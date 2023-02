Co je ChatGPT od OpenAI a jak chatbot funguje v češtině | E15.cz

Chatovacího robota ChatGPT jsme se rozhodli vyzkoušet na vlastní kůži. Položili jsme mu několik otázek týkajících se jeho fungování. Sami tak můžete vidět, na jaké úrovni se umělá inteligence v současnosti nachází. Jednotlivé odpovědi bude v článku doplňovat a v případě nutnosti upravovat „lidská inteligence“ zastoupená autorem tohoto textu.

Na webu OpenAI dokončujeme jednoduchou registraci a za chvíli již máme přístup k vyhledávacímu poli, do kterého můžeme vkládat dotazy či příkazy. Začínáme jednoduchou otázkou.

Co je ChatGPT?

Chatbot ChatGPT: ChatGPT je jméno pro velký jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který dokáže odpovídat na otázky a vytvářet text v různých jazycích.

Chatbot ChatGPT od firmy OpenAI Autor: Petr Pohůdka

Autor textu: A také fenomén posledních týdnů, který ukázal, jak daleko již dospěl vývoj umělé inteligence. Chatbot ChatGPT byl představen v listopadu loňského roku. Od té doby sklízí obdiv mezi experty, akademiky i běžnými uživateli. Zároveň rozpoutal debaty o možných hrozbách AI.

Co je chatbot? Chatovací robot neboli chatbot je program, který slouží k automatizované komunikaci v rámci psaného textu či hlasového příkazu. Dokáže tak simulovat konverzaci se skutečným člověkem. Program může pracovat s předem naučenými odpověďmi nebo využívat strojové učení a umělou inteligenci k vytváření odpovědí na míru.

Umí ChatGPT česky?

Chatbot ChatGPT: Ano, umím česky. Můžete se mnou komunikovat v češtině.

Autor textu: Jak jste mohli vidět už u předchozí otázky, s chatbotem bez problémů komunikujeme v českém jazyce. ChatGPT byl trénován na velkém množství různojazyčných textů z internetu. Proto dokáže aktuálně odpovídat v téměř stovce různých jazyků včetně češtiny. Kvalita výstupu se v rámci jednotlivých jazyků liší, ale úroveň češtiny je velmi vysoká.

Kde stáhnout ChatGPT?

Chatbot ChatGPT: ChatGPT je výukový model společnosti OpenAI a není k dispozici ke stažení. Je k dispozici pouze jako služba poskytovaná přes API OpenAI. Pro použití ChatGPT si můžete zaregistrovat účet na stránce https://beta.openai.com a pak mít přístup k API.

Autor textu: Jen pro doplnění – za zkratkou API se skrývá Application Programming Interface, zjednodušeně rozhraní pro programování aplikací. Jak ale chatbot správně odpověděl, žádné možnosti ke stažení v současnosti nejsou. K programu získáte přístup pouze po registraci na webu OpenAI. Neexistuje ani žádná mobilní aplikace ChatGPT. Aplikace s podobným názvem, které můžete vidět v obchodě Google Play či App Store, se jen snaží parazitovat na úspěchu chatbota, ale ve skutečnosti s ním nemají nic společného.

Jak vyzkoušet ChatGPT?

Chatbot ChatGPT: Chcete-li vyzkoušet ChatGPT, stačí napsat otázku nebo požadavek a poslat ho. Já, ChatGPT, se pokusím odpovědět, co nejlépe to půjde.

Autor textu: Ano, je to přesně tak jednoduché. Poté co dokončíte bezplatnou registraci, se vám zobrazí základní stránka v angličtině. Jsou na ní uvedeny základní příklady pro vyhledávání, schopnosti chatbota a jeho hlavní limity. Ve spodní části výchozí stránky je vyhledávací pole, do něhož napíšete dotaz či pokyn (klidně již česky). Záleží jen na vás, fantazii se meze nekladou. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že si ChatGPT poradí také se záludnými otázkami – i kdyby vás přitom měl zklamat.

ChatGPT Plus: Jak se liší od verze zdarma? K používání ChatGPT se můžete registrovat zdarma, prvního února 2023 však společnost OpenAI oznámila plán předplatného za 20 dolarů měsíčně. Mezi výhody patří: Přístup do ChatGPT bez omezení i během špičky

Rychlejší odpovědi

Dřívější přístup ke všem vylepšením a novinkám

Aplikace ChatGPT v praxi: Kdo a kde chatbota používá?

Chatbot ChatGPT: ChatGPT je používán v mnoha různých aplikacích a platformách, jako jsou chatovací roboti, virtuální asistenti, webové aplikace a mobilní aplikace. Jeho použití se rozšířilo do oblastí, jako jsou zákaznický servis, průzkum trhu a marketingu. OpenAI je vývojářem ChatGPT.

Autor textu: Odpověď je více než uspokojivá, zároveň ale odhaluje drobné nedostatky AI. Poslední věta je zde tak trochu navíc, na vývojáře chatbota jsme se vůbec neptali. Na druhou stranu nevyžádané informace člověk běžně dostává i od ostatních lidí. S trochou nadsázky tím umělá inteligence tedy jen ukazuje svoji lidskou tvář.

Pokud jde o využití, po představení modelu se stále objevují nové a nové možnosti, kde by chatbot mohl sloužit. Studenti v programu zkoušejí vytvářet slohy, eseje a další školní práce, hudebníci texty písní, zaměstnanci v korporátech zase testují, zda by umělé inteligenci mohli přenechat otravné psaní e-mailů.

