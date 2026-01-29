Stavím „velký RegioJet“ a plánuji deset dětí, vyberu z nich nástupce, říká Jančura
- Majitel RegioJetu v pořadu FLOW potvrdil ambici sesadit České dráhy a stát se do roku 2032 největším tuzemským dopravcem.
- Nové posily přetahuje Českým drahám, ale shání je i na Filipínách, v dubnu nastoupí prvních padesát pracovníků.
- Vstup do Polska byl extrémně komplikovaný, čelí tam prý mediální nenávisti.
Radim Jančura má nový životní drive a ze své firmy chce postavit významného evropského hráče, staví prý teď „nový velký RegioJet“. Má strategický plán, jak ovládnout českou i středoevropskou železnici.
„Od covidu je každý rok lepší a lepší. Banky nám nutí peníze a my investujeme 20 miliard do nových vlaků,“ zhodnotil Jančura v rozhovoru pro pořad FLOW, jak se firmě dařilo v roce 2025. Jeho cíl je jasný: do roku 2032 chce překonat České dráhy.
Polské peklo
V Česku se mu daří, letos v prosinci plánuje zprovoznit trať na Vysočině, která nabídne přímý spoj z Prahy do Jihlavy. Také chce zprovoznit nové moderní depo v Hostivaři. Zato vstup na polský trh byl podle něj pro firmu tvrdou lekcí. Čelí tam něčemu, co nazývá mediální nenávistí.
„Nechtějí nám pouštět reklamu na nádražích. Je to těžký trh, ale Polsko je budoucí Německo. Investice tam budou enormní,“ říká s tím, že se nenechá odradit stejně jako na dalším trhu – v Rakousku, kde ho prý motivuje „chlapská ješitnost“.
Deset dětí a jeden nástupce
Pro rozvoj firmy je ale třeba dostatek talentů. Jančura se netají tím, že špičkové manažery přetahuje Českým drahám. Na manuální pozice, jako jsou elektrikáři a mechanici, však v Česku lidi nenachází. Řešení našel až na Filipínách.
„Filipínci jsou dar. Jsou to křesťané, nepijí, nekouří a jsou extrémně motivovaní. Chci jim dávat české platy, kolem 40 až 50 tisíc korun, a zajistit ubytování. Nic jiného nám nezbývá,“ vysvětluje Jančura s dodatkem, že v dubnu dorazí prvních padesát pracovníků.
Jančura si je nyní jistý, že RegioJet neprodá. Naopak ho chce předat rodině. Jeho šestnáctiletá dcera je podle něj ambiciózní, ale on sám nechce nechat nic náhodě.
„Chci mít dohromady deset dětí. Teď se mi v dubnu narodí další. Chci si užít to, co jsem v začátcích podnikání nestihl – být tátou, co se dětem věnuje. A z těch deseti se pak ukáže, kdo bude mít tu nejsilnější vůli vést firmu dál,“ dodává v rozhovoru. Díky moderním technologiím věří, že zvládne „kojit i řídit firmu najednou“.
Na jaké trhy ještě zamíří? Co nabídnou jeho nejmodernější vlaky? Rozhovor FLOW s Radimem Jančurou vedla Veronika Jonášová.