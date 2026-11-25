Osmdesát let v provozu? Sledujte debatu o budoucnosti Dukovan a Temelína
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České jaderné elektrárny čeká díky dobrému technickému stavu a modernizacím dlouhodobý provoz a elektřinu by měly vyrábět až 80 let.
ČEZ plánuje do obnovy Dukovan a Temelína investovat až 12 miliard korun ročně a počítá s dalším růstem jejich výroby.
Může se jaderná energetika stát novým tahounem ekonomiky podobně jako automobilový průmysl? Sledujte debatu.
Tuzemské jaderné zdroje čeká zásadní proměna, při které nepůjde jen o běžnou údržbu. Vedle výměny částí technologií, prodlužování palivových kampaní a digitalizace provozu bude pro jejich další fungování klíčová především životnost zařízení, která nelze jednoduše nahradit. Elektrárny navíc musí splnit přísné bezpečnostní podmínky, aby mohly spolehlivě sloužit další desetiletí.
Diskusi o tom, zda se vyplatí investovat miliardy do stávajících bloků souběžně s přípravou nových reaktorů a jestli se jádro dokáže stát novým českým automotive, můžete sledovat v přímém přenosu. Technické, bezpečnostní i ekonomické aspekty dlouhodobého provozu rozeberou zástupci ČEZ, Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ÚJV Řež a KPMG.
Klíčové momenty programu
Moderátor:
Nikita Poljakov, šéfredaktor e15
09:10 - 09:30
České jaderné elektrárny v provozu až 80 let. Co všechno bude potřeba změnit?
Řečníci: Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva
ČEZ
09:30 - 09:50
Kdy je jaderná elektrárna příliš stará na bezpečný provoz?
Řečníci: Štěpán Kochánek, předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
09:50 - 10:10
Česká energetika za 30 let. Co pro ni znamená prodloužení provozu jaderných elektráren?
Řečníci: Tomáš Ehler, vrchní ředitel sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstvo průmyslu a obchodu
10:10 - 10:30
Jaderná elektrárna po osmdesáti letech. Kde jsou hranice technologií?
Řečníci: Jan Wandrol, ředitel divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež
10:30 - 10:50
Jádro jako nový automotive. Má Česko šanci?
Řečníci: Zdeněk Obruča, CEE Head of Energy AdvisoryKPMG
10:30 - 10:50
Společná debata