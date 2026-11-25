Česko je v jedné disciplíně evropskou špičkou. Babišova vláda otevírá stavidla
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Česku se daří v čerpání dotací, vláda jde vstříc kontroverznímu návratu miliard pro potravinářské obry.
- Ministr zemědělství podporu velkých firem hájí realitou trhu, celková čísla ale odhalují nečekaný poměr.
- Od roku 2028 navíc Brusel změní pravidla a samotná rychlost čerpání už Česku stačit nebude.
Existuje jedna disciplína, ve které kabinet Andreje Babiše v Evropě září. Je to čerpání dotací. V aktuálním programovém období EU už Česko vyčerpalo 40 procent dotací a o 94 procentech z celkových 21,1 miliardy eur je rozhodnuto, kam poputují. Současné programové období EU končí příští rok.
Když se v minulém týdnu objevila zpráva o tom, že stát v aktuálním přidělovacím kole předběžně přiklepl investiční dotace velkým potravinářům, šlo v zásadě o jednu z odpovědí, proč se Česko řadí mezi premianty. Na investice v potravinářství míří aktuálně celkem 2,3 miliardy korun, z toho 1,7 miliardy, tedy 74 procent, získají velké podniky nad 250 zaměstnanců včetně firem z holdingu Agrofert. Mimochodem vláda Petra Fialy v roce 2023 finanční podporu pro velkopodniky v potravinářství po kritice Nejvyššího kontrolního úřadu zrušila.
Nynější vláda má jiný názor. „Není to tak, že není zájmem vlády a společnosti podporovat malé podniky, mikropodniky a střední podniky, ale musíme vidět tu realitu – kolik potravin zpracují v celkovém součtu a kam dodává naše prvovýroba, do jakých podniků a kde se odehrává ta většinová výroba,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). „Bohužel pravidla jsou taková, že řada středních zpracovatelských podniků, které nemají více než 250 lidí a jsou nějak propojené s prvovýrobou, je považována za velké podniky,“ doplnil.
Česko je na šestém místě
Podle čísel Šebestyánova úřadu se v současném programovém období vyplatilo zpracovatelskému průmyslu podpory za zhruba 4,9 miliardy korun, ze kterých 4,1 miliardy korun směřovalo do mikropodniků, malých a středních podniků.
Čerpání EU fondů v aktuálním období ve vybraných zemích k 10. 11.
Podíl vyčerpaných prostředků v % z celkové přidělené částky (programové období 2021–2027)
|Země / celek
|Vyčerpáno
|Estonsko
57 %
|Finsko
55 %
|Lucembursko
51 %
|Nizozemí
42 %
|Litva
41 %
|Švédsko
40 %
|Kypr
40 %
|Česká republika
40 %
|Rumunsko
38 %
|Lotyšsko
37 %
|Dánsko
36 %
|Slovensko
35 %
|Malta
34 %
|Řecko
33 %
|Francie
32 %
|Polsko
31 %
|Průměr EU
30 %
|Irsko
30 %
|Chorvatsko
29 %
|Slovinsko
27 %
|Belgie
27 %
|Portugalsko
26 %
|Rakousko
26 %
|Německo
26 %
|Bulharsko
25 %
|Itálie
23 %
|Maďarsko
21 %
|Španělsko
20 %
Česká republika v globálu již vyčerpala 8,3 z plánovaných 21,1 miliardy eur určených z fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027. Další projekty již nicméně mají schválenou podporu, celkem je tak už rozděleno 94 procent dotací. Pohledem do údajů Evropské komise je tak Česko na děleném šestém místě v čerpání dotací, se 40 procenty dokonce deset procentních bodů nad evropským průměrem. Pro srovnání: Německo vyčerpalo 26 procent, Francie 32. Nejlepší Estonsko a druhé Finsko pak 57, respektive 55 procent.
Od roku 2028 spustí Evropská unie nový víceletý finanční rámec a nové programové období. Bude ale fungovat úplně jinak, než jak byly české státní instituce i firmy doposud zvyklé. Základní změnou je, že více peněz bude určeno v balíku pro celou Evropskou unii, nikoli pro jednotlivé státy. O přidělení velké části dotací tak nebudou rozhodovat jednotlivá národní ministerstva, ale bude se o dotace soutěžit napříč EU.
Podle Davida Kotrise, šéfa dotačně poradenské společnosti enovation, platí, že rychlost čerpání není to nejzásadnější oproti tomu, na co jsou evropské peníze použity. „Mnohem více pozornosti tak bude nutné upřít na výběr prioritních oblastí, které mohou posunout vpřed celou Českou republiku. Jen tak ve zvýšené konkurenci uspějeme,“ dodal David Kotris.
Fondy podpořily přes 150 tisíc projektů
Stát by proto měl podle něj zvažovat podpůrné mechanismy, jak například podpořit projekty, které kvůli omezeným zdrojům neuspějí v silné mezinárodní konkurenci. „Česko by mělo navázat na existující podporu projektů s pečetí Seal of Excellence a připravit obdobné mechanismy také pro nové evropské programy po roce 2027. Kvalitní projekty, které splní evropská kritéria, ale nezískají podporu kvůli vyčerpanému rozpočtu výzvy, by měly mít předvídatelnou možnost navazujícího financování,“ komentuje.
Návrh rozpočtu EU na roky 2028–2034 počítá s tím, že na snižování rozdílů mezi jednotlivými evropskými regiony bude vyčleněno 865 miliard eur. Největší část z těchto peněz by měla zamířit na podporu konkurenceschopnosti, výzkumu a vývoje s důrazem na inovace, digitální rozvoj a čisté technologie. Od vstupu do EU v roce 2004 podpořily evropské fondy v Česku přes 150 tisíc projektů v hodnotě asi 2 biliony korun.