Wall Street zachvátila panika. Největší výprodej od covidu vyvolává obavy z hlubších propadů
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Ani burzovní debut Anthropicu nedokázal vrátit investorům důvěru ve firmy z oblasti umělé inteligence.
- Akcie Nvidie v pátek propadly o 14 procent a společnost za jediný den ztratila téměř 500 miliard dolarů.
- Plošný výprodej bez ohledu na sektory podle analytiků nese typické znaky paniky na trzích.
Na burzy dorazila dlouho očekávaná korekce. Americké akcie minulý týden ztrácely nejvíce od pandemie covidu a ani na první pohled úspěšné IPO společnosti Anthropic nedokázalo znovu oživit důvěru ve firmy působící v odvětví umělé inteligence (AI). Investoři se nyní ptají, zda jde o krátkodobý výkyv – a tím pádem nákupní příležitost – nebo o začátek dlouhodobějšího klesajícího trendu.
Americký technologický index Nasdaq minulý týden ztratil 10 procent, což je největší propad od začátku pandemie koronaviru v březnu 2020. Páteční pokles srazil index více než 20 procent pod jeho rekordní cenu, což se standardně považuje za vstup do takzvaného medvědího trhu.
V hlavní roli Nvidia
Hlavním negativním faktorem zůstává dění kolem společnosti Nvidia, která hraje v celém AI světě zásadní roli. Správci peněz se snaží rozklíčovat, jaké budou dopady nuceného odchodu šéfa Jensena Huanga. Jeho nedávný exit vyvolává zejména dvě otázky.
Tou první je, kolik produktů Nvidie reálně končilo v Číně a jaká část příjmů skupiny tak může být ohrožena přísnějšími exportními kontrolami americké vlády. Singapurská pobočka firmě loni utržila 104 miliard dolarů neboli téměř polovinu celkových tržeb za předchozí fiskální rok. To vyvolává obavy, že by přísnější regulace vývozu mohla teoreticky vést k dramatičtějšímu propadu výnosů společnosti.
Další otázkou je, jak firmu oslabí ztráta neformálního vlivu, který si Huang udržoval v celém AI ekosystému. Jeho absence by mohla zhoršit dosavadní výsadní pozici Nvidie na poli supervýkonných čipů pro umělou inteligenci. Řada výhod – jako například softwarová platforma CUDA, díky níž byl přechod k čipům jiných firem obtížný – by se mohla s odchodem CEO postupně rozmělnit a více zákazníků by tak mohlo začít nakupovat konkurenční produkty. Ty sice nejsou tak výkonné, ale zato výrazně levnější.
Přestože výsledky za třetí kvartál dopadly velmi dobře a zisk Nvidie se meziročně více než zdvojnásobil na 65 miliard dolarů, tak je investoři prakticky ignorovali, protože nenabídly odpověď na žádnou z těchto otázek. V pátek akcie skupiny propadly o 14 procent mimo jiné i kvůli zprávě, že se americká Komise pro cenné papíry (SEC) chystá prověřit její účetnictví. Celková hodnota společnosti se kvůli tomu za jediný den zmenšila o téměř 500 miliard dolarů.
Výprodej, který nebere ohledy
Burzovní debut Anthropicu, který vyvíjí populární chatbot Claude, zpočátku vypadal nadějně, ale euforie neměla dlouhého trvání. Po skokovém posílení ve čtvrtek začaly akcie klesat a v pátek uzavřely pouze sedm procent nad upisovací cenou. IPO tak nezafungovalo jako vzpruha pro takzvaný AI trade, jak mnozí analytici doufali. Naopak odstartovalo výprodeje v ostatních částech trhu.
Výprodej z posledního týdne byl plošný a neselektivní. Právě to bývá příznakem paniky. Během minulých poklesů se investoři chovali racionálně a když prudce ztrácely například technologické tituly, tak se naopak dařilo těm defenzivním. Ani největší technologické firmy se v průběhu roku nehýbaly v tandemu, protože každá z nich je na AI trochu jinak navázaná. Poslední vlna výprodejů ale spláchla prakticky všechny.
Samozřejmě v těchto vypjatých momentech hrají roli nucené prodeje. Akcií se zbavují například hedgeové fondy, které masivně nakupují na páku – tedy s využitím cizích zdrojů, což jim zvyšuje zisky, pokud se cena aktiva vydává správným směrem, ale naopak prohlubuje ztráty v případě nepříznivého vývoje. Páka mezi těmito fondy v minulém týdnu klesla na nejnižší úrovně od dubna 2025, kdy Donald Trump vyděsil globální trhy svými cly. To svědčí o rozsáhlé likvidaci pákových pozic.
Tyto technické faktory část investorů uklidňují: díky nim kurzy akcií často sklouznou pod férovou hodnotu a vzniká tak příležitost k nákupům. Na druhou stranu se ale část obchodníků začíná bát, že propady akcií začínají zohledňovat prostředí zpomalujícího hospodářského růstu. A to by naznačovalo, že burzy mohou dále klesat.
Konec éry raketových zisků
Většina investičních bank totiž očekává, že tempo růstu zisků v příštím roce prudce zpomalí. Společnostem z globálního indexu MSCI All Country World by se letos měl čistý profit zvýšit o více než 33 procent, v příštím roce ale tempo údajně zpomalí zhruba na polovinu, tedy na 16 procent. To je sice stále významně nad dlouhodobými průměry, v posledních letech si správci peněz ale zvykli na takřka kontinuální zrychlování.
Hlavním důvodem je, že v roce 2027 nejspíše poprvé poleví brutální tempo růstu investic do datových center, čipů a jiných systémů umělé inteligence. Negativní vliv na hospodářské výsledky budou mít i zvyšující se odpisy v souvislosti s investicemi do AI infrastruktury nebo vyšší úroky. V tomto prostředí je dění kolem Nvidie obzvláště znepokojivé: může totiž případné zpomalení prohloubit.
Umělá inteligence může být revoluční technologií i bublinou zároveň. Určitá destrukce kapitálu byla doprovodným jevem všech technologických revolucí od železnic po internet. Takže hlubší korekci rozhodně nelze vyloučit. Zvlášť v momentě, kdy ze scény nezmizelo geopolitické riziko na Blízkém východě a nejspíše nás čeká další zvyšování sazeb nejen ve Spojených státech.