Škoda Group dobývá Německo. Její tramvaje budou jezdit už ve 14 městech
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Škoda Group získala zakázku na dodávku až 79 tramvají pro tři německá města.
Hodnotu kontraktu firma nezveřejnila, půjde ale o miliardy korun.
České tramvaje budou jezdit už ve 14 německých městech, celkem jich tam bude téměř 400.
Strojírenská skupina Škoda Group dodá až 79 obousměrných tramvají pro německá města Essen, Krefeld a Oberhausen. Jde o metropolitní oblast Porýní-Porúří s více než milionem obyvatel, součást spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Firma to oznámila ve středu. Hodnotu kontraktu nesdělila. Podle hodnoty dřívějších zakázek půjde o miliardy korun.
Tramvaje Škody Group, která považuje Německo za jeden ze strategických trhů, budou po této dodávce jezdit ve 14 německých městech a celkový počet vozidel dodaných či objednaných tamějšími dopravními podniky vzroste na téměř 400, uvedla firma.
Nové tramvaje pojmou až 230 cestujících
„Zakázka pro Porýní-Porúří je dalším významným milníkem našeho růstu v Německu a potvrzením, že jsme silným evropským hráčem, který dokáže konkurovat největším výrobcům v oboru. Naším cílem není pouze posilovat tržní podíl, ale aktivně formovat budoucnost moderní a udržitelné mobility v Evropě,“ řekl generální ředitel Škody Group Petr Novotný.
Podle Jana Christopha Hardera, prezidenta regionu Západ & Sever ve Škodě Group, je Německo klíčovým strategickým trhem pro budoucnost skupiny v Evropě. „Novou zakázkou vysíláme jasný signál, že český a evropský průmysl dokáže dodávat náročná řešení mobility, která obstojí po technologické stránce, jsou ekonomicky udržitelná a spolehlivě fungují po desetiletí. Chceme se dlouhodobě podílet na modernizaci místní veřejné dopravy v Německu,“ uvedl.
Škoda Group utržila loni téměř 36 miliard korun
Pro dopravní podniky Ruhrbahn, SWK MOBIL a STOAG Stadtwerke Oberhausen vyvíjí Škoda Group nízkopodlažní tramvaje dlouhé 30 a 38 metrů pro 170 až 230 cestujících. Společná modulární platforma usnadňuje zásobování náhradními díly, údržbu i školení a přináší výhody při dlouhodobém provozu, uvedla skupina. Zároveň budou vozidla přizpůsobena specifickým požadavkům třeba v napájení, komunikačních a informačních systémech a začlenění do stávající infrastruktury.
Nové vozy jsou podle strojírenské firmy navrženy pro dopravu v hustě osídlené oblasti, kde budou projíždět oblouky o poloměru od 17 metrů a stoupání až 7,5 procenta s maximální rychlostí 70 kilometrů za hodinu. Budou mít antikolizní systém poslední generace a omezovač rychlosti. Životnost tramvají bude 30 let. Součástí zakázky jsou doprovodné služby a technická podpora.
Skupina Škoda Group loni utržila téměř 36 miliard korun. Provozní zisk EBITDA měla 3,5 miliardy korun a čistý profit téměř 950 milionů korun.