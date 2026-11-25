Pilulka místo cvičení? Nejlepší prevencí je pohyb, upozorňuje kardiolog Luboš Kotík
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Pro ochranu cév stačí i desetkrát denně jedna minuta svižnější chůze do schodů, zatímco ve vyšším věku je klíčové posilování proti úbytku svalů.
Moderní hodinky umějí včas odhalit skrytou nepravidelnost srdečního rytmu a lékaři pak mohou nasazením léků na ředění krve předejít mozkové příhodě.
Kdyby existoval lék, který dokáže měnit poměry v organismu tak příznivě jako pravidelné cvičení, musel by se ze zákona předepisovat všem, říká kardiolog Luboš Kotík.
Neléčený vysoký krevní tlak a fibrilace síní jsou tichou jízdenkou k mozkové mrtvici. K prevenci je zásadní pohyb, pomoci ale mohou i chytré hodinky. „Dokážou zachytit dlouhodobý trend nebo nenápadnou odchylku, která by v ordinaci zůstala skrytá,“ říká kardiolog Luboš Kotík.
Léčíme na světové úrovni, máme špičkové technologie, přesto jsou nemoci srdce a cév v Česku hlavní příčinou úmrtí. Kde je chyba?
Kardiovaskulární onemocnění představují v Česku stále obrovský problém. Mění se totiž životní styl populace. Lidé se málo hýbou, nabývají na váze a čelí chronickému stresu. Z pohledu lékaře je přitom největší tragédií to, že řadu závažných chorob zachytíme až ve chvíli, kdy mají devastující dopad na kvalitu života. Typicky v momentě, kdy se člověk dostane do nemocnice až s infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou.
Protože vysoký tlak, zvýšený cholesterol nebo počínající cukrovka dlouho nebolí.
Přesně tak. Tyto problémy probíhají dlouhé roky bez jakýchkoliv subjektivních obtíží. Člověk se cítí zdravý, ale v jeho těle dochází k postupnému poškozování cév, srdce, ledvin i mozku. U kardiovaskulárních onemocnění rozhodují roky předtím, než se objeví první symptomy. Právě v tomto bezpříznakovém období má ale prevence nejsilnější význam.
Co je podle vás nejsilnější preventivní zbraní, kterou máme k dispozici?
Největší mezeru vidím v nedostatku pohybu. Pravidelná fyzická zátěž je nejlepší prevencí civilizačních chorob, jakou medicína zná. Kdybychom měli lék, který by dokázal měnit poměry v organismu tak příznivě jako cvičení, museli bychom ho ze zákona předepisovat všem. A kupodivu na vývoji takových léků se v laboratorních podmínkách skutečně pracuje.
Farmaceutický výzkum se snaží vyvinout „pilulku na cvičení“? Jak by měla fungovat?
Výzkum se snaží chemicky simulovat metabolické a biochemické změny, které v těle vyvolává fyzická zátěž. Pilulka vás samozřejmě nezbaví přebytečných kalorií, takže obezitu sama nevyřeší, ale hledá se cesta, jak navodit ochranné procesy působící na cévní systém. Fyzická zátěž však navíc spotřebovává energii, zlepšuje složení krevních tuků a zpomaluje postup aterosklerózy. Než takový lék spatří světlo světa, platí, že fyzickou aktivitu si nejlevněji zajistí každý sám.
O kolik let si dokážeme kvalitní život reálně prodloužit správnou životosprávou?
Studie ukazují, že člověk, který se pravidelně hýbe, nemá nadváhu, nekouří a zdravě se stravuje například ve stylu středomořské diety, si prodlouží aktivní život bez závažného onemocnění o 10 až 12 let. Nejde jen o navýšení věku, ale o zachování soběstačnosti. Pravidelný pohyb navíc působí jako prevence vzniku Alzheimerovy choroby a snižuje pravděpodobnost zhoubných nádorů. Má to ovšem jednu podmínku: tato pravidla musíte dodržovat dlouhodobě. Nikdy ale není pozdě začít.
Projevuje se důsledná prevence i v ekonomice zdravotnického systému?
Podle modelu OECD pro ČR by při snížení hlavních rizikových faktorů bylo v Česku každoročně o desítky tisíc méně nových případů chronických chorob. Model odhaduje téměř o 19 procent nižší předčasnou úmrtnost a přibližně o 10 procent nižší celkové výdaje na zdravotnictví. Snížení rizikových faktorů tak ušetří desetinu výdajů. Propojením diagnostiky a správné léčby zabráníme drahým hospitalizacím a operacím, přičemž hlavní ekonomický přínos spočívá v tom, že si lidé zachovají pracovní schopnost až do důchodu a nekončí v invaliditě.
Luboš Kotík
Luboš Kotík, jeden z hostů konference e15 Age of care, je uznávaný internista a kardiolog. Účastnil se přelomové první úspěšné tuzemské transplantace srdce v roce 1984. Dnes se zaměřuje na kardiovaskulární prevenci, poruchy srdečního rytmu a na uplatnění nositelných technologií pro včasnou diagnostiku.
Kde do tohoto řetězce prevence vstupují moderní technologie a nositelná elektronika, jako jsou chytré hodinky nebo prsteny?
Jejich obrovský potenciál vidím v dlouhodobosti a kontinuitě. Zatímco lékař v ordinaci získá pouze jednu konkrétní hodnotu krevního tlaku nebo tepu při jednorázovém vyšetření, nositelná elektronika nabízí objektivní data z běžného života. Dokáže zachytit dlouhodobý trend nebo nenápadnou odchylku, která by v ordinaci zůstala skrytá. Propojení obou světů umožňuje lékaři rozhodovat na základě kvalitnějších informací, aniž by technologie nahrazovaly samotné lékařské vyšetření.