Spolu s rozšířením ChatGPT se objevují také první obavy a regulace. Některé školy a univerzity v zahraničí již používání chatbota svým studentům zakázaly. Není divu, chatovací robot dokázal při testování úspěšně složit například zkoušky na amerických univerzitách. Mezi profesory často panuje znepokojení, že studenti umělou inteligenci použijí k podvádění. Na tyto zprávy reaguje i samotná společnost OpenAI, která vydala nástroj určený ke zjištění, zda byl text napsán za pomoci AI. Sama však přiznává, že zatím ještě není plně spolehlivý.

O firmě OpenAI

Chatbot ChatGPT: OpenAI je nezisková společnost, která se zaměřuje na výzkum a vývoj umělé inteligence a jejího zpřístupnění ve prospěch společnosti. Byla založena v roce 2015 slavnými osobnostmi jako Elon Musk, Sam Altman a dalšími s cílem vybudovat bezpečnější a udržitelnější svět s pomocí AI. Společnost OpenAI se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti širokého spektra AI technologií, jako jsou strojové učení, zpracování přirozeného jazyka a robotika.

Autor textu: K vyčerpávající odpovědi chatbota není co dodat. Snad jen pro doplnění se sluší uvést, že Elon Musk OpenAI v roce 2018 opustil. Rozhodnutí odůvodnil potenciálním konfliktem zájmů se společností Tesla. Později Musk ještě dodal, že se názorově rozcházel s dalšími členy vedení a nesouhlasil s některými plánovanými kroky. K žádné válce v Silicon Valley ale nedochází, Musk naopak nedávno na svém twitterovém účtu popsal chatbota ChatGPT jako „děsivě dobrého“.

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI. — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022

OpenAI a Microsoft

Chatbot ChatGPT: OpenAI je nezávislá organizace zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence, zatímco Microsoft je významný softwareový koncern.

Spojitost mezi OpenAI a Microsoftem se projevuje v několika oblastech:

Spolupráce: OpenAI a Microsoft spolupracují na výzkumu a vývoji AI technologií, zejména v oblasti přirozeného jazyka. Integrace: OpenAI API a modely jsou integrovány do Microsoft produktů jako např. Microsoft Teams, Microsoft Power Platform a dalších. Finanční podpora: Microsoft je jedním z investorů OpenAI a přispívá tak k jejímu finančnímu zabezpečení. Shoda cílů: Obě organizace sdílejí stejný cíl, a to pomoci lidem využívat AI pro zlepšení jejich životů a podnikání.

V celkovém pohledu tak Microsoft a OpenAI spolupracují na posílení a rozvoji AI technologií a jejich dostupnosti pro všechny.

Autor textu: Nad zkomolením slova softwarový lze přivřít oči, podobné chyby produkují i lidé. Jinak umělá inteligence vytvořila obsáhlou odpověď plnou užitečných informací. Problém ale tkví v něčem jiném. Pravděpodobně nejpodstatnější událost mezi oběma společnostmi se odehrála v nedávné době. Microsoft se totiž do OpenAI rozhodl štědře zainvestovat. Na konci letošního ledna byla investice definitivně potvrzena, spekuluje se o částce 10 miliard dolarů.

Chatbot sice hovoří o finanční podpoře Microsoftu (v určité míře k ní docházelo již v minulosti), ale informace o nejnovější investici bychom se bohužel nedozvěděli ani při dalším vyptávání. Databáze textů, na kterých byl ChatGPT natrénován, končí rokem 2021. Aktuálnější informace se do odpovědí nepromítnou. Pokud by tedy Microsoft loni partnerství s OpenAI ukončil a dal společnost k soudu, odpověď by vypadala úplně stejně jako nyní.

AI a budoucnost: Je umělá inteligence hrozba?

Chatbot ChatGPT: Ne, umělá inteligence samotná není hrozbou. Je to jen nástroj, který může být využit ke zlepšení života lidí nebo k poškození. Je třeba zajistit, aby byl vývoj a použití AI řízen tak, aby byl v souladu s etickými a právními normami a aby byl užit pro dobro společnosti. Potenciální rizika, jako je například nahrazování lidských pracovních míst nebo zneužití informací, je nutné pečlivě sledovat a řešit.

Autor textu: To lze jedině podepsat. I u AI bude platit otřepaná fráze o dobrém sluhovi a zlém pánovi. Ostatně aktuální zkušenosti s používáním ChatGPT některé hrozby naplno odkrývají. V první řadě jde o to, že umělá inteligence produkuje přesvědčivě působící odpovědi, ale s jejich pravdivostí už to tak slavné být nemusí. Chatbot dokáže umně fabulovat například o válce mezi Českem a Slovenskem z roku 1995, ke které samozřejmě nikdy nedošlo. K dalším problémům patří čistě z pohledu výstupního textu:

(ne)aktuálnost dat

nepřesné užívání významu slov

stylistické potíže

zkomoleniny a gramatické chyby

Uvedené nedostatky však vývojáři v budoucnu s velkou pravděpodobností vyladí. I z toho důvodu je použití ChatGPT zatím bezplatné. Společnost OpenAI současnou fázi stále bere jako součást výzkumu a na základě zpětné vazby od uživatelů bude model vylepšovat. Tím dojde k odstranění chyb spojených s fungováním chatbota. Hrozby vycházející z neetického či nezákonného využívání nástroje ale nikam nezmizejí. Je proto dobré, že se o nich začíná vážně diskutovat.