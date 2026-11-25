Zdanit banky či zbrojaře je špatný nápad. Česko nepotřebuje další záplaty, ale reformy
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- Zdanění mimořádných příjmů má své ekonomické opodstatnění, musí být ale kvalitně nastavené.
- Velké firmy se novým daním vyhnou nebo je kvůli nefungující konkurenci přenesou na spotřebitele.
- Sektorové daně ale problém českých veřejných financí nevyřeší, píše businessový newsletter 11am.
Poslanecká sněmovna v nejbližších dnech definitivně odhlasuje zavedení daně z nadměrných zisků pro rafinerie. Otevírá si tím cestu k selektivnímu zdanění konkrétních sektorů. Tímto směrem vládní představitelé v čele s ministryní financí v posledních týdnech hojně vypouštějí pokusné balonky. A to není dobrá zpráva.
Samotná daň na rafinerie je koncipovaná chybně. De facto dopadá pouze na jednu firmu – polský Orlen Unipetrol – a její dvě tuzemské rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Zároveň se týká jen domácích ropných produktů, zatímco dovoz zůstane nezdaněn, což z hlediska posilování soběstačnosti a strategické odolnosti nepůsobí zrovna logicky. Hlavní problém ale spočívá v definici výpočtu nadměrného zisku, která jako srovnávací období používá výsledky za jeden jediný rok – 2025.
Snad jediným pozitivem celé situace je, že snahou o hledání nových příjmů bere vláda podle všeho svůj závazek, že od příštího roku bude snižovat rozpočtový deficit, aspoň trochu vážně. Tím to však končí – sektorové daně, o nichž vládní politici mluví, prostě nejsou dobrý nápad.
Jejich ekonomické ospravedlnění je slabé, naše rozpočtové problémy nevyřeší a firmy pravděpodobně budou v mnoha případech schopné se jim vyhnout, nebo je promítnou do svých cen a přenesou náklad na spotřebitele. Navíc se teď firmy ve spoustě sektorů budou právem ptát: jsme další na řadě?
Bohužel to nejspíš znamená i to, že pokud se vláda skutečně odhodlá začít veřejné finance od roku 2028 ozdravovat, bude to formou různých záplat a souborů polovičatých opatření. Potřeba by přitom bylo dlouhodobé komplexní řešení – na straně příjmů opravdová reforma daňového systému, která by odstranila jeho dlouhotrvající nedostatky, a na straně výdajů zavedení výkonového rozpočtování včetně pravidelných revizí, jež by pomáhaly odhalovat a snižovat neefektivní útraty.
Ve veřejné debatě i vystupování vládních představitelů se bohužel často – možná záměrně – míchají různé koncepty. A je vhodné je nyní uvést na pravou míru.
Sektorová daň versus daň z mimořádných příjmů
Daň z mimořádných příjmů (anglicky „windfall tax“) se uvaluje na příjmy, které vznikly vnějším a obvykle společensky negativním vývojem. Typickým příkladem byl nárůst cen elektřiny, a tedy i zisků energetických společností, během energetické krize po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Tehdy k windfall tax přistoupila většina evropských zemí. Sektorová daň je ale přirážka ke standardní sazbě daně uvalená na konkrétní sektor.
Argumentace sice může být obdobná – zástupci vlády se dnes často nechávají slyšet, že neúměrných zisků dosahují sektory, jako je bankovnictví, obranný průmysl, telekomunikace či maloobchodní řetězce. Nicméně sektorová daň je obvykle uvalena na dobu neurčitou a s kalkulací mimořádných zisků si hlavu moc neláme. Často za ní bývá pouze snaha získat snadno do státního rozpočtu dodatečné příjmy z právě ziskových sektorů, nikoli záměr kompenzovat škody plynoucí z mimořádných událostí, na nichž by některé firmy mohly zbohatnout.
Vysoký zisk nerovná se nadměrný zisk
To, že firmy v určitém odvětví vykazují vyšší ziskovost, ještě neznamená, že jde o jakýsi neoprávněný zisk. Může k němu přispívat třeba i spotřebitelské chování – u zmiňovaného bankovního sektoru je to fakt, že si české domácnosti berou hodně hypoték kvůli oblibě vlastnického bydlení i investování do nemovitostí, a své volné prostředky naopak častěji než v jiných zemích nechávají ležet na nízko úročených účtech.
Definice nadměrného zisku neexistuje
Poslední a možná nejdůležitější bod tohoto malého objasnění pojmů: mimořádné příjmy se vždy definují ve vztahu k něčemu, například jako násobek průměrného zisku za nějaké „standardní“ období. To samozřejmě nechává hodně prostoru pro kreativitu. Bez dat z účetních rozvah firem nelze říct, zda nadměrné zisky mají – je nutné se navíc dívat na hospodářské výsledky i dlouho do minulosti, roli může hrát snaha o kompenzování ztrát v minulých letech nebo velké investiční projekty.
Zdanění skutečně mimořádných příjmů, jež nevznikají přičiněním firem či inovacemi, má své ekonomické opodstatnění. Ale právě proto, že jde o zisky mimořádné, tedy nad rámec běžných zisků, by jejich zdanění mělo zasáhnout primárně akcionáře. A jen minimálně se promítnout do mezd zaměstnanců dotčených společností nebo cen pro koncové zákazníky. Kvalitní nastavení windfall tax včetně určení toho, jaký zisk je mimořádný, je tak naprostým základem.
