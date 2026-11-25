Nejhorší je nedělat nic, říkají M&A poradci o nasazování umělé inteligence ve firmách
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- Řada majitelů bude brzy stát před volbou, jestli začít nasazovat AI, nebo firmu raději prodat.
- Zatím technologii naplno využívá jen zlomek společností, ty už ale reálně mění svou efektivitu, náklady i růst tržeb.
- Kdo zůstane výrazně pozadu za svým oborem, během pár let bude mít velký problém udržet ceny, lidi i zákazníky, upozorňují Tomáš Kozubek a Petr Bukáček z Tarpan Partners
Téma, které ještě před dvěma lety nikdo neřešil, dnes stále častěji proniká do úvah o prodejích firem. Umělá inteligence vzbuzuje nadšení i obavy o jejich budoucnost. A zdá se, že zcela právem. AI sice na jedné straně zrychluje práci a snižuje náklady na mzdy, na té druhé však může ubírat i z hodnoty výsledného produktu, a potažmo celé firmy. „Už dnes se některé – byť klidně velmi úspěšné – firmy nedají prodat za cenu, kterou by majitel dostal před dvěma lety,“ zmiňují v rozhovoru M&A poradci Tomáš Kozubek a Petr Bukáček z Tarpan Partners.
S čím za vámi vlastníci firem nejčastěji přicházejí?
Tomáš Kozubek (TK): Kromě běžných otázek, jako je načasování prodeje nebo nástupnictví, řešíme čím dál častěji umělou inteligenci, která se v řadě jednání stala strategickým tématem číslo jedna. Ještě před dvěma lety ji nikdo neřešil, dnes se vlastníci ptají, co udělá s jejich firmou, kde jsou dnes konkurenti, jaký je v oboru standard nebo kde může být firma za rok nebo dva. A zeptá se i každý investor. Řada z nich už měla v portfoliu firmu, kterou nástup umělé inteligence znehodnotil.
Kolik českých firem už s ní skutečně pracuje?
Petr Bukáček (PB): Zatím je to spíš menšina. Všichni o technologii vědí, ale jen velmi málo prodávajících má promyšlené, jak ji použít a jaký to bude mít dopad na hodnotu firmy.
TK: Řekl bych, že technologii s hmatatelným efektem nasazuje kolem pěti procent firem. Rozpětí tří až šesti procent je možné odhadovat i ze studií Deloitte nebo McKinsey. Ty sice uvádějí vyšší čísla, dotazování však probíhalo mimo Česko a ve větších firmách. Větší rozšíření je u velkých firem, u malých a středních je to úplné minimum, asi jen kolem jednoho až tří procent. To znamená, že naprostá většina společností by se tím měla začít rychle a intenzivně zabývat, protože ta malá část, která už technologie zavedla, dnes reálně mění jak svou efektivitu, tak i náklady nebo schopnost navyšovat tržby.
Stojí majitelé před volbou, jestli zavést AI, nebo radši prodat firmu?
PB: Blížíme se tam, hlavně u starších vlastníků. Zakladatelé z devadesátých let jsou dnešní šedesátníci, kteří o nástupnictví přemýšlejí a často už se do zavádění technologií nechtějí sami pouštět.
TK: Říkají, ať už si to raději vyřeší nový vlastník. A je to celkem logické. I když má zakladatel po šedesátce zdravou firmu a dost zakázek, teď by ho čekalo několik let transformace a zásadní změna v podstatě celého fungování firmy. Když na to sám nestačí, má několik možností. Může se spojit s větším hráčem, najmout externí tým, pustit dovnitř minoritního investora, nebo prodat celou firmu. Nejhorší je nedělat vůbec nic. Prodejní proces trvá s přípravou zhruba rok – a to je dnes strašně dlouhá doba na to, aby firma s umělou inteligencí nepracovala. Kdo zůstane výrazně pozadu za svým oborem, během pár let bude mít velký problém udržet ceny, lidi i zákazníky.
