Metro D až na náměstí Republiky? Otevření linky se posouvá na rok 2032, říká dopravní ředitel DPP
Pražská MHD slaví 150 let a prochází rozsáhlou modernizací. Dopravní podnik na podzim zadá novou studii za 16 milionů korun, která prověří vedení Metra D přes hlavní železniční uzel až k náměstí Republiky. Podle dopravního ředitele DPP Jana Barchánka je pravděpodobné, že trasa D tudy nakonec povede. Déčko se podle něj otevře v roce 2032. Už na přelomu roku 2025 až 2026 se však podle DPP předpokládá alespoň částečné spuštění provozu v ulici Na Strži v okolí nově budované stanice Olbrachtova.
Nová studie má zkoumat možnosti vedení metra D k Hlavnímu nádraží. „Předpokládáme, že studii začneme zpracovávat letos na podzim, a já jsem přesvědčen, že Metro D bude jezdit na náměstí Republiky,“ říká dopravní ředitel DPP Jan Barchánek. Nová trasa má logicky navázat na posilování železničního uzlu včetně Hlavního a Masarykova nádraží a prověřit i odbočku směrem na Žižkov či Vysočany, aby zůstal prostor pro budoucí rozvoj.
Původní cíl otevření linky D – rok 2029 – už neplatí. O dokončení první etapy mezi Pankrácí a Novými Dvory rozhodne podpis smlouvy na druhý stavební úsek.
„V tuto chvíli bych mluvil spíše o roku 2032,“ připouští Barchánek. Po zásahu antimonopolního úřadu podnik znovu vyhodnocuje nabídky: „Prakticky to pro nás znamená, že smlouvu teď nemůžeme podepsat.“ Nový tendr ale dopravní podnik zadávat nechystá.
Stanice Pankrác modernější a světlejší: od ledna 2026
Stavbu linky D pozdržely komplikace kolem tendru, zato rekonstrukce stanice Pankrác jde prý bez problémů. Stanice trasy C se bude na Pankráci křížit s linkou D. Na Pankráci zároveň probíhá kompletní modernizace více než padesátileté stanice.
„Zatím jsme mírně optimističtí, že bychom to měli všechno stihnout,“ říká Barchánek v rozhovoru s tím, že po sanacích průsaků přijdou nové obklady i eskalátory. Stanice má být světlejší, prostornější a připravená na budoucí provoz Metra D. Zmodernizovaná stanice se otevře pravděpodobně přesně podle plánu, tedy v lednu 2026.
Dopravní podnik na lince C chystá mnoho novinek: budou tady jezdit výhledově zmodernizované vozy s cílem dostat interval mezi dvěma spoji na devadesát vteřin.
Autobusy, tramvaje, trolejbusy: co se mění
Od srpna 2025 se na více než stovce příměstských a regionálních linek zavádí nástup všemi dveřmi. Kontrola jízdného se proto posílí: „Dopravní podnik má 150 revizorů,“ připomíná Barchánek. V tramvajích pokračuje rozvoj sítě i obměna vozidel, trolejbusy se po letištní lince rozšíří i do kopcovitých částí Prahy.
Co v rozhovoru uslyšíte?
- Jak má metro D přestupovat na vlak v centru a proč je klíčový uzel Hlavní/Masarykovo nádraží
- Co přesně se mění na Pankráci a proč byla nutná sanace průsaků
- Jak bude fungovat nástup všemi dveřmi a jak se hledají revizoři ve Středočeském kraji
- Jak DPP kombinuje modernizaci Metra D s plánovanou automatizací linky C
- Jaké novinky v provozu tramvají se chystají
- Proč je trendem návrat trolejbusů
- Jaké akce můžete navštívit k výročí 150 let MHD v Praze