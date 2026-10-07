Z Prahy do Tater za hodinu. Přímé lety se vrací po 14 letech
- Pravidelné spoje budou létat třikrát týdně.
- Let potrvá zhruba hodinu, cesta autem zabere nejméně šest hodin.
- Nová linka urychlí cestu do Tater i dalších částí východního Slovenska.
Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu třikrát týdně, ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit.
„Díky nové lince se Tatry otevírají nejen české klientele, ale také turistům z celého světa, kteří využívají Prahu jako významný přestupní uzel. Nové spojení může podpořit příjezdový cestovní ruch nejen do Vysokých a Nízkých Tater, ale i do širšího regionu Slovenska,“ uvedla ředitelka oblastní organizace cestovního ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Podle ředitele popradského letiště Patrika Františka jednání o zavedení linky trvala zhruba rok a půl. Češi jsou podle Martiny Kučerové ze Slovakia Travel nejpočetnější zahraniční klientelou na Slovensku. „To, co bylo dříve vzdálené několik hodin jízdy autem, bude nově dostupné za necelou hodinu letu,“ uvedla Kučerová.
Cesta autem je dlouhá téměř 600 kilometrů a podle hustoty dopravy trvá bez přestávek zhruba šest hodin.
Zahájení linky je naplánované před začátkem zimní sezony, která nabídne zajímavé turistické cíle. Od 13. listopadu se otevře Tatranský ledový dóm na Hrebienku z 225 tun ledu a 28. listopadu se uskuteční Winter Jasná Opening spojený s otevřením nové sjezdovky Luková-Otupné. Tatranský národní park připravil zážitkové jízdy kočárem či pozorování divoké zvěře.
Přímé letecké spojení mezi Prahou a Popradem provozované Českými aeroliniemi skončilo v roce 2012. Na Slovensko létá z Prahy také společnost Ryanair, a to denně do Košic a zpět.