Je těžké najít investora či kupce pro firmu, která zatím technologie zanedbávala?
PB: Záleží na oboru. Za firmu zpravidla nejvíc zaplatí strategický investor, který si ji zasadí do stávajícího portfolia. Nemusí to být jen konkurent, ale i fond, který už v oboru několik firem vlastní. To teď ještě posiluje. Kdo zavedl AI do plánování výroby v pěti závodech, zvládne to i v šestém. Naopak ten, kdo začíná od nuly, si do ceny započítá tým, čas i riziko neúspěchu, takže logicky nabídne míň. Pro větší hráče bývá transformace levnější a rychlejší, pro ty menší může být lepší spojit se s velkou firmou v oboru, nebo jít do prodeje. Čekáme, že v řadě segmentů urychlí umělá inteligence konsolidaci.
Není naopak větším rizikem „čerstvě“ zavedená technologie, u které se ještě neví, zda přinese výsledky?
TK: Řekl bych, že jakákoli snaha je lepší než nedělat nic. I kdyby to nevyšlo, tým získal zkušenosti a už nebude začínat od nuly. Obecně se ale vyplatí zavést především to, co se do prodeje projeví v číslech. Protože pokud nejsou budoucí úspory prokázané a opakovatelné, kupující za ně plnou cenu nezaplatí. Ještě zajímavější je ale opačný problém. Pokud je majitel v AI opravdu dobrý, stává se rizikem on sám.
Jak to myslíte?
TK: Nahradit zakladatele historicky znamenalo najmout dva až tři seniorní manažery. Jakmile má kromě veškerého know-how ještě navíc „klíčky od agentů“ a sbíhají se u něj všechny AI nitky, najednou místo top deseti procent kandidátů na trhu hledáte jedno procento.
Co tedy doporučujete?
TK: Postavit transformaci na celém týmu, nikoli jen na majiteli. Je třeba mít člověka, který za ni odpovídá, a dobře nastavené procesy, které fungují i bez zakladatele. Ten ale musí být ochotný udělat krok zpět. Měli jsme případy, kdy si za sebe sice našel náhradu v podobě generálního ředitele, ale po čase se zase vrátil. Někteří to tak udělali klidně dvakrát či třikrát, protože zkrátka nedokázali sedět se založenýma rukama a nic nedělat nebo se svým nástupcem nebyli spokojeni.
Jak se potom řeší prodej?
PB: S majitelem už během přípravy řešíme předání znalostí, případně podmínku, že ve firmě po nějakou dobu zůstane. Měli jsme třeba německého investora, který koupil českou firmu a jejího majitele si nechal tři roky, aby ji společně převedli do nových struktur. Teprve po třech letech získal zbývající minoritní podíl, jehož cena se odvíjela od výsledků, kterých společně dosáhli.
TK: Rozložení ceny v čase není nic nového. Nové je, že AI zvětšuje rozptyl toho, kde bude firma za pár let. Dřív bylo běžné dostat sedmdesát až osmdesát procent hned, zbytek pak za dva, za tři roky. Myslím, že odložená část se teď bude v některých případech zvětšovat, do budoucna může tvořit i většinu hodnoty, a také se prodlouží přechodné období.
M&A poradci Petr Bukáček (vlevo) a Tomáš Kozubek (vpravo) z Tarpan Partners. |
Tomáš Kozubek a Petr Bukáček
Tomáš Kozubek je zakládajícím partnerem Tarpan Group. Specializuje se na transakce a prodej firem, financování, strategické poradenství, investice do firem a startupy. Má rozsáhlé zkušenosti s vyjednáváním či strukturováním transakcí a zabývá se také mentoringem nebo investicemi do startupů. Dříve působil v poradenské společnosti McKinsey & Company.
Petr Bukáček působí ve společnosti Tarpan Partners coby M&A Manager se specializací na fúze a akvizice, private equity a strategické poradenství. Podílel se na řadě lokálních i mezinárodních transakcí od prodejů českých skupin institucionálním investorům a private equity fondům až po transakce v insolvenčních procesech.
