Jančurův RegioJet dál roste. Chystá investice za 20 miliard a chce ukrojit velkou část trhu
- Tržby společnosti RegioJet, která provozuje dálkové vlaky, se loni zvýšily meziročně o 411 milionů korun na 3,36 miliardy.
- Společnost Radima Jančury tak dál roste i díky expanzi na další linky, loni zahájila provoz z Prahy do Varšavy.
- Zisk se mírně snížil o 22 milionů na 265,5 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy, kterou firma zveřejnila na webu.
Web Zdopravy.cz také uvedl, že Jančura chce získat na českém trhu závazkové železniční dopravy do pěti až sedmi let podíl 30 až 40 procent.
Počet cestujících v dálkových vlacích společnosti roste od roku 2022 tempem zhruba jeden milion za rok, loni převezly 10,1 milionu cestujících. Jančura provozuje vlaky jak na komerční riziko, tak rychlíky na objednávku ministerstva dopravy. V údajích nejsou zahrnuté regionální vlaky, které provozuje v Ústeckém kraji a v Praze. „Významný růst jsme zaznamenali zejména na hlavních mezinárodních i vnitrostátních trasách, především na spojích z Prahy přes Vídeň do Budapešti nebo na přímé noční lince z Prahy přes Košice do ukrajinského Čopu," uvedl Jančura v úvodním slově zprávy.
Jančura usiluje o další rozšiřování i v sousedních státech, ale letos například ukončil provoz vnitrostátních vlaků v Polsku. Uvedl, že neměl rovné podmínky s národním polským dopravcem. Polský drážní úřad uvedl, že RegioJet se loni v prosinci v Polsku dopustil protiprávního jednání, jímž porušil hromadné zájmy cestujících v železniční dopravě. Dopravce tehdy nezajistil 23 spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu.
Koncentrace na regiony
Mezinárodní expanzi nevzdává, ale soustředí se také na úspěch ve výběrových řízeních státu a krajů na provoz dálkových i regionálních linek v Česku. Naposledy například neuspěl v dosud největší zakázce v Česku na zajištění osobní dopravy v Praze a ve středních Čechách, naopak uspěl v zakázce na provoz rychlíků v severovýchodních Čechách, kde nyní jezdí Arriva. Už letos v prosinci například vystřídá České dráhy na rychlících z Prahy do Brna přes Vysočinu, od příštího prosince ale opustí rychlíkovou linku Brno - Bohumín.
Kvůli rozsáhlým plánům má firma rozpracované investice zhruba za 20 miliard korun. „Zahrnují pořízení přibližně 80 nových vlaků. Mezi nimi je 23 elektrických jednotek od Škody Group pro Ústecký kraj, 18 elektrických jednotek od společnosti PESA pro linku z Prahy do Brna a Jihlavy s maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu a 34 hybridních rychlíkových jednotek pro severovýchod Čech. Dalších přibližně 500 milionů korun investujeme do modernizace současných vozů. Současně vrcholí příprava výstavby moderního depa v pražské Hostivaři pro lehkou údržbu vozidel," uvedl Jančura.
VIDEO: Stavím „velký RegioJet“ a plánuji deset dětí, vyberu z nich nástupce, říká Jančura v pořadu FLOW.