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Stát poslal železničním dopravcům 57 miliard. Teď se rozhoduje, kdo bude vozit Čechy dál

Ilustrační snímek.

Ilustrační snímek. Zdroj: České dráhy.

ČTK
ČTK
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  • Stát za posledních deset let vyplatil železničním dopravcům na dálkové spoje téměř 57 miliard korun.

  • Největší část peněz získaly České dráhy, kterým jen loni připadlo přes šest miliard korun.

  • Ministerstvo dopravy chystá další soutěže, které mohou změnit provozovatele některých vlakových linek.

Ministerstvo dopravy vyplatilo za posledních deset let železničním dopravcům za zajištění dálkových spojů 56,65 miliardy korun. V letošním roce předpokládá do konce aktuálního jízdního řádu vyplacení 7,55 miliardy korun, v roce 2025 na kompenzacích vyplatilo zhruba 7,39 miliardy korun, o rok dříve 6,46 miliardy. V současnosti je v objednávce ministerstva osm expresních a 22 rychlíkových linek.

České dráhy přicházejí o některé linky. Na dalších naopak uspěly

Největší část plateb směřovala Českým drahám (ČD), které zajišťují většinu dálkových spojů objednaných státem. V roce 2025 jim ministerstvo za provoz vlaků vyplatilo dohromady více než šest miliard korun. Další peníze získaly například společnosti Arriva vlaky, RegioJet a GW Train Regio.

Do konce letošního roku ministerstvo plánuje vypsat soutěž na poskytovatele dopravy na lince R10 z Prahy do Děčína a R23 z Kolína do Ústí nad Labem, první v současné době provozují ČD, druhou RegioJet. Další harmonogram soutěží bude vycházet z Plánu dopravní obslužnosti pro roky 2027 až 2034, který bude ministerstvo projednávat a schvalovat v následujících měsících.

Letos již ministerstvo vybralo poskytovatele pro několik linek. Pro tři rychlíkové linky z Brna R8 do Bohumína, R12 do Jeseníku či Šumperka a R13 přes Břeclav do Olomouce vybralo ČD, které budou linky provozovat od prosince 2027. První z linek nyní provozuje společnost RegioJet, zbývající dvě ČD.

Stát chce větší konkurenci na železnici. Rozhodovat má cena i kvalita služeb

Linku Ex36 z Prahy přes Plzeň a Domažlice na hranice s Německem bude od prosince pět let provozovat společnost Leo Express, která nahradí ČD. Česká a německá strana také letos vypsaly společnou soutěž na následných 15 let od roku 2031.

V soutěži na R10 Praha - Hradec Králové - Trutnov uspěla společnost RegioJet, která zde vystřídá ČD od prosince 2028, a do soutěže na provozovatele linky R26 mezi Prahou a Českými Budějovicemi přišla pouze nabídka pouze od Arrivy, která linku provozuje od roku 2022.

Veřejné soutěže posilují konkurenci mezi dopravci a současně také mají přispět k vyšší kvalitě služeb a efektivnějšímu využívání veřejných peněz. Stát prostřednictvím ministerstva objednává dálkové spoje, které považuje za potřebné pro dopravní obslužnost a provoz čistě na tržním principu by mohl být na některých linkách ztrátový.

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