Škoda dokončila obří zakázku pro RegioJet. Nové vlaky za miliardy vyjedou už v prosinci
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Škoda Group dokončila dodávku 23 elektrických vlaků pro RegioJet za zhruba čtyři miliardy korun.
Moderní soupravy budou jezdit na hlavních železničních tratích v Ústeckém kraji rychlostí až 160 km/h.
Všech 23 vlaků vyjede podle nového jízdního řádu od 13. prosince, kdy RegioJet rozšíří provoz o 170 denních spojů.
Strojírenská skupina Škoda Group dnes předala soukromému dopravci RegioJet poslední z 23 elektrických jednotek určených pro železniční dopravu na hlavních tratích v Ústeckém kraji. Skončil tak významný projekt dodávky moderních dvousystémových vlaků, na jejichž výrobě se podílel ostravský závod, uvedla ve čtvrtek Škoda Group v tiskové zprávě.
Hodnotu kontraktu strojírny nesdělily. RegioJet, který bude na hlavních tratích v kraji zajišťovat dopravu v dalších 15 letech, letos v červnu uvedl, že za 23 jednotek dá zhruba čtyři miliardy korun. Ústecký kraj dopravci za provoz vlaků zaplatí za 15 let přes 11 miliard korun.
Nové vlaky nabídnou vyšší komfort i úsporu energie
Dnes předaná jednotka završila dodávku 15 dvouvozových a osmi třívozových souprav, které dosahují rychlosti až 160 kilometrů za hodinu, uvedla Škoda Group. Kratší varianta má 142 míst k sezení, delší 228 a prostor pro přepravu až 14 kol. Vlaky mají klimatizaci, Wi-Fi připojení, elektrické a USB zásuvky, bezbariérový přístup i prostory pro přepravu jízdních kol a kočárků. Cestující budou moci využít také tichý oddíl ve druhé třídě, první třídu a velké stolky pro práci. Ve vlacích funguje rekuperace, která uspoří až 20 procent elektrické energie. Součástí technologické výbavy je evropský zabezpečovací systém ETCS.
První nízkopodlažní jednotky vyrobené pro RegioJet vyjely s cestujícími letos 1. července, všech 23 souprav bude nasazeno do provozu s novým jízdním řádem od 13. prosince. RegioJet provozuje v Ústeckém kraji 116 spojů, od prosince to bude dalších 170 spojů denně.