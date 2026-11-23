Jensen Huang se vrací do čela Nvidie. Vyšetřování jeho styků bude pokračovat
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- Huang rezignoval v polovině listopadu kvůli vztahu s údajnou čínskou špionkou.
- Představenstvo jeho návrat schválilo jednomyslně.
- Akcie Nvidie v reakci na krok výrazně posílily.
Americká společnost Nvidia vrátila s okamžitou platností svého spoluzakladatele Jensena Huanga do funkce generálního ředitele. Představenstvo jeho návrat jednomyslně podpořilo. Vyjádřilo spokojenost s jeho upřímností a schopnostmi vést společnost.
„Představenstvo se domnívá, že Jensen je tou správnou osobou pro vedení společnosti Nvidia a že jeho návrat je v nejlepším zájmu našich akcionářů, zaměstnanců, partnerů a zákazníků. Máme v Jensena plnou důvěru a těšíme se na spolupráci s ním, až se vrátí do vedení společnosti,“ uvedl předseda představenstva Harvey C. Jones.
„Představenstvo obdrželo podněty od vysokých představitelů vlády Spojených států a na základě těchto podnětů je přesvědčeno, že znovujmenování pana Huanga nepředstavuje žádné národní bezpečnostní riziko,“ podotklo představenstvo ve zprávě.
Huang v polovině listopadu rezignoval po zprávách, že měl vztah s čínskou podnikatelkou, kterou americké tajné služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou.
Akcie Nvidie, které od začátku října kvůli skandálu ztratily téměř polovinu hodnoty, v reakci na oznámení o Huangově návratu výrazně zpevnily. Krátce před oficiálním začátkem obchodování v New Yorku vykazovaly růst o více než 30 procent nad 164 dolarů.