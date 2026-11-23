Bojí se a myslí si, že šetří. Důvěra v mýtus stojí rodinu jmění, tvrdí automobilka
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- Elektromobily mají za pár let tvořit většinu prodávaných vozů, technologie však u části veřejnosti dál vzbuzuje nedůvěru.
Spoluvytvářejí ji také mýty a falešné obavy, tvrdí firmy, které se pokoušejí elektromobilitu rozvinout a zpeněžit.
Nejen firemní či rodinné rozpočty přitom mohou díky elektroautu ušetřit.
Čistě elektřinou poháněné osobní vozy budou tvořit většinu prodejů v Evropské unii už za necelou dekádu, přinejmenším s tím počítá stávající a pro automobilky klíčová legislativa. V garážích Evropanů jich přibývá už nyní značným tempem, četné obavy z technologie, která se zásadně liší od tradičních spalovacích motorů, však proměnu trhu významně zpomalují oproti původním předpokladům.
Nedůvěra v elektromobilitu a pochybnosti potenciálních zákazníků přitom často pramení z mýtů, které nemají s realitou nic společného, tvrdí společnosti Kia, Siemens, Innogy a Konica Minolta. Jejich tuzemské divize prezentovaly sérii argumentů na pondělní akci pro veřejnost s cílem vyvrátit řadu údajně mylných představ.
Elektromobily levnější než spalovací vozy?
„Jedním z nejrozšířenějších mýtů je ten, že je elektromobil drahé a luxusní auto. Na tuhle otázku ale nelze nahlížet jen optikou vyšší pořizovací ceny,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech. Dokazuje to podle něj například srovnání elektrické Kia EV3 s benzinovou Kia Seltos, které lze v akčních cenách pořídit od 880 tisíc a od 720 tisíc. Rozdíl 160 tisíc ve prospěch spalovacího modelu mají nejen vymazat, ale i překonat nižší provozní náklady toho elektrického.
Kia pracuje se scénářem pětiletého provozu při nájezdu 20 tisíc kilometrů ročně. U Seltosu vyčísluje účet za benzin na 304 tisíc korun, v případě EV3 by dobíjení stálo 122 tisíc. Kia pro kalkulaci využila průměrné ceny benzinu a energie za tento rok s tím, že dobíjení většinou zajišťuje pomalejší a levnější střídavý (AC) proud.
Konkrétně: 35 procent dobíjení probíhá v domácích podmínkách, 30 procent v práci a 20 procent ve veřejné síti. Jen 10 procent připadá na rychlodobíjení a pět procent na ultrarychlé. Dražší variantu stejnosměrného proudu (DC dobíjení) řidiči využívají zejména na dálnicích. Levněji mají vycházet i náklady na servis: 62 tisíc oproti 9 tisícům za pět let. „Realita je, že s EV3 uživatel ušetří dohromady přes 75 tisíc za pět let provozu oproti Seltosu,“ tvrdí Barna.
Nabíječky chybí hlavně na sídlištích
Zbytečné jsou podle něj i obavy o zdraví baterie. V období let 2018 až 2025 Kia eviduje sedmnáct závad akumulátorů, ve všech případech se mělo jednat o výrobní vadu krytou zárukou. Řádově stejně zanedbatelnou statistiku závad uvádějí i další značky napříč trhem, například Volkswagen, Škoda Auto či Toyota. Ve zmíněném období Kia udala téměř 3700 hybridních, plug-in hybridních a ryze bateriových vozů.
„Že je v Česku málo nabíječek a že chybí ty rychlé, to je další mýtus,“ říká Rudolf Rýdl, jednatel Innogy Energo, s odkazem na data ministerstva dopravy. Z nich vyplývá, že tuzemská veřejná síť dobíjecích stanic čítá asi 7,7 tisíce dobíjecích bodů, což řadí Česko na 15. místo v EU. Výkon dobíjecí sítě 380 MW je tak asi 3,5krát vyšší oproti evropskému cíli AFIR, který výkon vztahuje k počtu registrovaných elektromobilů v dané zemi. Po Česku jich aktuálně jezdí už více než 83 tisíc.
„Výkon sítě by stačil pro více než trojnásobek elektromobilů a plug-in hybridů, než je dnes v Česku zaregistrováno,“ tvrdí Rýdl. Složitě řešitelnou výzvou naopak zůstává obsluha potenciálních elektromobilistů na sídlištích ve velkých městech. Přestože tam lze už dnes na řadě míst dobíjet, kapacita to umožňuje jen menšině obyvatel sídlišť. Problematické je také pokrytí pohraničních lokalit dobíjecími body.
Podle Innogy Energo zase neplatí představa, že když většinu v Česku prodávaných elektromobilů nakupují firmy, stojí vozy o víkendech ladem. „Přes patnáct tisíc registrovaných řidičů aplikace Innogy naopak vytváří špičku na dobíječkách právě o víkendech při soukromých cestách,“ dodává Rýdl. Z veřejné sítě Innogy v pololetí odteklo 302 megawatthodin energie do baterií elektromobilů, meziročně o 40 procent více. O desítky procent na tisíce MWh rostl objem odebrané energie i největším hráčům na trhu, kterými jsou ČEZ, E.ON a PRE.
Elektromobily hoří méně
Masivní toky energie přitom značnou část veřejnosti znepokojují. Průzkum STEM/MARK pro společnost Konica Minolta ukazuje, že se 44 procent Čechů obává požáru elektromobilu a dobíjecích stanic.
„Obava je zbytečná, elektromobily hoří méně často než spalovací vozy. Zároveň je mýtem, že požár nelze předvídat,“ tvrdí Michal Šotek, ředitel video divize ve společnosti Konica Minolta, s odkazem na data Hasičského sboru ČR. Ten za poslední dva roky eviduje jednotky požárů elektromobilů, v případě spalovacích vozů to jsou nižší tisíce. V přepočtu na celkové množství v Česku registrovaných vozů daného pohonu tak vycházejí elektrické vozy jako několikanásobně bezpečnější.
„Termokamery s využitím umělé inteligence nepřetržitě hlídají teplotu nabíječek i kabelů a varují ještě před samotným vznikem požáru. Kamera pozná nárůst teploty, AI ho odliší od běžných jevů, například od horkých pneumatik, nabíjení vypne a spustí varování,“ popisuje Šotek bezpečnostní mechanismus funkční například ve veřejných garážích. Tímto způsobem chrání svou halu u Mnichova Hradiště například DSV, logistická společnost tam skladuje bateriové články pro elektromobily.
Těch si Evropané pořídili v pololetí přes 1,2 milionu, meziročně o 40 procent více, v Česku segment rostl tempem 25 procent na 8,6 tisíce vozů. Podíl na všech prodaných vozech však zůstává daleko za očekáváním výrobců i politiků z minulých let: v EU činil 21 procent, v Česku jen necelých 7, ukázala data Evropského sdružení výrobců a Centra dopravního výzkumu.