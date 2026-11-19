Trump, Putin a Si Ťin-pching vydali společnou Mírovou deklaraci. Chtějí omezit jaderná rizika
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- Čína, Rusko a Spojené státy vydaly společné prohlášení nazvané Mírová deklarace. Stalo se tak po čtvrtečním jednání prezidentů Si Ťin-pchinga, Donalda Trumpa a Vladimira Putina v čínském Šen-čenu.
- V dokumentu se uvádí, že trojice zemí chce vést dialog o snížení jaderného nebezpečí a že plánuje zvýšit produkci a dodávky ropných produktů.
- Prohlášení mimo jiné kritizuje Mezinárodní trestní soud. Podle agentury Nová Čína Si označil jednání za „pozitivní, konstruktivní a plodné". Putin rozhovory považuje za otevřené a užitečné, píše AFP.
Podle čínského prezidenta USA, Rusko a Čína sdílejí stejný pohled na zachování světového míru. Podle čínských médií se jednání zaměřilo na válku na Ukrajině, situaci na Blízkém východě či na Korejském poloostrově. Žádný z těchto konfliktů či situací napětí není ale v textu deklarace přímo zmíněn.
Putin novinářům po jednání řekl, že by chtěl, aby podobný formát schůzek s USA a Čínou pokračoval. „Diskuze se odehrávala v naprosto volné atmosféře, která nám umožnila navzájem se pochopit," řekl ruský prezident. Podle něj si Trump opravdu přeje „vyřešit konflikt na Ukrajině a zlepšit vztahy s Ruskem". Přístup americké administrativy je podle šéfa Kremlu důvodem k optimismu.
Podle znění dokumentu, které vydaly Kreml a státní tisková agentura Nová Čína, si prezidenti vyměnili názory na současnou mezinárodní situaci a vyjádřili „závazek udržet strategickou stabilitu a mezinárodní bezpečnost".
Snížení jaderného rizika
„Tři země se zapojí do dialogu o snížení jaderného rizika a prevenci jaderné proliferace (šíření jaderných zbraní či souvisejících materiálů nebo technologií - pozn. redakce)," stojí dále v prohlášení. Podle textu si Trump, Si a Putin uvědomují, že jaderná válka by neměla vítěze. Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) jsou USA, Rusko a Čína státy, které mají na světě nejvíce jaderných bojových hlavic.
USA, Čína a Rusko rovněž zdůraznily „význam stabilních energetických dodávek". „Trojice států plánuje zvýšit produkci a dodávky rafinovaných ropných produktů," stojí v deklaraci. Znejistění dodávek v nedávné době souvisí s válkou v Íránu a snížením provozu v Hormuzském průlivu. Spojené státy navíc uvolnily některé ropné sankce uvalené na Rusko kvůli válce na Ukrajině.
Trump, Si a Putin také uvedli, že Mezinárodní trestní soud a další obdobné instituce „by neměly zneužívat své pravomoci". ICC mimo jiné vydal zatykač na Putina v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. USA, Rusko i Čína patří k zemím, které Mezinárodní trestní soud neuznávají. Moskva, Peking a Washington, stálí členové Rady bezpečnosti, tvrdí, že chtějí reformovat fungování OSN, aby „efektivněji reagovala na globální výzvy".
Dnešní čínsko-americko-ruská vrcholná schůzka v Šen-čenu, která se konala na okraji summitu Asijsko-pacifického společenství (APEC), podle médií trvala zhruba hodinu a půl. Krátce po ní Trump podle zveřejněných fotografií odcestoval.