Limit 150 tisíc korun už nestačí. Majitelé hypoték přicházejí kvůli drahým bytům o daňovou úsporu
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Zákonný strop 150 tisíc korun ročně už nepokryje zaplacené úroky ani u menších bytů v Praze či Brně.
- Odpočet snižuje daňový základ a při plném vyčerpání limitu ušetří až 22 500 korun, u vyšších příjmů dokonce až 34 500 korun.
- Manželé či partneři by si měli předem spočítat, zda je výhodnější uplatnit celý odpočet u jednoho z nich.
Při současných cenách nemovitostí a výši úrokových sazeb přestává limit pro daňový odpočet zaplacených úroků z hypotéky odpovídat realitě trhu.
„U hypotéky ve výši osmi milionů korun se splatností 30 let a úrokovou sazbou pět procent přesahují zaplacené úroky po dobu prvních deseti let splácení částku 300 tisíc korun ročně, pokud se úroková sazba nezmění. To je více než dřívější maximální limit daňového odpočtu. U nemovitostí obstaraných od roku 2021 je přitom strop ještě nižší, a to pouze 150 tisíc korun ročně,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
V Praze či Brně přitom domácnosti u třípokojových a čtyřpokojových bytů často potřebují úvěry výrazně převyšující 8 milionů korun, přičemž zejména u hypoték s vyšším podílem financování mohou úrokové sazby přesahovat pět procent ročně. Podle dat společnosti Valuo se například ve třetím čtvrtletí nabízely starší byty o rozloze 80 metrů čtverečních v Praze za přibližně 12,8 milionu korun. Devadesátiprocentní hypotéka na takový byt by činila zhruba 11,5 milionu korun. Současně podle listopadového Swiss Life Hypoindexu vzrostla sazba pětileté fixace u hypoték s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti) nad 80 procent na 6,34 procenta ročně.
Limit 150 tisíc korun je nedostatečný i mimo Prahu a Brno
Za rok 2026 je možné snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěrů na financování bytových potřeb maximálně do výše 150 tisíc korun (u bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021), případně až do 300 tisíc korun (u bytových potřeb obstaraných před rokem 2021). V obou případech jde o maximální částku za společně hospodařící domácnost.
Strop 150 tisíc korun je však nedostatečný nejen pro rodinné byty se třemi či čtyřmi pokoji v Ostravě, Plzni nebo Olomouci, ale i pro menší byty financované hypotékou v Praze či Brně. Například devadesátiprocentní hypotéka na pražský byt 1+kk o rozloze 30 metrů čtverečních, který se ve třetím čtvrtletí podle dat společnosti Valuo prodával přibližně za 4,8 milionu korun, činí více než 4,3 milionu korun. U bytu 2+kk o rozloze 55 metrů čtverečních v Brně přesahuje výše hypotéky 6,2 milionu korun a u bytu 3+kk o rozloze 80 metrů čtverečních v Ostravě převyšuje 5 milionů korun.
Při třicetileté splatnosti a pětiprocentní úrokové sazbě by přitom ve všech uvedených případech zaplacené úroky během prvních let splácení přesahovaly zákonný limit 150 tisíc korun ročně. „Zatímco dříve řada klientů na maximální daňový odpočet ani zdaleka nedosáhla, nyní se k zákonnému stropu přibližuje mnohem více domácností – a některé ho dokonce zcela vyčerpají,“ potvrzuje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.
Hypotéka na investiční byt nebo chalupu nárok na odpočet nezakládá
Daňový odpočet se nevztahuje na všechny hypotéky. Hypoteční úvěr lze využít i na koupi investičního bytu nebo rekreační nemovitosti, avšak odpočet úroků od základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů lze uplatnit pouze při splnění zákonných podmínek pro financování vlastní bytové potřeby. Splácení hypotéky navíc nemá žádný vliv na výpočet sociálního a zdravotního pojištění.
„Pozornost je potřeba věnovat i refinancování. Pokud jste hypotéku refinancovali, máte nárok na odpočet úroků i nadále, ale je důležité, aby nový úvěr prokazatelně navazoval na původní účel financování bydlení,“ upozorňuje Pavel Janeček.
Roční zúčtování daně nebo daňové přiznání
Zaměstnanci mohou odpočet zaplacených úroků uplatnit prostřednictvím ročního zúčtování daně, pokud splňují zákonné podmínky a předloží své mzdové účetní patřičné potvrzení banky o zaplacených úrocích. Pokud podávají daňové přiznání – stejně jako osoby samostatně výdělečně činné – uplatní odpočet v něm.
Veškeré daňové odpočty lze uplatnit až za celý kalendářní rok. Zaměstnanci splácející hypotéku tak mohou při splnění zákonných podmínek obdržet daňový přeplatek. Daňové odpočty přitom nesnižují přímo vypočtenou daň, ale daňový základ.
Například odpočet zaplacených úroků z hypotéky ve výši 100 tisíc korun tak může za rok 2026 přinést daňovou úsporu 15 tisíc korun, u poplatníků ve 23procentní sazbě daně pak 23 tisíc korun. „Při maximálním odpočtu 150 tisíc korun už úspora při běžné 15procentní sazbě činí 22 500 korun ročně. U poplatníků s vyššími příjmy, na které se vztahuje 23procentní sazba daně, jde v případě plného limitu až o 34 500 korun,“ vypočítává Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Kdo z partnerů by měl odpočet uplatnit?
Účastníky hypoteční smlouvy bývají v praxi často oba partneři či manželé. Daňový odpočet může uplatnit jeden z nich v plné výši, případně si jej mohou rozdělit rovným dílem. Vhodné je proto předem porovnat jejich daňové základy a možnosti využití odpočtu – jeho uplatnění u osoby s vyšším základem daně může být výhodnější zejména tehdy, pokud se část odpočtu promítne do základu podléhajícího 23procentní sazbě.
„Při rozhodování, kdo z partnerů odpočet úroků uplatní, není rozhodující pouze výše příjmů, ale také jejich daňové základy a možnost odpočet skutečně využít. V některých případech může být výhodnější, aby celý odpočet uplatnil jeden z partnerů, než aby si jej rozdělili rovným dílem,“ uzavírá Gabriela Ivanco.