Takže doplatek je dobré řešení?
PB: Ano, ale jen pokud jsou smluvně chráněné podmínky, kdy a jak se vyplácí. Háček je v tom, že po převzetí firmy už často o rozpočtu a strategii rozhoduje nový vlastník. Když se očekávaný růst nenaplní, doplatek se nekoná. Proto je třeba ještě před podpisem vyjasnit, kdo schvaluje investice, jak se výsledek měří a co se stane při změně plánu. Doplatek se pak naváže na přesně definovaný a ověřitelný ukazatel. Někdy se pak dojde k tomu, že pro majitele bude výhodnější zachovat si ve firmě podíl nebo získat nižší částku hned.
TK: Souvisí to i s tím, že ne vždy vede nasazení technologie ke zvýšení hodnoty firmy. Někdy to může být přesně naopak.
Kdy se to děje?
PB: Ilustrovali jsme si to s jedním investorem na příkladu účetní kanceláře. AI v ní zrychlí polovinu práce, firma ušetří na mzdách, a když si udrží ceny, její marže vzrostou. Jenže stejnou technologii nasadí i konkurence, což může účetní služby jako takové zlevnit klidně o desítky procent. Kupec potom kvůli horším vyhlídkám oboru zaplatí méně a hodnota firmy i přes dosažené úspory klesne. A ne o málo, v našem modelovém případu klesla v porovnání s cenou při nákupu téměř o polovinu.
TK: Už dnes se některé – byť klidně velmi úspěšné – firmy nedají prodat za cenu, kterou by majitel dostal před dvěma lety. Kupec neplatí za letošní zisk, ale za to, kolik z něj firma udrží za tři nebo pět let. Pokud čeká, že zákazníci začnou tlačit na ceny, promítne se to do ní. Pro část investorů jsou pak takové firmy neinvestovatelné, protože riziko budoucího poklesu hodnoty neumí odhadnout.
Pro které obory to platí nejvíc?
TK: Pro ty, které jsou postavené na práci lidí a cena se odvozuje od hodinové sazby nebo paušálu z hodin. Obecně platí, že čím víc práce se ve firmě dělá u počítače, tím větší dopady na ni AI může mít. Nejodolnější jsou naopak firmy, kde počítače skoro nejsou, třeba v zemědělství, stavebnictví nebo úklidové služby.
PB: Typicky jsou ohrožené především IT služby, účetnictví, call centra nebo některé agentury. Tam je tlak na ceny nejsilnější. Riziko konkrétní firmy ale závisí na jejím obchodním modelu a cenové síle, nikoli jen na oboru.
Co s tím může majitel „ohrožené“ firmy dělat?
TK: Především by neměl čekat s transformací. Vyplatí se být lídrem v oboru, protože než na stejnou vlnu naskočí konkurence, těží z vyšších marží, vytvoří finanční polštář a něco se naučí. Firmu pak může rozšířit a diverzifikovat, aby nebyla závislá jen na jediné činnosti, nebo se stát tím, kdo konsoliduje a své know-how využije jinde.
Přivede vám obava z AI víc nových klientů, kteří firmu raději prodají?
TK: Je to bezesporu největší téma doby, ale nemyslím si, že povede k hromadným prodejům. Typický důvod je pořád ještě jiný. Zakladatel firmu roky budoval, obětoval jí hodně a v jistém okamžiku chce zpomalit, věnovat se rodině a koníčkům. AI tak může být spíš katalyzátorem rozhodnutí, které už v něm zrálo.
Kdy byste zakladateli prodej „ze strachu“ rozmluvili?
TK: Když má on sám chuť, energii i možnosti transformaci alespoň nastartovat a dá se předpokládat, že firmu to posune, úspory z AI se promítnou do hospodaření a budou ideálně dlouhodobě udržitelné. Potom se určitě vyplatí počkat a prodávat až s pozitivními výsledky takové transformace v ruce. Prodej ze strachu nepřinese dobrý výsledek.