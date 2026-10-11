Stát poslal železničním dopravcům 57 miliard. Teď se rozhoduje, kdo bude vozit Čechy dál
- Stát za posledních deset let vyplatil železničním dopravcům na dálkové spoje téměř 57 miliard korun.
Největší část peněz získaly České dráhy, kterým jen loni připadlo přes šest miliard korun.
Ministerstvo dopravy chystá další soutěže, které mohou změnit provozovatele některých vlakových linek.
Ministerstvo dopravy vyplatilo za posledních deset let železničním dopravcům za zajištění dálkových spojů 56,65 miliardy korun. V letošním roce předpokládá do konce aktuálního jízdního řádu vyplacení 7,55 miliardy korun, v roce 2025 na kompenzacích vyplatilo zhruba 7,39 miliardy korun, o rok dříve 6,46 miliardy. V současnosti je v objednávce ministerstva osm expresních a 22 rychlíkových linek.
České dráhy přicházejí o některé linky. Na dalších naopak uspěly
Největší část plateb směřovala Českým drahám (ČD), které zajišťují většinu dálkových spojů objednaných státem. V roce 2025 jim ministerstvo za provoz vlaků vyplatilo dohromady více než šest miliard korun. Další peníze získaly například společnosti Arriva vlaky, RegioJet a GW Train Regio.
Do konce letošního roku ministerstvo plánuje vypsat soutěž na poskytovatele dopravy na lince R10 z Prahy do Děčína a R23 z Kolína do Ústí nad Labem, první v současné době provozují ČD, druhou RegioJet. Další harmonogram soutěží bude vycházet z Plánu dopravní obslužnosti pro roky 2027 až 2034, který bude ministerstvo projednávat a schvalovat v následujících měsících.
Letos již ministerstvo vybralo poskytovatele pro několik linek. Pro tři rychlíkové linky z Brna R8 do Bohumína, R12 do Jeseníku či Šumperka a R13 přes Břeclav do Olomouce vybralo ČD, které budou linky provozovat od prosince 2027. První z linek nyní provozuje společnost RegioJet, zbývající dvě ČD.
Stát chce větší konkurenci na železnici. Rozhodovat má cena i kvalita služeb
Linku Ex36 z Prahy přes Plzeň a Domažlice na hranice s Německem bude od prosince pět let provozovat společnost Leo Express, která nahradí ČD. Česká a německá strana také letos vypsaly společnou soutěž na následných 15 let od roku 2031.
V soutěži na R10 Praha - Hradec Králové - Trutnov uspěla společnost RegioJet, která zde vystřídá ČD od prosince 2028, a do soutěže na provozovatele linky R26 mezi Prahou a Českými Budějovicemi přišla pouze nabídka pouze od Arrivy, která linku provozuje od roku 2022.
Veřejné soutěže posilují konkurenci mezi dopravci a současně také mají přispět k vyšší kvalitě služeb a efektivnějšímu využívání veřejných peněz. Stát prostřednictvím ministerstva objednává dálkové spoje, které považuje za potřebné pro dopravní obslužnost a provoz čistě na tržním principu by mohl být na některých linkách ztrátový.