Od daní za druhý byt až po vyvlastnění. Co z evropských zásahů může dorazit i do Česka?
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- V Česku se začíná diskutovat o vyšším zdanění investičních bytů.
Některé evropské země ale v regulaci nemovitostí zašly již mnohem dál.
Jak jiné vlády řeší bytovou krizi? Přehled e15 to ukazuje na deseti evropských příkladech.
Debata o výraznějších zásazích do trhu s nemovitostmi se postupně rozbíhá také v Česku. Ministryně financí Alena Schillerová připustila možnost vyššího zdanění lidí, kteří vlastní větší množství investičních bytů, konkrétní vládní návrh však zatím nepředstavila. Opoziční hnutí STAN mezitím přišlo s návrhem na zdanění výnosů z prodeje investičních bytů, který ale ministerstvo financí odmítá.
V zahraničí přitom některé vlády a samosprávy vedle vyšších daní omezují i samotné využívání soukromých nemovitostí. Chtějí tak dostat na trh více dostupného bydlení, jejich kroky však vyvolávají otázky ohledně ochrany vlastnických práv i možných ekonomických důsledků. Následujících deset příkladů je seřazeno od mírnějších omezení až po nejradikálnější zásahy.
10. Švýcarsko: Když má obec příliš mnoho rekreačních bytů, další už nepostavíte
Švýcarsko žije sen o penězích spadlých z nebe |
Švýcarsko se rozhodlo zabránit tomu, aby se horská střediska měnila v oblasti plné rekreačních apartmánů, které jsou většinu roku prázdné. V referendu v roce 2012 Švýcaři podpořili omezení výstavby druhého bydlení. V obcích, kde jeho podíl přesahuje 20 procent bytového fondu, se až na výjimky nesmějí stavět další rekreační byty. Podle švýcarského Spolkového úřadu pro územní rozvoj se omezení v roce 2026 týkalo 331 obcí, především v turistických oblastech Alp. Zákon přitom nezakazuje vlastnictví již existujících rekreačních nemovitostí.
9. Velká Británie: Druhá nemovitost se prodraží. Daň může být až dvojnásobná
Centrum Londýna a klesající ceny nemovitostí? Dříve nemyslitelné |
Vlastnictví rekreačního domu nebo dlouhodobě prázdného bytu může ve Velké Británii znamenat výrazně vyšší daně. Od dubna 2025 mohou anglické samosprávy vybírat za druhé bydlení až dvojnásobnou místní daň z bydlení. Ještě přísnější pravidla platí pro neobývané nemovitosti. Po pěti letech může daň dosáhnout trojnásobku a po deseti letech dokonce čtyřnásobku základní sazby. Pro představu, u nemovitosti s běžnou roční daní 2400 liber se může částka po deseti letech neobsazenosti vyšplhat až na 9600 liber ročně. Vláda chce tímto způsobem motivovat majitele k efektivnějšímu využívání bytů a domů. Podle oficiálních statistik se v roce 2026 některá ze zvýšených sazeb vztahovala na přibližně 347 tisíc anglických nemovitostí, zhruba polovinu tvořilo druhé bydlení a polovinu dlouhodobě prázdné objekty.
8. Irsko: Za prázdný byt sedminásobná daň. Vláda postupně přitvrzuje
Irsko |
Nechat byt prázdný a čekat na růst jeho hodnoty se v Irsku může pořádně prodražit. Země v roce 2023 zavedla zvláštní daň z neobývaných nemovitostí, která se vztahuje na obyvatelné byty a domy využívané k bydlení méně než 30 dní ročně. Zatímco původně dosahovala trojnásobku běžné daně z nemovitosti, od listopadu 2024 už činí její sedminásobek. Platí se navíc k běžné dani. Podle irského finančního úřadu tak například majitel nevyužívaného bytu v hodnotě 325 tisíc eur musí na zvláštní dani zaplatit 2331 eur ročně, tedy přibližně 57 tisíc korun. Opatření má přimět vlastníky, aby prázdné nemovitosti nabídli k prodeji či pronájmu. Výjimky existují například při některých rekonstrukcích nebo při prokazatelné snaze nemovitost prodat či pronajmout.
