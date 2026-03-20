Tkáčova firma má testovat autonomní vozidla na Slovensku. Pilot začne v Bratislavě, zapojí se i stát
- Slovensko chystá pilotní testování autonomních vozidel ve spolupráci iniciativy ELEVATE Slovakia, firmy DiusAi a technologické společnosti WeRide.
- První vozidla mají dorazit na jaře a testy mají začít v první polovině roku 2026 nejdřív v Bratislavě, později i v Košicích a ve Vysokých Tatrách.
- Projekt počítá s testováním taxíků, autobusů, dodávek i komunálních vozů a zapojí se do něj také stát, město Bratislava, Slovenská akademie věd a Slovenská pošta.
Slovensko se chystá testovat autonomní vozidla. Technologická společnost DiusAi uzavřela jménem iniciativy ELEVATE Slovakia partnerskou dohodu s firmou WeRide, která se zaměřuje na technologie autonomního řízení. Spolupráce má otevřít cestu k pilotnímu provozu autonomních vozů a později i k jejich širšímu nasazení.
První vozidla by měla na Slovensko dorazit na jaře letošního roku. Pilotní testování je podle tiskové zprávy naplánováno na první polovinu roku 2026. Probíhat má v kontrolovaném prostředí a v souladu s evropskou legislativou.
Vhodné podmínky pro testování
Projekt vzniká v rámci iniciativy ELEVATE Slovakia, která spojuje veřejný sektor, akademickou sféru i soukromé firmy. Cílem je vytvořit podmínky pro testování autonomní dopravy tak, aby odpovídaly bezpečnostním a regulatorním požadavkům. DiusAi uvedla, že WeRide vybrala po více než ročním průzkumu trhu, při němž hrály roli zejména bezpečnost, technologická úroveň a možnost dalšího rozšiřování projektu.
„Globální expanze společnosti WeRide nabírá na obrátkách, protože stále více vlád a měst pokračuje v zavádění autonomní mobility ve velkém rozsahu. S plánem mít do konce roku 2026 více než 2 600 aktivních Robotaxi a do roku 2030 desetitisíce vozů na celém světě, představuje Slovensko strategický další. Včasnou spoluprací s vládami se snažíme stát se jejich preferovaným partnerem a nastavovat standardy pro bezpečnou a škálovatelnou komercializaci autonomních vozidel,“ říká Patrik Tkáč, zakladatel a CEO DiusAi.
Pilotní fáze začne v Bratislavě. Později se má rozšířit také do Košic a Vysokých Tater. Dlouhodobým cílem je umožnit komerční provoz plně autonomních vozidel bez řidiče, pokud budou splněny legislativní a bezpečnostní podmínky.
Na Slovensku se mají testovat různé typy vozidel z portfolia WeRide, vedle autonomních taxíků také autobusy, dodávky a komunální vozy. Podle tiskové zprávy mohou najít využití ve veřejné dopravě, balíkové logistice i městských službách.
Zapojí se i ministerstvo dopravy
Do projektu se mají zapojit také ministerstvo dopravy, hlavní město Bratislava, Slovenská akademie věd a Slovenská pošta. Ministerstvo dopravy má podle oznámení dohlížet na to, aby testování probíhalo bezpečně, transparentně a v souladu se slovenskými i evropskými pravidly.
„Spolupráce se společností WeRide je pro nás prvním krokem k tomu, aby Slovensko tyto technologie nejen přebíralo ze zahraničí, ale je dokázalo aktivně testovat, odborně vyhodnocovat a postupně integrovat do vlastního prostředí,“ uvedl Josef Ráž, ministr dopravy SR.
Financování úvodních pilotních projektů zajistí DiusAi, která bude zároveň technologickým a implementačním partnerem projektu a má se starat i o lokální provozní podporu. WeRide vstupuje na Slovensko jako na svůj čtvrtý evropský trh po Francii, Belgii a Švýcarsku.