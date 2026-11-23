Nikdo nás nemá rád. O to přísnější pravidla musíme dodržovat, říká šéf mezinárodní unie exekutorů
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- Česká vláda plánuje převést vymáhání veřejných pohledávek na úředníky, vyspělé západní státy přitom svěřují veškeré dluhy včetně daní soudním exekutorům.
Zkušenosti ze zemí s duálním systémem ukazují, že soukromí vykonavatelé vyřeší až devadesát procent všech případů.
Podle prezidenta Mezinárodní unie soudních exekutorů Marca Schmitze je státní vymáhání neefektivní.
Exekutor lidem nenosí dobré zprávy. Přichází v momentě, kdy ostatní způsoby řešení finančních potíží selhaly. Přesto jde o profesi, na které stojí vymahatelnost práva v každé tržní ekonomice. Vztahu státu a soukromých vykonavatelů se věnovala výroční konference Exekutorské komory ČR nazvaná Soudní exekutor a stát: Partnerství, nebo konkurence?.
Akci provázely aktuální plány české vlády omezit působnost soudních exekutorů a převést vymáhání části veřejných pohledávek na státní úředníky. Paradoxní přitom je, že tento institut před pětadvaceti lety zavedl sám stát, aby odlehčil přetíženým soudům a zrychlil vymáhání dluhů. V uplynulých letech navíc zákonodárci pravomoci exekutorů opakovaně zpřísnili ve prospěch ochrany dlužníků. Nyní se však debatuje o návratu agendy pod úřednický aparát.
„Státní aparát nemá přirozenou motivaci ani flexibilitu jít po složitém majetku. Vymáhání přes úředníky je vždy dražší a méně efektivní,“ říká v rozhovoru prezident Mezinárodní unie soudních exekutorů a dlouholetý belgický soudní exekutor Marc Schmitz.
Česko zvažuje návrat vymáhání pod státní aparát. Řešila někdy Belgie podobné dilema?
Nepamatuji si dobu, kdy by exekuce prováděl stát. Soudní exekutoři v Belgii fungují odnepaměti. V minulosti existovali úředníci ministerstva financí, kteří vybírali výhradně daně, ale koncem osmdesátých let zanikli. Od té doby nepadl jediný návrh, aby se stát k vlastním vykonavatelům vrátil. Je s naší prací spokojený. Efektivita soukromých exekutorů je nesrovnatelně vyšší a vláda nemá důvod na tom cokoli měnit.
Zajímavým příkladem je Bulharsko, kde fungují státní i soukromí exekutoři současně. Co z tohoto duálního modelu plyne?
Podle dat tamní národní komory odvedou devadesát procent veškeré práce soukromí soudní exekutoři. Důvod je zřejmý: jsou zkrátka podstatně efektivnější než úřednický aparát.
Kdo smí v Belgii vymáhat dluhy?
Pouze soudní exekutoři. Pravidlo platí bez výjimky i pro veřejné pohledávky – tedy daně, dopravní pokuty nebo poplatky samosprávám. Pokud stát potřebuje získat dlužné peníze, musí se obrátit na nás.
Vaše kanceláře se ale nezaměřují pouze na nařízené exekuce.
Zdaleka ne. Zásadní činností je například úřední ověřování skutkového stavu. Rychle roste také mimosoudní vymáhání pohledávek, které dnes tvoří zhruba pětinu naší práce. Věřitelé oceňují, že mají celý proces pod jednou střechou. Předají spis exekutorovi a ten se nejprve pokusí o smírné řešení. Pokud selže, postoupí věc k soudu, získá exekuční titul a plynule přejde k vymáhání. Věřitel jedná od začátku do konce s jediným partnerem.
Mezinárodní unie definuje soudního exekutora jako „důvěryhodnou třetí stranu“. Co to znamená v praxi?
Vedle titulu soudního exekutora máme v Belgii nově i oficiální status facilitátora přístupu ke spravedlnosti. Jsme jediní právníci, kteří se pohybují přímo v terénu a osobně mluví s lidmi. Soudce účastníky sporu často vůbec nespatří, jedná jen s advokátem, a někdy ani s ním, pokud dlužník k soudu nedorazí. Působíme jako most mezi justicí a veřejností. Na jedné straně vymáháme soudní verdikt a chráníme právo věřitele na peníze, na druhé straně dohlížíme na dodržování základních práv dlužníka. Na této rovnováze stojí naše důvěryhodnost.
Jak vás vnímají politici? Bývá složité vyjednat s nimi funkční pravidla?
Naše profese nepatří k populárním nikde na světě. Před volbami jsme pod palbou kritiky naprosto pravidelně. Nikdo nemá rád exekutora, který přijde dlužníkovi sepsat majetek nebo vyklidit nemovitost. Pro politiky je to vděčné populistické téma.
Co byste doporučil kolegům v zemích, kde politici usilují o seškrtání jejich pravomocí?
Vyšší úspěšnost vymáhání ve srovnání se státními úředníky je jedna věc. Stejně podstatné ale je, aby celá profese podléhala jasné regulaci a striktním etickým normám. Pokud tyto standardy důsledně dodržujete a odvádíte efektivní výkon, kritikům se prostor pro omezování pravomocí hledá jen velmi těžko – a to i v předvolebním období.