7. Francie: Za prázdný byt až 60 procent jeho nájemní hodnoty
Jakékoli vládní pokusy o nezbytné reformy a úspory ve Francii narážejí na tvrdý společenský odpor a masivní pouliční protesty. |
Nechávat byt dlouhodobě prázdný se ve Francii může od příštího roku ještě výrazněji prodražit. Země takové nemovitosti zdaňuje podle jejich úředně stanovené roční nájemní hodnoty, tedy částky, za kterou by se podle daňových úřadů mohly teoreticky pronajímat. V oblastech s nedostatkem bydlení dnes daň dosahuje 17 procent této hodnoty v prvním zdaňovaném roce a 34 procent v dalších letech. Od roku 2027 však budou moci obce sazby zvýšit až na 30, respektive 60 procent.
Při úřední nájemní hodnotě deset tisíc eur by tak roční daň mohla dosáhnout šesti tisíc eur, tedy přibližně 147 tisíc korun. Francouzská státní správa však připouští výjimky, například pokud se majiteli byt navzdory snaze nedaří pronajmout. Vláda současně hledá způsoby, jak zvýšit nabídku bydlení. Chce proto zmírnit zákaz pronajímání energeticky nevyhovujících bytů, který od roku 2025 dopadá na nejhorší energetickou třídu G. Poslanci v listopadu dokonce podpořili návrh na úplné zrušení těchto omezení. Konečné rozhodnutí však ještě nepadlo.
6. Nizozemsko: Koupíte byt, ale čtyři roky ho nesmíte pronajmout
důchodci, Nizozemsko |
Koupit byt za miliony ještě nemusí znamenat, že ho můžete okamžitě nabídnout nájemníkům. Amsterdam od dubna 2022 omezuje nákupy nemovitostí investory, aby dal větší šanci lidem hledajícím vlastní bydlení. U vybraných bytů platí zákaz pronajímání během prvních čtyř let po koupi. V roce 2026 se vztahuje na nemovitosti s úředně stanovenou hodnotou do 637 tisíc eur, tedy přibližně 15,6 milionu korun. Amsterdamská radnice připouští výjimky, například při pronájmu blízkým příbuzným. Nizozemsko navíc v roce 2024 rozšířilo regulaci nájemného u soukromých bytů. Část majitelů je však začala raději prodávat. Podle Evropské komise tak mezi začátkem let 2024 a 2026 ubylo z trhu přibližně 16 tisíc soukromých nájemních bytů. K vývoji přispěly také vyšší úroky a změny zdanění. Vláda současně prosazuje, aby dvě třetiny nově stavěných bytů patřily do kategorie cenově dostupného bydlení.
5. Dánsko: V bytě se musí bydlet alespoň půl roku
V Dánsku bydlí ve vlastním necelých 61 procent obyvatel. Ve větších městech jako Kodaň je nájemní bydlení hluboce zakořeněné v městské kultuře a podporováno dlouhodobými investicemi do obecního a také družstevního fondu. |
Koupit si byt a nechat ho dlouhodobě prázdný není v Dánsku možné. Země totiž uplatňuje takzvanou povinnost bydlení (bopælspligt), podle níž musí být vybrané nemovitosti určené k celoročnímu bydlení obývány alespoň 180 dní ročně. Majitel v nich přitom nemusí bydlet osobně, může je také pronajímat. Pokud povinnost neplní, mohou úřady v krajním případě zajistit pronájem bytu i proti vůli majitele. V Kodani navíc vlastník musí nahlásit, že byt zůstal prázdný, nejpozději šest týdnů po odstěhování posledního obyvatele. Opatření má bránit spekulacím s nemovitostmi a přeměně obytných čtvrtí na rekreační lokality. Povinnost se však nevztahuje automaticky na všechny nemovitosti a existují výjimky.
