pracovat jako designérka na volné noze. Pomůcky pro ženy vyrábí pod vlastní značkou Whoop·de·doo. V roce 2018 představila koncept tramvaje T3 Coupé pro Prahu, za který získala několik ocenění.