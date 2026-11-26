Omnipol chce vyvinout nové dopravní letadlo. Zvládneme ho za desetinu ceny oproti Západu, tvrdí
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- Náklady by mohly dosáhnout zhruba osmi miliard korun.
- Firma chce do vývoje zapojit i české univerzity a vědce.
- Více informace plánuje sdělit v červnu na letecké show v Paříži.
Zbrojařský holding Omnipol Group plánuje vývoj nového dopravního letadla, projekt by mohl stát zhruba osm miliard korun. Podle výkonného ředitele skupiny Artema Movsesyana se do vývoje zapojí také univerzity, výzkumné ústavy a další instituce. Uvedl to v rozhovoru pro server iDnes.cz a Mladou frontu Dnes.
Skupině v loňském roce vzrostly podle Movsesyana tržby na 15,3 miliardy korun, v roce 2024 to bylo 10,07 miliardy korun. Čistý zisk byl podle něho loni 1,7 miliardy korun, zatímco předloni 1,44 miliardy Kč. Ve sbírce listin ale skupina hospodářské výsledky za rok 2025 zatím nezveřejnila.
Movsesyan nesdělil, jak dlouho bude projekt trvat. Česká firma však podle něho dokáže vyvinout stroj za desetinu toho, co by stál v západních zemích. „Bude to drahé. Ale v České republice ho dokážeme vyvinout řekněme za oněch zmiňovaných osm miliard korun, na Západě by to stálo minimálně 3,5 miliardy eur, tudíž přes 80 miliard korun. A zvládneme to tu v úplně stejné kvalitě,“ řekl. Podle něho veškerou zátěž a veškeré riziko ohledně projektu na sebe opět bere majitel Omnipolu Richard Háva.
„Počkejte si na červnovou Paris Air Show, tam řekneme více,“ odpověděl na otázku, kdy se letadlo dostane do vzduchu.
Podle Movsesyana patří Česko mezi devět zemí světa, které dokážou samostatně vyvinout a vyrobit vlastní letadlo. „Problém je, že v minulosti mnoho talentovaných lidí odcházelo do zahraničí, například do Airbusu. Nikoli proto, že by chtěli utíkat z Česka, ale proto, že hledali příležitost pracovat na skutečném vývoji letadel. A právě takovou možnost jim teď chceme nabídnout,“ řekl.
Obchodní společnost Omnipol vznikla v roce 1934 jako divize plzeňské Škody, v době komunistického režimu se stala výhradním exportérem letecké a obranné techniky z Československa. Nyní firmu vlastní Háva a jeho synové, společnost vyváží do více než 65 zemí světa. Letos v březnu se společnost sjednotila do holdingu Omnipol Group, kam nyní patří i kunovický výrobce Aircraft Industries nebo pardubický výrobce radarů ERA. Skupina je mimo jiné i spolumajitelem společnosti Aero Vodochody, která vyrábí letoun L-39 Skyfox.