Na spadnutí je velká rošáda v sázkovém byznysu Jiřího Šmejce. Do hry vstupuje jeho osvědčený spojenec
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- Britská investiční skupina CVC jedná o koupi 47,5procentního podílu ve středoevropském sázkovém holdingu Entain CEE.
- Významným spolumajitelem holdingu je Emma Capital Jiřího Šmejce, která s CVC už ovládá logistickou skupinu Packeta.
- Transakce by vyšla na nižší desítky miliard korun.
Byznysový tandem ze Zásilkovny může brzy rozšířit svou spolupráci na sázkový sektor. Podle britského serveru Sky News tamní skupina CVC jedná o převzetí největšího podílu ve středoevropském sázkovém holdingu Entain CEE. Prodávajícím je společnost Entain plc, která musí řešit vyšší zdanění na svém domácím trhu ve Spojeném království. Významný podíl má v holdingu ale i Emma Capital Jiřího Šmejce.
Zdroje serveru uvedly, že dohoda by mohla celou sázkovou společnost ocenit na 1,5 až 1,75 miliardy liber. V přepočtu na koruny jde o sumu až 51 miliard korun. Hodnota 47,5procentního podílu, který má Entain prodávat, by tak dosahovala zhruba 24 miliard korun.
Daně na domácím trhu
Skupina Entain plc o postupném stahování ze společnosti Entain CEE oficiálně informovala už v červnu. K aktuálním informacím Sky News se ale nevyjádřila. Server na základě svých zdrojů nicméně uvádí, že k hlavním důvodům zvažovaného prodeje patří stále rostoucí tlak na rozvahy hazardních skupin.
Britská vláda už letos zavedla vyšší daně z online kasinových her a na příští rok chystá vyšší daňovou sazbu i na většinu online sportovních sázek. Tamní ministr financí John Healey navíc minulý měsíc oznámil, že zvýšení daní se bude v příštím roce týkat také výherních automatů s vyššími sázkami nebo výhrami. To všechno jsou trhy, na kterých Entain působí.
Spekulace nechce komentovat ani Emma Capital. Ta měla možnost získat většinový podíl v holdingu už v červnu. Investice v řádu desítek miliard korun však české skupině příliš smysl nedávala.
Podle experta na fúze a akvizice, který si nepřál být jmenován, je otázkou, zda by takto velkou společnost Emma dokázala nejen ovládnout, ale také provozovat a financovat její další růst. Výraznějším posílením v sázkovém byznysu by navíc příliš soustředila své investice do jednoho odvětví. Letošní žebříček miliardářů Rich List odhadl Šmejcovo jmění na 48 miliard korun, přičemž velkou část majetku tvořily investice do energetiky. Akvizice většího podílu v Entain CEE by však těžiště skupiny značně posunula směrem k hazardu.
Emma Capital se proto nakonec s Entain dohodla na odkupu pětinového podílu, díky čemuž má Šmejc kontrolovat 42,5 procenta akcií Entain CEE. Po dohodě o výkonu hlasovacích práv s rodinou Juroszekových, která drží deset procent akcií, navíc bude rozhodujícím akcionářem společnosti Entain CEE. Zda by tato dohoda přetrvala i po případném odchodu Entain plc, není jasné.
Podle dřívějších zpráv z letošního roku měla o dohodu se společností Entain zájem také další velká investiční firma, a to americká Apollo Global Management. Šmejcova Emma Capital má však blíže právě k CVC, s níž provozuje logistickou firmu Packeta, tedy mateřskou skupinu české Zásilkovny.
Emma Capital i CVC si navíc spolupráci v Packetě podle informací e15 nadmíru pochvalují. Pro středoevropskou část CVC má být skupina Jiřího Šmejce dokonce nejbližším partnerem v regionu. Vysoká důvěra k partnerovi navíc panuje i na druhé straně. CVC má nyní v Packetě 65procentní podíl, Emma Capital zbytek.
Holding Entain CEE vznikl v roce 2022 a jeho podnikání stojí především na dvou sázkových jedničkách – chorvatském SuperSportu a polské STS. První z nich se stal součástí holdingu hned při jeho vzniku, polský sázkový lídr pak přibyl o rok později.
CVC je v Česku v posledních letech čím dál aktivnější. Kromě zmíněné Packety investovala také do sítě reprodukčních klinik FutureLife a naposledy se dohodla na vstupu do technologické společnosti CDN77.