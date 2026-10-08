Miliardový obchod pro českou Škodu padl. Bratislava nemá peníze na nové tramvaje
- Bratislavský dopravní podnik zrušil zakázku na 20 tramvají za více než 1,7 miliardy korun.
V soutěži uspělo konsorcium kolem české Škoda Group, dopravce ale nezajistil financování.
Škoda Group rozhodnutí nekomentuje, v minulosti přitom v Bratislavě získala několik velkých zakázek.
Bratislavský městský dopravní podnik (DPB) zrušil soutěž z roku 2024 na nákup dvaceti jednosměrných tramvají za více než 71 milionů eur (přes 1,7 miliardy korun), ve které uspělo konsorcium kolem české skupiny Škoda Group. Dopravce krok v oznámení zdůvodnil kromě jiného tím, že se mu nepodařilo zajistit financování zakázky.
Bratislava spoléhala na evropské fondy i státní dotace
„Rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže je výhradně rozhodnutím zadavatele, tedy Bratislavského městského dopravního podniku, a může vycházet z řady provozních, obchodních nebo dalších důvodů. Škoda Group proto nechce důvody tohoto rozhodnutí komentovat,“ řekla ve čtvrtek Pavla Grabowski z plzeňské strojírenské skupiny Škoda Group.
DPB už předloni za vítěze tendru označil skupinu složenou z firem Škoda Transportation, Škoda Ekova, Škoda Electric a slovenského podniku ŽOS Trnava. Konsorcium nabídlo dodání tramvají, náhradních dílů a dalších komponentů i zajištění revizních prohlídek před koncem záruční doby, to vše za 71,4 milionu eur (1,74 miliardy korun) bez daně z přidané hodnoty.
Dopravce plánoval, že na nákup použije peníze z evropských fondů, od státu, vlastní zdroje nebo dotaci od města. DPB si už v podmínkách tendru vyhradil možnost jeho zrušení pro případ, že nebude mít financování zakázky zabezpečené.
Firmy ze skupiny Škoda Group už v minulosti získaly několik větších zakázek DPB na dodání autobusů, trolejbusů a tramvají.