4. Španělsko: Barcelona chce ukončit turistické pronájmy v deseti tisících bytech
Barcelona |
Barcelona se rozhodla pro razantní zásah proti krátkodobým turistickým pronájmům, které podle vedení města přispívají k nedostatku dostupného bydlení. Do listopadu 2028 plánuje neobnovit ani jednu z deseti tisíc licencí, které majitelům umožňují nabízet byty turistům, například prostřednictvím Airbnb. Vlastníci by tak přišli o možnost pokračovat v dosavadním podnikání, nikoli o samotné nemovitosti. Podle agentury Reuters vzrostlo nájemné ve městě během deseti let před oznámením opatření o 68 procent. Španělsko přitom už v roce 2023 přijalo zákon umožňující regulovat nájemné v oblastech s největším nedostatkem bydlení. Po zářijovém vystěhování 87leté ženy z madridského bytu, v němž prožila více než 70 let, navíc zemí otřásly protesty. Parlament následně v listopadu 2026 schválil další opatření omezující vystěhovávání zranitelných nájemníků a spekulativní nákupy bytů.
3. Portugalsko: Stát mohl pronajmout váš byt bez souhlasu. Nová vláda zákon zrušila
Portugalci upozorňují na krizi bydlení. |
Představte si, že vlastníte prázdný byt, který úřady mohou pronajmout i proti vaší vůli. Právě takový mechanismus Portugalsko schválilo v roce 2023 v rámci balíčku Mais Habitação, jehož cílem bylo zmírnit bytovou krizi. Opatření se za určitých podmínek vztahovalo na nemovitosti úředně vedené jako neobývané déle než dva roky. Pokud majitel odmítl nabídku pronájmu nebo do 90 dní nereagoval, mohla obec výjimečně zasáhnout. Po změně vlády však bylo opatření v červenci 2024 zrušeno. Současný kabinet naopak sází na daňové pobídky pro pronajímatele a zavedl také daň 7,5 procenta při nákupu nemovitostí nerezidenty s některými výjimkami. V září 2026 navíc parlament v prvním čtení podpořil reformu, která by usnadnila vystěhování neplatících nájemníků. Návrh vyvolal v zemi rozsáhlé protesty.
2. Belgie: Úřady mohou převzít správu soukromého bytu na devět let
Belgie |
Bruselský region umožňuje veřejným institucím za stanovených podmínek převzít správu dlouhodobě neobsazených nebo nevyhovujících soukromých nemovitostí. Mechanismus droit de gestion publique dovoluje byt opravit a následně ho pronajímat za snížené nájemné nejméně devět let. Majitel zůstává vlastníkem, ale ztrácí část kontroly nad využitím nemovitosti. Brusel zároveň ukládá pokuty za prázdné byty, jejichž výše závisí například na počtu neobývaných podlaží a délce fasády. U domu se čtyřmetrovou fasádou a třemi neobývanými podlažími může základní pokuta dosáhnout šesti tisíc eur. V listopadu 2026 bruselské úřady popsaly případ, kdy nerespektování soudního příkazu vedlo v samostatném řízení až k nucenému prodeji nemovitosti a vymožení téměř 50 tisíc eur na sankcích.
1. Německo: Berlín uvažuje o převzetí 160 tisíc soukromých bytů
Starostkou Berlína by se mohla stát Elif Eralpová ze strany Levice, která prosazuje převzetí 160 tisíc soukromých bytů. |
O nejrozsáhlejším zásahu do samotného vlastnictví se nyní diskutuje v Berlíně. Strany jednající po zemských volbách v roce 2026 o nové vládě představily plán převést přibližně 160 tisíc bytů pěti velkých realitních společností do veřejného vlastnictví. Odškodnění majitelů by mělo dosáhnout 16 miliard eur, tedy v průměru 100 tisíc eur na byt. Záměr navazuje na referendum z roku 2021, v němž převzetí rozsáhlých bytových portfolií podpořilo 57,6 procenta hlasujících. Kritici upozorňují na vysoké náklady a skutečnost, že opatření samo nevytvoří nové byty. Podle německé stanice RBB by zákon mohl být předložen v roce 2028. Zatím však jde pouze o politický návrh. Německo zároveň rozvíjí i jiné formy dostupného bydlení, například bytová družstva, která spravují přibližně desetinu nájemních bytů v zemi.