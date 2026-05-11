Posázavský pacifik i miliardy z Prahy. RegioJet s Arrivou nabouraly penězovod Českých drah
- Největší tendr v historii české železnice za 142 miliard i regionální tratě.
- Dopravci se perou o lukrativní zakázky, poměry sil na tuzemských kolejích se však zajímavě proměňují.
- České dráhy ztrácejí tržní podíl, zatímco soukromí vyzyvatelé jako RegioJet nebo Arriva sílí.
Konkurenční boj o zakázky na české železnici nabývá na intenzitě, poměr sil jednotlivých dopravců se přitom nadále vyrovnává. Vyplývá to z aktuálně spočítaných dat za loňský rok, která poskytla Správa železnic webu e15. Ukazují, že podíl Českých drah na trhu osobní dopravy dál klesal, zatímco soukromí vyzyvatelé znovu posilovali. Platí to především pro RegioJet byznysmena Radima Jančury a Arrivu, která spadá do struktur infrastrukturního investora I Squared Capital z amerického Miami.
Tempo, jakým ČD přicházejí o dominanci tuzemským kolejím, nicméně zpomaluje. Jejich podíl na trhu osobní dopravy se nejvíce propadal během uplynulé dekády. Například v roce 2015 ovládal „národní dopravce“ 95 procent trhu, o šest let později už jen 84 procent. Od té doby dál ztrácí, ovšem v mnohem menší míře. To platilo i loni, kdy si meziročně pohoršil o necelý procentní bod na téměř osmdesát procent.
„Na tuto úroveň chceme dlouhodobě mířit. V příštím roce nám podíl dál klesne, protože v prosinci skončí celá řada výkonů, které předáváme konkurentům,“ řekl generální ředitel ČD Michal Krapinec v rozhovoru pro e15. Naráží tím například na linku R9 Praha–Brno, kterou letos v prosinci převezme RegioJet.
České dráhy vyzývá hlavně RegioJet a Arriva
Nástup soukromé konkurence není nikterak překvapivý. Takzvaná liberalizace trhu probíhá postupně, klíčovým milníkem je rok 2033. Od té doby má výběr dopravce pro konkrétní zakázku veřejných objednatelů, například krajů nebo ministerstva dopravy, vycházet výhradně ze soutěží, nikoliv ze zadání zakázky vybranému dopravci.
Zmíněná linka R9 je jedním z příkladů: ministerstvo dopravy v soutěži vybralo RegioJet, který má za patnáctiletý provoz moderních vlaků obdržet téměř 5,7 miliardy korun. V opačném gardu si oba konkurenti naopak vymění role na lince R8. Vlaky na linkách z Brna do Bohumína, Jeseníku či do Šumperka a Olomouce budou nově výhradně z flotily ČD.
Z dlouhodobého pohledu Jančurův dopravce roste, byť loni uháněl spíše tempem lokálky než rychlíku. Optikou uplynulé dekády: v roce 2015 ovládal dvě procenta trhu, o šest let později více než dvojnásobek. Loni si polepšil jen kosmeticky, a to o dvě desetiny na 6,3 procenta. „Můžeme předběhnout České dráhy už do sedmi let,“ zopakoval Jančura v pořadu FLOW e15.
O expanzi se pokouší i v zahraničí, ne vždy úspěšně. Například v Polsku si utrhl spíše ostudu, tamní vnitrostátní dopravu vzdal a začátkem května opustil s odkazem na údajně neférovou soutěž. Cestující dopravoval mezi Krakovem a Varšavou a i na dalších spojích. Tamní drážní úřad hovoří o protiprávním jednání, když RegioJet nezajistil 23 spojů. Jiné spoje zrušil pro nedostatek personálu.
Ambice ohledně expanze v Česku opírá Jančura o fakt, že se hlavní porce miliardových tendrů teprve chystá. Dopravci se aktuálně perou například o největší soutěž v české železniční historii za téměř 142 miliard. Takovou předpokládanou hodnotu má tendr Prahy a Středočeského kraje na třicetiletý provoz velkokapacitních elektrických jednotek na páteřních tratích v hlavním městě a jeho okolí.
Finální nabídky mají dopravci předložit do konce května, podle webu Zdopravy se o toto „ryto“ ucházejí České dráhy, RegioJet a Arriva. I poslední zmíněná společnost postupně posiluje svůj podíl, loni o půl procentního bodu na 6,2 procenta.
Praha soutěží ve spojení se Středočechy i další spoje. Třeba patnáctiletý provoz vlaků na linkách z metropole do Čerčan s odbočkou do Dobříše za odhadovaných šestnáct miliard. Společně hledají také provozovatele příměstských linek především pro neelektrizovanou trať takzvaného Posázavského pacifiku. Poptávané vlaky s kapacitou minimálně 140 míst mají využívat jak standardní trakční vedení, tak i baterie.
Výsledky tendrů mají zásadní vliv na hospodaření dopravců. České dráhy loni v segmentu osobní dopravy vydělaly 2,4 miliardy, meziročně o 1,7 miliardy více. Skupina RegioJet měla loni zhruba o polovinu navýšit zisk na asi šest set milionů, tvrdí Jančura. Arriva zatím výsledky nezveřejnila.
K dopravcům, kteří loni drželi více než jednoprocentní podíl na trhu osobní dopravy, patřilo ještě trio GW Train Regio, Die Länderbahn CZ a Leo Express. Poslední zmíněný na sebe v posledních týdnech upozornil především četnými technickými problémy se španělskými vlaky Talgo S6, z nichž některé musel odstavit. S těmito stroji ovšem nejezdí v rámci veřejných zakázek, nýbrž na vlastní komerční riziko – například na mezinárodních tratích z Prahy do Bratislavy nebo Prešova.