Proč jsou sektorové daně špatně
Naopak pokud máme pocit, že zisky v konkrétním sektoru vznikají kvůli nedostatku hospodářské soutěže a oligopolní struktuře trhu – a takové se v Česku dost možná najdou –, správným řešením rozhodně není na daný sektor uvalit sektorovou daň. Kdyby nic jiného, tak hlavně proto, že to není k tomu určený nástroj. Ten má v rukou pouze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud v daném sektoru skutečně nefunguje konkurence, pak je téměř sázkou na jistotu, že firmy budou díky své tržní síle schopné vyšší daně přenést na spotřebitele.
Podobné jsou úvahy o snaze zabránit daňové optimalizaci u bank tím, že namísto zisků bude daň mířit na jejich aktiva. Zde argumentace o nadměrných ziscích zcela odpadá – banky by daň platily, i kdyby žádný zisk neměly. Ekonomické studie maďarské sektorové daně navíc ukázaly, že se tento náklad z větší části přenáší hlavně na domácnosti.
Logika sektorové daně na zbrojaře je pak přímo zvrácená. V obranném průmyslu dnes rostou zisky kvůli rapidnímu nárůstu poptávky a převisu nad nabídkou – jednoduše řečeno, kvůli bezpečnostní situaci chtějí všechny evropské země zbraňové systémy hned, jsou ochotné za ně zaplatit a snaží se je v rámci omezení závislosti na zahraničních dodavatelích brát od evropských výrobců.
I proto potřebujeme, aby zbrojaři svoje výrobní kapacity co možná nejrychleji rozšiřovali. K tomu se hodí třeba právě reinvestování zisků. Česká vláda by je však nejradši zdanila a na obranu nedala ani o korunu víc než dvě procenta HDP. Jednou věcí je pokusit se zdanit zaběhlé průmyslové obry, jako jsou CSG nebo Colt CZ. Jak by ale sektorová daň dopadla na malé, nadějné startupy z obranného průmyslu, je možná lepší ani nepomyslet.
Tudy cesta nevede
Je zde však ještě jeden obecnější problém. Daň z mimořádných příjmů už jen ze své podstaty nemůže současné problémy českých veřejných financí vyřešit. Náš rozpočtový schodek je strukturální – půjčujeme si už na běžný provoz státu – a nezmizí, ani když ekonomika slušným tempem poroste.
Letošní rok je toho důkazem. I při růstu HDP těsně pod dvě procenta a při nízké nezaměstnanosti přesáhne rozdíl mezi příjmy a výdaji státu 250 miliard korun (2,8 procenta HDP). Daň z mimořádných příjmů sice může přinést jednorázové nebo krátkodobé prostředky navíc, jež jsou následně ideálně použity ke kompenzaci dopadů, které k nadměrným ziskům vedly: drahá ropa či zemní plyn. Její výnos ovšem není trvalý ani předvídatelný.
U sektorové daně je tomu jinak, ačkoli i zde ekonomické analýzy a zkušenosti ze zahraničí ukazují, že je třeba počítat s postupně klesajícím výnosem. Firmy, zejména ty vlastněné ze zahraničí, jsou schopné a budou optimalizovat tak, aby svoje daňové náklady snížily. I kdybychom zdanili všechny poslední dobou skloňované sektory, tak to na odmazání strukturálního schodku rozpočtu stačit nebude. Navíc riskujeme, že firmy omezí svoje investice, sníží mzdy nebo zvýší ceny, popřípadě od každého trochu.
V příklonu k sektorovým daním tak česká vláda činí obvyklou chybu: hospodaření státu zlepšovat pomocí různých záplat a ad hoc opatření namísto širších systémových změn. Podobným způsobem ostatně probíhaly také konsolidační snahy předchozí vlády. Většinu jejích opatření představovaly drobné parametrické změny, nové speciální sazby DPH nebo rušení některých daňových odpočtů.
Skutečné ozdravení státních financí bývá bolestivé, ale zároveň v sobě skýtá příležitosti. Když už budeme do daní sahat, můžeme rovnou provést reformy, jež budou mít dlouhodobě pozitivní dopad na ekonomiku: snížení vysokého zatížení nízkopříjmové práce a odvodů na sociální pojištění obecně a přesunutí zátěže k vyššímu zdanění spotřeby a nemovitostí. Vhodné by bylo rovněž zavedení automatického zvyšování spotřebních daní a maximální redukce počtu daňových výjimek a speciálních sazeb.
Jeden takový návrh nedávno uveřejnilo Centrum veřejných financí a svou analýzu brzy představí například PAQ Research. Vláda by měla inspiraci hledat raději tam.
Tomáš Dvořák je ekonom z britské poradenské společnosti Oxford Economics. Specializuje se na tvorbu makroekonomických prognóz a modelů pro střední a východní Evropu a eurozónu. Spolupracuje také s Centrem veřejných financí při Univerzitě Karlově a spolkem 2. ekonomická transformace.