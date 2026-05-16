Temu a Shein dusí ručně vyráběnou galanterii maminek z Jičína. Asie zaplavuje trh šunty
- Levné zboží nízké kvality zaplavuje evropský trh.
- Obchodníci z čínských tržišť Temu a Shein dusí i menší podniky, jako je například jičínský e-shop s ručně vyráběnou galanterií a přízí.
- Byznys nyní hraje o čas, od července totiž EU zatíží levné dovozy z Asie celními poplatky.
Jedenáct let postupně rostl a přitahoval nové zákazníky. Nyní bojuje malý internetový obchod s galanterií Tvorboshop o život. Podobně jako mnohé další, a dokonce mnohem větší podniky, také on naráží na konkurenci levného zboží nízké kvality, kterým čínská tržiště Temu a Shein zaplavují celoevropský trh. Zatímco zboží evropských společností musí splňovat přísné regulace a získat patřičné certifikace, zboží přepravované z Asie nikoliv, a v kvalitativních testech tak často propadává.
Tvorboshop založila podnikatelka Jitka Novodomská v roce 2015, když si během mateřské dovolené oblíbila háčkování. To ji později přivedlo i k prodeji kreativních potřeb. Koníček pro radost postupně vyspěl v plnohodnotný byznys – malý podnik, který generuje milionové tržby. Pracovníci v Jičíně – zpravidla maminky – ručně vyrábějí vlastní příze pod značkou YarnMellow, duhová klubíčka Butterfly nebo šňůry Berry.
Produkty postavené na kvalitních materiálech a lokální ruční výrobě však nyní naplno pociťují konkurenci asijských obchodníků. Zatímco klubíčko z Tvorboshopu vhodné k háčkování či pletení vychází na 699 korun, na tržištích Temu či Shein je k mání obdoba i za méně než dvě stě korun. Novodomská proto rozjela na sociálních sítích kampaň za záchranu e-shopu. Požádala zákazníky o podporu formou nákupu zboží. A prozatím uspěla.
Konkurence Temu a Shein
„Přežijeme, musíme ale razantně šetřit,“ říká s tím, že náklady „osekala“ o třetinu. Už žádné marketingové agentury ani externí fotografové. Agendu přebírá Novodomská. „Personálně jedeme na dřeň. Většinu části sortimentu, který jsme dováželi z Číny, například zipy nebo knoflíky, jsme zrušili. Místo toho se zaměřujeme na vlastní značky a naši výrobu,“ dodává Novodomská.
Problém nespočívá jen v ceně levného zboží z Asie, ale také v ceně reklamního prostoru v online světě. Jen v roce 2023 investovala tržiště Temu a Shein za tímto účelem 1,2, respektive 1,5 miliardy dolarů, spočítal portál Admetrics.
Takto e-shop vyzýval zákazníky k podpoře:
Díky agresivní kampani, která podle odborníků musí být výrazně ztrátová, se jejich produkty zobrazují mezi prvními, které zákazník spatří při brouzdání například na Googlu. Cena reklamního prostoru tak v posledních letech vzrostla o desítky procent.
„Získat zákazníka je proto enormně drahé, každá první objednávka nového zákazníka je pro nás de facto ztrátová. Temu a Shein cílí na naše značky a produkty, takže když si je zadáte do Googlu, pravděpodobně se vám zobrazí Temu a Shein jako první,“ říká Novodomská. Není zdaleka sama, na stejný problém si stěžují i mnohem větší podniky.
Clo na zboží z Asie
„Bavili jsme se o tom s kolegou ze Sportisima. Nedává nám smysl inzerovat za nesmyslné částky, investice do prokliků by se nevrátily. Bohužel to brzdí naši expanzi do Polska,“ řekl pro e15 Jan Moravec, generální ředitel společnosti Fixed.zone. Jihočeský podnik s dvacetiletou historií loni vyvíjel, navrhoval a z menší části i sám vyráběl odolné příslušenství pro telefony, tablety a další chytrá zařízení.
„Růst je drahý, ziskovost klesá hlavně kvůli cenám reklamy. Jen s výkonnostní reklamou bychom nevystačili, takže jdeme cestou budování komunity a značky. Pokud máme my a podobné podniky přežít, je zapotřebí podpora českého státu i Evropské unie,“ dodává Novodomská.
A podpory se byznys skutečně dočká. EU totiž od července změní pravidla pro dosud levné nákupy, které podrobí clu. Až dosud byly nejlevnější balíčky v hodnotě do 150 eur od poplatků osvobozeny. Nově bude každá položka přicházející do EU zatížena clem ve výši tří eur. Nejpozději od listopadu navíc bude zaveden také manipulační poplatek, který má kompenzovat rostoucí náklady celních orgánů. Mělo by se jednat o nižší jednotky eur za každou jednotlivou položku.