Jsou ale údaje o krevním tlaku naměřené z hodinek vůbec medicínsky relevantní?
Také jsem byl zpočátku skeptický. Teď mám zkušenost s chytrými hodinkami Huawei, které k měření tlaku využívají reálnou nafukovací manžetu v pásku. Překvapilo mě, jaký tlak dokáže miniaturní kompresor vyvinout. Rozhodl jsem se proto tuto technologii sám podrobit klinickému testu na vzorku 89 pacientů i zdravých osob ve věku od 13 do 85 let. U každého z nich jsem prováděl srovnávací měření – střídavě třikrát klasickou pažní manžetou s fonendoskopem a třikrát pomocí manžetových hodinek na zápěstí. Celkem šlo o více než 500 měření.
A k jakým závěrům jste dospěl?
Statisticky se 95 procent odchylek vešlo do rozmezí přibližně plus minus 10 až 12 mm Hg u systolického tlaku, u diastolického byly rozdíly ještě nižší. Je však nutné zmínit, že ani hodnota naměřená lékařem není absolutně přesná, takže reálný rozptyl může být ještě menší. Tato technologie manžetových hodinek je tak přesností plně srovnatelná se standardními digitálními tonometry na paži. Pacient si může tlak kontrolovat pohodlně několikrát denně a my získáme přesný dlouhodobý profil. Zároveň eliminujeme syndrom bílého pláště, kdy pacientovi z nervozity v ordinaci výsledky nepřirozeně vyletí nahoru.
Poslední generace chytrých hodinek některých značek včetně Huawei dokážou měřit i srdeční rytmus, EKG. V čem je toto měření klíčové?
Včas dokáže odhalit nepravidelnosti v srdeční činnosti, především skrytou fibrilaci síní. Pacient o ní nemusí vědět, protože necítí žádné příznaky. Při fibrilaci síní se ale srdeční předsíně nestahují správně, krev v nich stagnuje a vzniká obrovské riziko krevních sraženin. Pokud se uvolní a doputují krevním řečištěm do mozku, vyvolají devastující cévní mozkovou příhodu. Když ale na riziko hodinky včas upozorní, nasadíme léky na snížení srážlivosti krve a zabráníme tragédii.
Jedním z hlavních rizik pro srdce a cévy je obezita. Ministerstvo zdravotnictví řeší boom drahých léků na obezitu a jejich úhradu i pro obézní děti. Je to podle vás správná cesta?
V tomto zastávám spíš kontroverzní postoj. Za mě je to opět jen pokus, jak farmakologicky obcházet nedostatek vlastní aktivity a disciplíny. Obezita je obrovský problém, minimálně 20 procent dětské populace dnes trpí obezitou nebo nadváhou. A to není normální stav, i když si na to společnost zvykla. Jde o přímou pozvánku k diabetu, kardiovaskulárním chorobám, spánkové apnoe a o čem se málo ví, i k některým zhoubným nádorům. Plošná úhrada injekčních preparátů je ale past. Tyto léky jsou extrémně drahé a hrozí zlikvidovat zdravotnický rozpočet. Místo abychom děti vrátili k pohybu a vzali jim slazené nápoje a vysedávání u televize a mobilů, dáme jim injekci nebo nově i tablety. Podstata problému přitom zůstane zcela nedotčená.
Jaká je podle kardiologů optimální struktura cvičení pro dlouhověkost bez nemocí?
Doporučuje se vhodná kombinace aerobní zátěže a silového tréninku. Aerobní pohyb alespoň třikrát týdně chrání cévy a srdce, zatímco posilování je klíčové alespoň dvakrát týdně – zejména ve věku nad 60 let, kdy dochází ke spontánnímu úbytku svalů, takzvané sarkopenii. Pokud si chce člověk ve stáří zachovat pohyblivost, soběstačnost a vyhnout se pádům, musí svalovou hmotu aktivně budovat. Lékař vám sice může předepsat léky na tlak nebo cholesterol, ale 80 procent úspěchu máte ve vlastních rukou. Zastavit chřadnutí svalů a předejít infarktu vyžaduje celoživotní aktivitu. Technologie jako chytré hodinky nám dají skvělé zrcadlo, ale ten krok do schodů za nás žádný přístroj neudělá.
Co si myslíte o tom, že by takto vybavené hodinky chronickým pacientům hradily zdravotní pojišťovny?
Sám o sobě plošně rozdaný přístroj spásu nepřinese. Krevní tlak ani tep totiž nejsou jedinými rizikovými faktory. Pokud pacient kouří, nehýbe se a má těžkou obezitu, hodinky ho nezachrání. Nemá smysl denně sledovat desítky hodnot, pokud člověk neví, co s nimi udělat. Potřebujeme populaci motivovat ke komplexní změně životního stylu a naučit lidi sledovat několik parametrů, které skutečně souvisejí s jejich zdravotním rizikem. Technologie mají být skvělým pomocníkem, a ne jedinou spásou.
Stačí pro ochranu cévního systému opravdu i jen krátké úseky pohybu během dne?
Ano, na to existují přesné odborné studie. Stačí vám třeba desetkrát denně pouhá jedna minuta středně intenzivní fyzické zátěže, například svižnější chůze do schodů, a na cévním systému i metabolismu se to okamžitě příznivě projevuje. V kancelářích se dnes velmi správně prosazují polohovatelné stoly pro práci vestoje, protože stání je pro tělo nesrovnatelně zdravější než celodenní sedavé zaměstnání. Pokud jde o chůzi, mýtus o nezbytnosti 10 tisíc kroků už medicína překonala, pro výrazné snížení kardiovaskulárního rizika stačí alespoň 4000 kroků denně.